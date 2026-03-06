自由開講》臉書不是法庭：當悲傷被寫成免責卡

◎ 不孝

陳佩琪近一個月的臉書發文，真正令人不安的，不是語氣尖銳，而是它反覆示範了一種危險的公共語言：把私人悲傷包裝成公共正義，把個人委屈升格成制度審判，再把外界批評一律定義為「對受害者的二次傷害」。這不是單純抒發，而是把情緒當成政治免責卡。陳佩琪近一個月的臉書發文，真正令人不安的，不是語氣尖銳，而是它反覆示範了一種危險的公共語言：把私人悲傷包裝成公共正義，把個人委屈升格成制度審判。（民眾黨提供）

家屬有情緒，社會當然應該理解。面對司法攻防、家庭壓力與親人離世，任何人都可能說重話。但在公共場域，理解不等於豁免。尤其當一個人已高頻介入政治討論、站台助選、影響支持者動員，她的文字就不再只是私人心情，而是具有政治效果的公共訊號。既然有影響力，就不能拒絕被檢驗。

陳佩琪近來發文的模式很清楚：前段談生活片段，中段轉為政治攻擊，後段再拉回家屬悲情，最後用高張力語句收尾。這種寫法的作用，不是釐清事實，而是維持怒氣；不是說服社會，而是鞏固同溫層。當情緒濃度取代事實密度，公共討論就會從辨是非，退化成比誰更委屈、誰更大聲。

司法議題尤其如此。家屬當然可以質疑程序、要求公平，但不能把所有不利結果都預設成迫害，更不能把情緒敘事直接當成證據。法治社會的底線很簡單：可以批判司法，但不能用情緒取代程序；可以主張冤屈，但不能把查核視為敵意。否則，社群貼文就會變成平行法庭，按讚與轉傳反而凌駕事實與審理。家屬當然可以質疑程序、要求公平，但不能把所有不利結果都預設成迫害，更不能把情緒敘事直接當成證據。（資料照）

更值得警惕的是，這種寫法不只傷害對手，也會傷害民主本身。因為它鼓勵一種更壞的政治習慣：誰先占據受害者位置，誰就可以免於檢驗；誰的語氣越重，誰就越像正義。久而久之，公共場域不再討論制度，只剩情緒競標。

家屬可以悲傷，社會也應同理；但一旦選擇把悲傷寫成戰帖，就必須接受公共規則。可以控訴不公，但不能拒絕查證；可以表達憤怒，但不能要求免責。這條線守不住，台灣失去的就不只是討論品質，而是民主社會最基本的分寸。

（作者為退休人士）

