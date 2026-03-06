自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從珍奶到跪美：剖析媒體社論如何失真

2026/03/06 10:00

◎ 再米

把「台灣被掏空」當成結論很省力；把「掏空如何發生」寫成論證才費工。

某媒體社論用「賴政府舉珍奶乾杯」做戲劇性開場，暗示協定一簽、國家就被端上桌。這種寫法看似犀利，其實是把公共討論推進情緒捷徑：先定罪，再補情節；先貼標籤，再叫讀者跟著憤怒。

台美對等貿易協定的爭議並不小：關稅交換、非關稅措施調整、投資與採購承諾、經濟安全合作的邊界。文本裡確實有政治敏感句，提到國防預算占GDP 3%的「決心」語句；也有可以逐條對照的具體要求，例如汽車項目涉及接受美國車規與取消特定配額限制，食品與藥品等領域牽涉SPS、標準與查驗機制，經濟安全章節還談到科技管制與「關切國家」的合作邊界。要批判，這些才是能打到痛點的「硬料」。

然而該社論卻把焦點放在「喝珍奶」：把行政院用珍奶比喻茶葉、樹薯粉等品項降稅或豁免的溝通橋段，直接升格為「賣台證據」。珍奶當然可以被批評公關輕佻、低估社會焦慮，但它最多是風格失當，不是條文證明。把場景當內容，把觀感當條款，等於用象徵取代可核對的文字。

行政院於2月13日下午辦記者會時，特別在現場發送珍珠奶茶，行政院秘書長張惇涵表示，當每位立法委員喝到珍奶時，想一想這就是談判結果。（資料照）行政院於2月13日下午辦記者會時，特別在現場發送珍珠奶茶，行政院秘書長張惇涵表示，當每位立法委員喝到珍奶時，想一想這就是談判結果。（資料照）更危險的是「三件套」：跪美、黑箱、喪權辱國。這些詞不是論證，只是定性；再把萊豬、國防特別預算、協定談判串成「政府一貫欺騙」，情緒就能自動接管讀者。於是，只要有人問「條文哪一條？金額怎麼算？期限在哪？承諾是否可執行？」就被社論的語氣帶成「替政府洗地」；反過來，只要一句「跪美」，就彷彿完成了所有證明。這不是監督，是把監督變成口號。

社論也把「國會監督」掛在嘴邊，卻把監督寫成免責一邊聲稱在野不照單全收就會被貼親中，一邊又不願把自己的質疑寫成可檢驗的推理。若真的擔心國防3%這句話的政治後座力，討論自然會回到它在文本裡的措辭層級、可執行性與預算權的關係；若真的擔心汽車、農業與產業衝擊，焦點也會落在提出受影響清單、替代方案與量化假設。跳過細節、直奔羞辱詞彙，只會讓最該被討論的代價與風險，反而被情緒的煙霧遮住。

政府提出國防特別預算，在野黨質疑亂花錢，圖為AAV7兩棲突擊車。（資料照）政府提出國防特別預算，在野黨質疑亂花錢，圖為AAV7兩棲突擊車。（資料照）社論最值錢的，不是憤怒，而是把爭議拆成可核對的段落：哪一段換了什麼、誰承擔成本、誰獲得利益、風險落在哪裡。更重要的是，把異議寫成可反駁的命題：讀者能檢驗，對手能回應，社會才能累積共識。否則爭議只會循環在「辱國」與「賣台」之間，永遠不進入事實的層次。當評論把象徵當武器、把羞辱詞當證據，讀者得到的只是一時爽感；失去的卻是理解與比較的能力。民主社會最稀缺的資源是注意力，一旦被「標籤」綁架，剩下的只會是陣營動員。把討論掏空的，往往正是最愛喊掏空的人。

因此，社論可以尖銳，但不能把象徵當論證；可以質疑黑箱，但更不能用「黑箱」當不提供證據的免責。當評論用快感取代細節，輸出的不是公共利益，而是動員；失去的不是面子，而是判斷。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書