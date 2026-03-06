自由開講》從珍奶到跪美：剖析媒體社論如何失真

◎ 再米

把「台灣被掏空」當成結論很省力；把「掏空如何發生」寫成論證才費工。

某媒體社論用「賴政府舉珍奶乾杯」做戲劇性開場，暗示協定一簽、國家就被端上桌。這種寫法看似犀利，其實是把公共討論推進情緒捷徑：先定罪，再補情節；先貼標籤，再叫讀者跟著憤怒。

台美對等貿易協定的爭議並不小：關稅交換、非關稅措施調整、投資與採購承諾、經濟安全合作的邊界。文本裡確實有政治敏感句，提到國防預算占GDP 3%的「決心」語句；也有可以逐條對照的具體要求，例如汽車項目涉及接受美國車規與取消特定配額限制，食品與藥品等領域牽涉SPS、標準與查驗機制，經濟安全章節還談到科技管制與「關切國家」的合作邊界。要批判，這些才是能打到痛點的「硬料」。

然而該社論卻把焦點放在「喝珍奶」：把行政院用珍奶比喻茶葉、樹薯粉等品項降稅或豁免的溝通橋段，直接升格為「賣台證據」。珍奶當然可以被批評公關輕佻、低估社會焦慮，但它最多是風格失當，不是條文證明。把場景當內容，把觀感當條款，等於用象徵取代可核對的文字。

行政院於2月13日下午辦記者會時，特別在現場發送珍珠奶茶，行政院秘書長張惇涵表示，當每位立法委員喝到珍奶時，想一想這就是談判結果。（資料照）更危險的是「三件套」：跪美、黑箱、喪權辱國。這些詞不是論證，只是定性；再把萊豬、國防特別預算、協定談判串成「政府一貫欺騙」，情緒就能自動接管讀者。於是，只要有人問「條文哪一條？金額怎麼算？期限在哪？承諾是否可執行？」就被社論的語氣帶成「替政府洗地」；反過來，只要一句「跪美」，就彷彿完成了所有證明。這不是監督，是把監督變成口號。

社論也把「國會監督」掛在嘴邊，卻把監督寫成免責：一邊聲稱在野不照單全收就會被貼親中，一邊又不願把自己的質疑寫成可檢驗的推理。若真的擔心國防3%這句話的政治後座力，討論自然會回到它在文本裡的措辭層級、可執行性與預算權的關係；若真的擔心汽車、農業與產業衝擊，焦點也會落在提出受影響清單、替代方案與量化假設。跳過細節、直奔羞辱詞彙，只會讓最該被討論的代價與風險，反而被情緒的煙霧遮住。

政府提出國防特別預算，在野黨質疑亂花錢，圖為AAV7兩棲突擊車。（資料照）社論最值錢的，不是憤怒，而是把爭議拆成可核對的段落：哪一段換了什麼、誰承擔成本、誰獲得利益、風險落在哪裡。更重要的是，把異議寫成可反駁的命題：讀者能檢驗，對手能回應，社會才能累積共識。否則爭議只會循環在「辱國」與「賣台」之間，永遠不進入事實的層次。當評論把象徵當武器、把羞辱詞當證據，讀者得到的只是一時爽感；失去的卻是理解與比較的能力。民主社會最稀缺的資源是注意力，一旦被「標籤」綁架，剩下的只會是陣營動員。把討論掏空的，往往正是最愛喊掏空的人。

因此，社論可以尖銳，但不能把象徵當論證；可以質疑黑箱，但更不能用「黑箱」當不提供證據的免責。當評論用快感取代細節，輸出的不是公共利益，而是動員；失去的不是面子，而是判斷。

（作者為退休人士）

