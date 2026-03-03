自由電子報
自由開講》改善「健保費基」階級盲點 別把受薪者當提款機

2026/03/03 09:00

◎ 蔡秉兼

肯定全民健保落實「全民均健」

台灣全民健保實施近三十年，成功落實了世界衛生組織（WHO）極力倡議的「全民均健（Universal Health Coverage, UHC）」目標。政府長年致力於維持極高的納保率與就醫可近性，讓國人免於「因病而貧」的恐懼，這項公衛成就是台灣社會的驕傲，政府的努力絕對值得高度肯定。然而，在守護群體健康的同時，我們必須誠實面對：這張保護網的財務結構已嚴重向「薪資所得」傾斜，日益成為受薪階級沈重的枷鎖。若要維持這項傲人成就的永續，就必須勇敢修正現存的財務不平等。

台灣全民健保實施近30年，成功落實了世界衛生組織（WHO）極力倡議的「全民均健（Universal Health Coverage, UHC）」目標。（資料照）

首先，我們必須正視費基狹隘所導致的結構性不公。目前健保財源高度依賴以「經常性薪資」為計算基礎的一般保費。這意味著，每一位誠實報稅、薪資透明的受薪階級，無論是輪值夜班的護理師、超時工作的工程師，還是基層公務員，他們辛苦賺來的每一分血汗錢，都完全暴露在費率計算之下，成為支撐健保運作的絕對主力。

健保財源高度依賴以勞工等職業的「經常性薪資」為計算基礎，所繳納的一般保費。（中市勞工局提供）

即便二代健保設有補充保費機制，但其2.11%的低費率，以及單次給付超過一千萬即不再扣取的「封頂（Ceiling）」設計，實質上是對大額資本利得者的保護傘。這形成極其諷刺的畫面：每天辛勤工作的年輕世代繳納高額保費，卻在供養那些坐擁豪宅、開豪車，卻因「所得性質不同」而規避財務責任的隱形富豪。這不僅違背財政學的「垂直公平（Vertical Equity）」，更讓健保從「互助體系」異化為「受薪者供養資產階級」的逆向分配結構。

更令人憂心的是，這種不敢向高資產者合理收費的財務困境，直接導致了醫療供給端的崩壞。由於財源受限，健保署為了維持帳面平衡，長年透過總額預算制度（Global Budget）強硬控管支出，造成醫療服務「點值」嚴重縮水。這種壓榨模式的代價，就是犧牲第一線醫護的勞動尊嚴，導致護理師出走、急重症醫師斷層，最終反噬的仍是全體國民的就醫品質。

政府面對健保缺口，不應再陷入「調漲費率」或「縮減給付」的二元假議題。

要真正落實「全民均健」，就必須從「費基改革」著手。筆者以公衛師觀點提出兩點建議：

第一，延續均健精神，落實以「家戶總所得」為基礎的費基改革

健保署強硬控管支出的代價，就是犧牲第一線醫護的勞動尊嚴，導致護理師出走。（資料照）
擔保費的漏洞，不再讓受薪階級獨自承擔重擔。

第二，即刻拆除富人保護傘，全面檢討補充保費結構

目前的補充保費設有扣費上限，實質上是對高資本利得者的變相補貼，形同告訴社會：「賺得越多，繳得比例越少」。政府應拉近一般保費與補充保費的費率差距，並取消不合理的扣費上限，讓隱藏在資本利得背後的財富，真實反映在健保的財務貢獻上。

台股續寫歷史新高，政府應研議將高資產族群的股利、利息等全數納入費基。（資料照）

（作者為公共衛生師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

