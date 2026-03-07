自由電子報
評論 > 投書

自由開講》重刑重罰避免犯罪仿效

2026/03/07 18:00

◎ 王翔正

前年新北市土城警分局清水派出所所長執行臨檢勤務時，遭毒品通緝犯駕車拖行，最終傷重殉職，近來該案由新北法院國民法官開庭審理，被害人家屬認為加害人毫無悔意，主張生命無價，應當殺人償命，懇請法院判處死刑，不啻是被害人最卑微的請求。女子陳嘉瑩2024年毒駕拒檢，衝撞、拖行派出所長劉宗鑫致死。（資料照）女子陳嘉瑩2024年毒駕拒檢，衝撞、拖行派出所長劉宗鑫致死。（資料照）

殉職所長父親曾為警職，對於我國重大暴力案件審理過程及結果不以為然，認為人性的醜陋即是對殺人犯身上找優點，卻在被害人身上挑毛病，聽其講述凸顯出多年來的司法亂象，因為一般人其實很難看到真正紊亂破碎、血跡噴濺的命案現場，甚至審理時被害人已溘然長逝，無法為自己發聲辯駁，只剩加害人到庭陳述，又搬出以往豐功偉業，甚至遞交誠心的萬言悔過書，乞求給予改過向善的機會，足讓在場人選擇袒護，認其有教化可能。

「是否有教化可能」一直以來為判決爭執的焦點。尤其在聯合國人權兩公約推波助瀾下，不得任意剝奪生命權的觀念影響了社會大眾，廢除死刑的浪潮隨之席捲全臺，有教化可能甚至成為免死金牌，有人開玩笑地說「在台灣殺死一個人不會判死刑」，從司法判決書來看也確實如此。如非惡性十分重大，判處死刑反倒是最末選擇，導致許多重大殺人犯得以一息尚存

根據國家發展委員會於2016年4月21日發布「民眾對死刑相關議題的看法」民意調查，高達88％受訪者不贊成廢除死刑，只有不到5％的受訪者贊成廢除死刑。（圖取自國家發展委員會官網）根據國家發展委員會於2016年4月21日發布「民眾對死刑相關議題的看法」民意調查，高達88％受訪者不贊成廢除死刑，只有不到5％的受訪者贊成廢除死刑。（圖取自國家發展委員會官網）然而根據國家發展委員會於2016年4月21日發布「民眾對死刑相關議題的看法」民意調查，高達88％受訪者不贊成廢除死刑，只有不到5％的受訪者贊成廢除死刑。不可諱言的是，一般人如果曾經仔細檢視過犯罪內容，可能對「有教化可能」存疑，加害人現場殘忍的犯罪手段，卻未遭重判極刑，現階段著實與民眾法感情相去甚遠。

法律實屬正義的最後一道防線，若法律仍無法為被害人家屬伸張最後的正義，不難想像往後社會中會有更多仿效的類似案件發生，尤其近日來各地已出現數起持刀隨機殺人案件。死刑縱然無法遏止所有的犯罪，但仍具威嚇效力加害者若認為隨意剝奪他人生命，相對應刑罰無法確實執行，時日一久，可能加碼及衍生出連續或更嚴厲之犯罪行為。一旦治安惡化的歪風漸長，讓潛在有心的犯罪者無所畏懼，任何人都有可能成為無端被判處死刑的被害人。

（作者為文字工作者）

