一個律師的筆記本》憲法裁判豈可拿來公投？！

◎ 陳怡凱

把憲法裁判拿來公投，這在法理上是絕對說不通的事。

法院裁判講的是「客觀規範」，公投講的則是「主觀意願」，兩者的性質本來就是兩回事。再說了，如果憲法裁判可以公投，其他裁判又為什麼不能公投？那好，以後藍白黨員如果涉案獲判無罪，要不要也拿來公投？公投輸了直接行刑槍斃，如何？立法院國民黨團提出「公民投票法第2條、第30條修正草案」，憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決。（資料照）

這樣的話，大家還講什麼法律？講什麼法治？全部靠政治宣傳就好了。實質來說，參與公投的人民也是一種「憲政機關」，依照憲法行使權力，並不凌駕於憲法之上。要是對憲法裁判有所不滿，體制內的應對之道就是修憲，並應適用嚴格的修憲程序。倘若憲法裁判可以用公投推翻，就等於是可以用普通公投來架空憲法明定的修憲程序。這樣的立法，很明顯是違憲無效的。倘若憲法裁判可以用公投推翻，就等於是可以用普通公投來架空憲法明定的修憲程序。這樣的立法，很明顯是違憲無效的。（資料照）

當然，藍白也不至於蠢到連這種法案會被憲法法庭宣判無效都看不出來。他們的算盤是：屆時發動鋪天蓋地的政治宣傳，攻擊憲法法庭就涉己事務作成裁判，進一步削弱憲法法庭的權威。

說到底，這種明顯違憲的法案在閣揆副署這一關就應該擋下來，根本不應該讓它有公佈生效的機會。否則，憲法法庭（連帶整個法治基礎）會受到更大的傷害。

註：報導出處請按此

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

