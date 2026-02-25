自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

一個律師的筆記本》憲法裁判豈可拿來公投？！

法院裁判講的是「客觀規範」，公投講的則是「主觀意願」，兩者的性質本來就是兩回事。再說了，如果憲法裁判可以公投，其他裁判又為什麼不能公投？
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2026/02/25 17:00

陳怡凱

把憲法裁判拿來公投，這在法理上是絕對說不通的事。

法院裁判講的是「客觀規範」，公投講的則是「主觀意願」，兩者的性質本來就是兩回事。再說了，如果憲法裁判可以公投，其他裁判又為什麼不能公投？那好，以後藍白黨員如果涉案獲判無罪，要不要也拿來公投？公投輸了直接行刑槍斃，如何？立法院國民黨團提出「公民投票法第2條、第30條修正草案」，憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決。（資料照）立法院國民黨團提出「公民投票法第2條、第30條修正草案」，憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決。（資料照）

這樣的話，大家還講什麼法律？講什麼法治？全部靠政治宣傳就好了。實質來說，參與公投的人民也是一種「憲政機關」，依照憲法行使權力，並不凌駕於憲法之上。要是對憲法裁判有所不滿，體制內的應對之道就是修憲，並應適用嚴格的修憲程序。倘若憲法裁判可以用公投推翻，就等於是可以用普通公投來架空憲法明定的修憲程序。這樣的立法，很明顯是違憲無效的倘若憲法裁判可以用公投推翻，就等於是可以用普通公投來架空憲法明定的修憲程序。這樣的立法，很明顯是違憲無效的。（資料照）倘若憲法裁判可以用公投推翻，就等於是可以用普通公投來架空憲法明定的修憲程序。這樣的立法，很明顯是違憲無效的。（資料照）

當然，藍白也不至於蠢到連這種法案會被憲法法庭宣判無效都看不出來。他們的算盤是：屆時發動鋪天蓋地的政治宣傳，攻擊憲法法庭就涉己事務作成裁判，進一步削弱憲法法庭的權威

說到底，這種明顯違憲的法案在閣揆副署這一關就應該擋下來，根本不應該讓它有公佈生效的機會。否則，憲法法庭（連帶整個法治基礎）會受到更大的傷害

註：報導出處請按此

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書