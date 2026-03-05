自由開講》話語權與火力展示 南海成為規則之爭前線

◎ 張亞柔

中共南部戰區近日於南中國海展開戰備警巡，並點名菲律賓「拉攏域外國家」進行所謂聯合巡航，指控其破壞地區和平。此一說法表面上以「維穩」為名，實際上卻折射出北京在南海議題上的慣用敘事邏輯：凡是周邊國家強化與美方或其他夥伴的安全合作，皆被定義為「外部勢力干預」；唯獨解放軍自身的高強度軍事存在，被包裝為「必要反制」。

南部戰區發言人表示，2月中旬的海空兵力行動屬例行性戰備警巡，但時間點明顯對應菲律賓與美方的聯合演訓。上月底，菲律賓武裝部隊與美國印太司令部在斯卡伯勒淺灘周邊部署兵力並舉行聯合演練；2月初，菲美空軍亦展開轟炸機巡邏與實彈投放操演。北京隨即於相關海空域展開警巡，形成典型的「演習對演習」互動模式。

請繼續往下閱讀...

菲律賓軍方2月演習，與美澳海空軍在南海的菲國主權聲索區域進行聯合巡航。共軍也針鋒相對，展開戰備警巡。（資料照，取自X@INDOPACOM）國際社會並非全然接受北京的說法，美方多次強調，南海屬於國際水域與航行自由適用範圍，並重申依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所確立的航行與飛越自由原則，任何國家不得以片面主張排除他國合法活動。歐盟與多個印太國家亦公開表態，反對以脅迫或單方面行動改變現狀，呼籲各方遵守國際法與既有仲裁結果。

尤其在2016年常設仲裁法院就菲中南海案所作裁決中，已明確認定中國所謂「九段線」主張缺乏國際法依據。儘管北京拒絕承認該裁決，但在多數西方國家與部分東南亞國家眼中，持續以海警船、軍機與民兵船強化存在，本身就是對規則秩序的侵蝕，而非穩定力量。

東協內部雖立場不一，但近年愈來愈多國家在官方聲明中強調「基於國際法的海洋秩序」。部分區域安全學者更直言，北京一邊批評他國「軍事化南海」，一邊卻在永暑礁、美濟礁等人工島部署雷達、飛彈與跑道設施，這種選擇性敘事本身，正是造成信任赤字的來源。

問題的核心不僅在於軍事部署規模，而是對規則的態度。若一方拒絕承認仲裁結果，同時又以實力持續改變海上現狀，卻將其他國家的合作防衛描繪為「挑釁」，其論述自然難以獲得廣泛認同。從國際觀察者角度看，真正加劇緊張的，往往不是多邊合作本身，而是單方面將爭議海域視為排他性勢力範圍的做法。

華府智庫報告揭露，中國正升級南海島礁的電子戰與監視設施，意圖掌控電磁頻譜。圖為中國在南沙群島擴建的渚碧礁（Subi Reef），可見島上建有長型飛機跑道、雷達站與密集的軍事建築。（彭博檔案照）這種以話語包裝軍事擴張的模式，已成為北京在周邊海域的慣性操作。從東海到南海，先以歷史敘事建立正當性，再以灰色地帶行動強化控制，最後將他國反應定義為「破壞穩定」。在此循環下，「維護和平」的口號與實際作為之間的落差愈發明顯。

對區域秩序而言，真正的穩定並非來自單方力量壓制，而是透明規則、危機管控機制與對國際法的共同尊重。若北京持續以選擇性詮釋國際規範的方式處理南海爭議，並以軍事優勢塑造既成事實，外界對其「維穩」說法的質疑只會日益加深。這種以實力重塑秩序的做法，不僅難以贏得信任，反而將使南海成為更難降溫的長期風險熱點。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法