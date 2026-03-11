自由電子報
自由開講》黃海的煙硝與籌碼：駐韓美軍演訓背後的角色變遷

2026/03/11 13:30

◎ 汪品陯

從「半島防衛」到「功能外溢」的跡象

駐韓美軍2月18日出動逾10架F-16戰機，自平澤烏山基地起飛，在黃海公海上空進行大規模單獨演訓。儘管美中戰機僅在防空識別區（ADIZ）邊緣形成隔空對峙，並展現了專業克制，但這場「黃海驚魂」釋放的訊號卻不容忽視：駐韓美軍的任務角色，正從傳統以北韓為核心的半島防禦，呈現出向更廣泛區域戰略運用擴展的趨勢。

自由開講》黃海的煙硝與籌碼：駐韓美軍演訓背後的角色變遷駐南韓美軍的F-16戰機與B-52轟炸機（中）、南韓空軍的F-15戰機（左一），在南韓上空進行聯合空中演訓。（法新社檔案照）
 資訊共享的落差與同盟架構微調

在此次演訓中，美方僅事先告知南韓「有訓練」，卻未透露具體細節與目的。這種「不完全共享情報」的單邊行動，引起南韓輿論對美韓同盟運作方式調整的關注。若駐韓美軍的活動重心逐步納入地區牽制任務，南韓基地在同盟架構中的功能分配將面臨重新定義的討論。這種從「聯合防衛」到「美軍主導演訓」的細微位移，反映出軍事基地的戰略屬性可能出現功能外溢的跡象。

軍事演練與外交議價的連動

美軍選擇在黃海敏感空域邊緣進行高強度演訓，實質上是透過「空域存在」與「快速部署能力」的展示，向區域利害關係人傳遞明確訊息：任何關於區域秩序的重整與討論，都必須建立在既有軍事能量存在的現實基礎上。這種以實力支撐的戰略威懾，已成為當前大國博弈的核心語言。

台灣的觀察維度：看穿符號，直擊結構

對台灣而言，黃海的煙硝味並不遙遠。當駐韓美軍的任務彈性增加，台灣更應看清其中的邏輯：區域安全是由精準的「實力對價」與「結構穩定」所構成。如果我們過度聚焦於符號性的統戰爭議或文化辭令之爭，而忽略了區域軍事平衡的結構性變動，將難以在未來的地緣政治變局中精準卡位。

自由開講》黃海的煙硝與籌碼：駐韓美軍演訓背後的角色變遷若駐韓美軍的活動重心逐步納入地區牽制任務，南韓基地在同盟架構中的功能分配將面臨重新定義的討論。圖為駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）。（法新社檔案照）
 在變局中守住制度底氣

黃海上的對峙再次證明，實力與制度的結合才是區域穩定的硬道理。從此次演訓安排觀察，美軍任務角色的彈性似乎正在增加，這強化了其在印太地區的戰略能見度。台灣在面對複雜的地緣挑戰時，亦應具備這種「結構性觀察」的眼光。唯有在制度應對與實力判讀上同時到位，台灣才能在變動不居的國際局勢中，守住屬於自己的戰略溢價。

（作者為大學生）

