自由開講》黃海的煙硝與籌碼：駐韓美軍演訓背後的角色變遷

◎ 汪品陯

從「半島防衛」到「功能外溢」的跡象

駐韓美軍2月18日出動逾10架F-16戰機，自平澤烏山基地起飛，在黃海公海上空進行大規模單獨演訓。儘管美中戰機僅在防空識別區（ADIZ）邊緣形成隔空對峙，並展現了專業克制，但這場「黃海驚魂」釋放的訊號卻不容忽視：駐韓美軍的任務角色，正從傳統以北韓為核心的半島防禦，呈現出向更廣泛區域戰略運用擴展的趨勢。

駐南韓美軍的F-16戰機與B-52轟炸機（中）、南韓空軍的F-15戰機（左一），在南韓上空進行聯合空中演訓。（法新社檔案照）

資訊共享的落差與同盟架構微調

在此次演訓中，美方僅事先告知南韓「有訓練」，卻未透露具體細節與目的。這種「不完全共享情報」的單邊行動，引起南韓輿論對美韓同盟運作方式調整的關注。若駐韓美軍的活動重心逐步納入地區牽制任務，南韓基地在同盟架構中的功能分配將面臨重新定義的討論。這種從「聯合防衛」到「美軍主導演訓」的細微位移，反映出軍事基地的戰略屬性可能出現功能外溢的跡象。

軍事演練與外交議價的連動

美軍選擇在黃海敏感空域邊緣進行高強度演訓，實質上是透過「空域存在」與「快速部署能力」的展示，向區域利害關係人傳遞明確訊息：任何關於區域秩序的重整與討論，都必須建立在既有軍事能量存在的現實基礎上。這種以實力支撐的戰略威懾，已成為當前大國博弈的核心語言。

台灣的觀察維度：看穿符號，直擊結構

對台灣而言，黃海的煙硝味並不遙遠。當駐韓美軍的任務彈性增加，台灣更應看清其中的邏輯：區域安全是由精準的「實力對價」與「結構穩定」所構成。如果我們過度聚焦於符號性的統戰爭議或文化辭令之爭，而忽略了區域軍事平衡的結構性變動，將難以在未來的地緣政治變局中精準卡位。

若駐韓美軍的活動重心逐步納入地區牽制任務，南韓基地在同盟架構中的功能分配將面臨重新定義的討論。圖為駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）。（法新社檔案照）

在變局中守住制度底氣

黃海上的對峙再次證明，實力與制度的結合才是區域穩定的硬道理。從此次演訓安排觀察，美軍任務角色的彈性似乎正在增加，這強化了其在印太地區的戰略能見度。台灣在面對複雜的地緣挑戰時，亦應具備這種「結構性觀察」的眼光。唯有在制度應對與實力判讀上同時到位，台灣才能在變動不居的國際局勢中，守住屬於自己的戰略溢價。

（作者為大學生）

