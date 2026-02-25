黑熊學院》烏俄戰爭邁入第五年 對國際的兩個警告

烏俄戰爭對國際帶來的最大兩個警告：第一，戰爭不是在一夕之間突然爆發，事前必有徵兆；第二，侵略者的理由各有不同，相同的是總會在覺得自己實力遠超對手時才下手。

◎ 黑熊學院

四年前的今天（2/24），俄羅斯普丁對烏克蘭燃起侵略戰火。如今烏俄戰爭邁入第五年，對俄國而言已超過二戰經驗。



烏俄戰爭邁入第五年，從烏克蘭實戰經驗找出台灣防禦之道。（取自貼文） 侵略者的代價



根據最新統計，俄方損失光炮彈就花掉約550億美金，還不包括油料、裝甲車輛或醫療設備等其他開支及官兵折損。



尤其俄羅斯侵略作為受到國際制裁，民生經濟也遭到毀滅性打擊。



這種說法並不是自我安慰。俄羅斯目前連降血壓藥這種簡單的慢性病藥物都嚴重短缺。更別說有能力的俄國年輕人紛紛用各種理由離開，畢竟沒有正常人想為極權政府的不義之戰賣命。



如今，烏俄戰場局勢陷入消耗持久戰，雙方都在戰事中意圖取得更多談判籌碼；而烏克蘭近期努力奪回兩百多公里的失地，持續為民主奮戰。



俄羅斯侵略烏克蘭，不僅俄軍損失慘重，民生經濟也遭到毀滅性打擊。（路透檔案照） 從烏克蘭實戰經驗找出台灣防禦之道



無人機不僅改寫戰場格局，更成為戰場最大變數。



這件事從北約在愛沙尼亞舉行「刺蝟2025」軍演後更是昭然若揭——當時，約有來自12個北約國家包括烏克蘭等前線軍事人員，加總約一萬餘名士兵參與。



根據報導，當時由烏克蘭組成的假想敵小隊攻擊北約，由於對方毫無掩蔽，更缺乏有效反無人機的措施，讓烏軍利用無人機能夠多次對北約部隊進行狙擊，迫使對方投降。



愛沙尼亞舉行的「刺蝟2025」軍演，烏克蘭無人機部隊能夠多次對北約部隊進行狙擊，迫使對方投降。示意圖。（歐新社檔案照） 這表明無人機成為未來戰場極大的變因。但台灣要如何利用無人機建構有效的不對稱戰力以抵抗中國入侵？



年初時Youtube頻道「Civ Div」（其為前美國海軍陸戰隊員）就直言「台灣是無人機的惡夢」：烏克蘭幅員遼闊、台灣地狹人稠，操作的靈活性無法相提並論。



比起大量製造無人機，台灣是否反而該著墨在打造「反無人機」的技術？



例如整合利用「聲學偵測系統」，其實就是簡單利用收音麥克風偵測以加強防禦無人機的作戰方式等，已有許多國家的反無人機系統已經加入這種手段。



當地緣政治的風險不斷攀升，烏克蘭也不斷嘗試提供民主國家面對威脅的因應方式。



烏克蘭的許多反無人機部隊都依靠臨時拼湊而成的武器系統，將這些部隊與無人機位置預警系統整合起來，就成為了力量倍增的利器。（資料照，取自烏克蘭國防部專頁）

當我們目睹烏俄雙方的資源損失及巨大消耗，台灣絕對應該積極投入國防自主防衛，這是絕對不能退讓的底線。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

