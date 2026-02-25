自由電子報
評論 > 社群

黑熊學院》烏俄戰爭邁入第五年 對國際的兩個警告

烏俄戰爭對國際帶來的最大兩個警告：第一，戰爭不是在一夕之間突然爆發，事前必有徵兆；第二，侵略者的理由各有不同，相同的是總會在覺得自己實力遠超對手時才下手。
黑熊學院

黑熊學院

2026/02/25 12:30

◎ 黑熊學院

四年前的今天（2/24），俄羅斯普丁對烏克蘭燃起侵略戰火。如今烏俄戰爭邁入第五年，對俄國而言已超過二戰經驗。

烏俄戰爭對國際帶來的最大兩個警告：第一，戰爭不是在一夕之間突然爆發，事前必有徵兆第二，侵略者的理由各有不同，相同的是總會在覺得自己實力遠超對手時才下手。

烏俄戰爭邁入第五年，從烏克蘭實戰經驗找出台灣防禦之道。（取自貼文）烏俄戰爭邁入第五年，從烏克蘭實戰經驗找出台灣防禦之道。（取自貼文） 侵略者的代價

根據最新統計，俄方損失光炮彈就花掉約550億美金，還不包括油料、裝甲車輛或醫療設備等其他開支及官兵折損。

尤其俄羅斯侵略作為受到國際制裁，民生經濟也遭到毀滅性打擊。

這種說法並不是自我安慰。俄羅斯目前連降血壓藥這種簡單的慢性病藥物都嚴重短缺。更別說有能力的俄國年輕人紛紛用各種理由離開，畢竟沒有正常人想為極權政府的不義之戰賣命。

如今，烏俄戰場局勢陷入消耗持久戰，雙方都在戰事中意圖取得更多談判籌碼；而烏克蘭近期努力奪回兩百多公里的失地，持續為民主奮戰。

俄羅斯侵略烏克蘭，不僅俄軍損失慘重，民生經濟也遭到毀滅性打擊。（路透檔案照）俄羅斯侵略烏克蘭，不僅俄軍損失慘重，民生經濟也遭到毀滅性打擊。（路透檔案照） 從烏克蘭實戰經驗找出台灣防禦之道

無人機不僅改寫戰場格局，更成為戰場最大變數

這件事從北約在愛沙尼亞舉行「刺蝟2025」軍演後更是昭然若揭——當時，約有來自12個北約國家包括烏克蘭等前線軍事人員，加總約一萬餘名士兵參與。

根據報導，當時由烏克蘭組成的假想敵小隊攻擊北約，由於對方毫無掩蔽，更缺乏有效反無人機的措施，讓烏軍利用無人機能夠多次對北約部隊進行狙擊，迫使對方投降。

愛沙尼亞舉行的「刺蝟2025」軍演，烏克蘭無人機部隊能夠多次對北約部隊進行狙擊，迫使對方投降。示意圖。（歐新社檔案照）愛沙尼亞舉行的「刺蝟2025」軍演，烏克蘭無人機部隊能夠多次對北約部隊進行狙擊，迫使對方投降。示意圖。（歐新社檔案照） 這表明無人機成為未來戰場極大的變因。但台灣要如何利用無人機建構有效的不對稱戰力以抵抗中國入侵？

年初時Youtube頻道「Civ Div」（其為前美國海軍陸戰隊員）就直言「台灣是無人機的惡夢」：烏克蘭幅員遼闊、台灣地狹人稠，操作的靈活性無法相提並論。

比起大量製造無人機，台灣是否反而該著墨在打造「反無人機」的技術？

例如整合利用「聲學偵測系統」，其實就是簡單利用收音麥克風偵測以加強防禦無人機的作戰方式等，已有許多國家的反無人機系統已經加入這種手段。

當地緣政治的風險不斷攀升，烏克蘭也不斷嘗試提供民主國家面對威脅的因應方式。

黑熊學院》烏俄戰爭邁入第五年 對國際的兩個警告烏克蘭的許多反無人機部隊都依靠臨時拼湊而成的武器系統，將這些部隊與無人機位置預警系統整合起來，就成為了力量倍增的利器。（資料照，取自烏克蘭國防部專頁）
當我們目睹烏俄雙方的資源損失及巨大消耗，台灣絕對應該積極投入國防自主防衛，這是絕對不能退讓的底線。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

