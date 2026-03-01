健康醫療網》晚年防病也要防孤獨感！每10人就有1人陷老年憂鬱症 該如何揪出前兆？

當認知功能隨著年紀下降，出現記憶力減退、思考速度變慢等，這些情形可能對長者自尊心、自信心造成影響。許多長者邁入老年後社交圈逐漸縮小，孤獨感隨之增加；這種孤獨感可能導致心理健康問題惡化，尤其失去社交聯繫讓長者感到孤立和無助、缺乏支持，進而影響心理健康。

「我是老胡塗了」、「最近晚上老是睡不好」 、「不知道為什麼要活這麼久」……如果家中長輩經常說這類話語，也許就不只是一般老化，而是「老年憂鬱症」的警訊！劉依函諮商心理師表示，根據臺灣老年精神醫學會統計，國內65歲以上罹患老年憂鬱症的機率，男性為8％，女性則高達14％，意即平均每10至12位長者就有1人可能罹患憂鬱症。她也為大家說明老年憂鬱症症狀及可能病因，以及了解如何促進長者的心理健康。

老年憂鬱症是什麼？沒食慾、失眠未必是老化！

劉依函心理師說明，當憂鬱症發生在60歲至65歲以上族群，即為老年憂鬱症，常見的症狀如下：

情緒起伏劇烈：長期感到悲傷、無望感或易怒等狀況，且對日常生活造成嚴重影響。

生理症狀：包括食慾減退、失眠或過度睡眠、疲倦感等，這些身體症狀有時被誤認為年齡增長的老化現象，卻可能是情緒低落導致。

認知功能下降：反應遲鈍、注意力不集中、記憶力下降等，這些症狀可能與阿茲海默症等認知障礙混淆；若上述情形為突然產生的劇變，通常是因罹患憂鬱症所致。

社交退縮：對社交活動興趣減少，經常選擇獨自待在家中，加重孤獨感。

自殺意念：對活著失去意義，甚至產生尋死的念頭。

當長者出現上述症狀時，容易與一般老化症狀或其它病症如失智症混淆，初期常不會被視為憂鬱症進行治療，而導致錯過黃金治療時間。

身體不適影響心理 晚年重大變故也成衝擊

劉依函心理師表示，引發老年憂鬱症原因包括生理、心理和社會因素等多方面。隨著年齡增長，身體的生理變化影響心理健康，例如長者常伴隨有心臟病、糖尿病、關節炎等慢性疾病，造成身體不適、慢性疼痛等，也連帶影響情緒和心理健康。

當認知功能隨著年紀下降，出現記憶力減退、思考速度變慢等，這些情形可能對長者自尊心、自信心造成影響。許多長者邁入老年後社交圈逐漸縮小，孤獨感隨之增加；這種孤獨感可能導致心理健康問題惡化，尤其失去社交聯繫讓長者感到孤立和無助、缺乏支持，進而影響心理健康。

來到晚年，不少長者開始面臨失去伴侶、親人、朋友，或退休後無所適從、居住環境改變等情況，生活中的重大事件都可能對情緒產生衝擊。上述情況，都可能使得老年憂鬱症的風險提升。

老年憂鬱症能預防嗎？多互動減少孤獨感 消除偏見及早就醫

老年憂鬱症不是老化，透過及早預防和提高就診率，這其實是可治療、且有機會恢復的心理健康問題。為了預防和改善罹患老年憂鬱症的風險，劉依函心理師提供長者5個小撇步，助促進心理健康：

1.建立社交支持系統：鼓勵長者參加社交活動或志願服務，增強社會互動，減少孤獨感。

2.促進身體活動：鼓勵長者參加合適的運動，如：散步、太極等，將有助於釋放壓力，改善心理健康。

3.關注飲食與睡眠：協助長者保持均衡飲食，並建立規律作息時間。

4.提高認識與教育：提升對老年憂鬱症症狀的認識，消除心理健康問題的偏見，鼓勵更多人關注長者心理健康。

5.轉介醫療及心理治療：對有憂鬱症狀的長者，及時提供醫療介入，初期可透過藥物治療幫助症狀趨緩，並透過心理治療介入，協助梳理情緒、學習表達並嘗試調整。

資料來源：台北市政府衛生局社區心理衛生中心 - 這不是一般老化，可能是生病了!淺談老年憂鬱症

本文授權轉載自健康醫療網／編輯部整理晚年防病也要防孤獨感！每10人就有1人陷老年憂鬱症 該如何揪出前兆？

