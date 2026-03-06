自由電子報
自由開講》台灣要「三箭齊下」 永保安康

2026/03/06 09:30

◎ 邱世長

賴清德總統近日在總統府接受法新社（AFP）專訪，直指「台海局勢」不僅攸關台灣自身安全，也牽動整個「印太區域的戰略平衡」。如果台灣被中國併吞，下一個受威脅的將是日本、菲律賓。對此，筆者認為台灣要「三箭齊下」，才能讓台灣安全，「印太區域」安穩，全世界安泰！賴清德總統日前接受法新社專訪時表示，台灣不可能是任何一個國家的籌碼，前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。（法新社）賴清德總統日前接受法新社專訪時表示，台灣不可能是任何一個國家的籌碼，前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。（法新社）

首先，「第一箭」是立法院盡速通過新台幣1.25兆元的國防特別預算，強化台灣自身國防實力，讓敵人不敢「輕舉妄動」，才是上策。台灣地處第一島鏈的中樞位置，「戰略」的重要性，不言可喻！前日本首相安倍晉三：「台灣有事，就是日本有事」，這是點出「台日利害與共」的關係！

中國國防部在1月宣布，中央軍事委員會副主席張又俠因「嚴重違紀違法」接受調查。張又俠的落馬，台灣可能更危險了！盡速通過1.25兆元的國防特別預算，才是「愛台灣」之舉！

其次，「第二箭」是強化台灣在世界AI產業鏈中「不可取代」的重要性，其中重啟「新核能」預防電力不足，恐怕是當務之急！

輝達海外總部確定落腳北士科。（資料照）輝達海外總部確定落腳北士科。（資料照）行政院長卓榮泰近日表示，台灣將「全面接受全世界先進的『新式核能』技術」，這可得「說到做到」啊！台灣有機會成為AI產業鏈的核心重鎮，AI產業是「台灣」產業千載難逢的機會，不可錯過！試想，AI晶片最大製造商台積電，就在「台灣」；雲端伺服器管理晶片市占率高達70-80%的信驊，也在「台灣」；輝達海外總部剛簽約確定落腳北士科，還是在「台灣」！

最後，「第三箭」是強化「國家認同」！台灣當前最大危機，是「敵我不分」。如果中國當真侵台，「部分國人」認為這是「回歸祖國」，這要如何「團結台灣」，「共同禦敵」？

台灣在「戒嚴時期」，到處都是「小心匪諜就在你身邊」的口號與標語！如今，台灣「解嚴」了，近年就連總統府與軍方都查出匪諜，「國家認同」問題的嚴重性，可見一班！

（作者為教育人員）

