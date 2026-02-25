林修民 半導體看天下》ASML前執行長的謬誤

包含溫尼克在內還有台灣很多人認為美國跟中國之間的問題是意識形態的紛爭，事實上他們的回答正是對幾千年來人類文明發展最大的諷刺，把人類對於追求進步的價值全部打回石器時代人吃人的紛爭。

◎ 林修民

過年期間趁著連假，把「造光者：晶片戰爭中最神秘的關鍵企業，微影巨人ASML制霸未來科技賽局的崛起之路」一書看完，推薦如果讀者想要了解半導體中微影製程在業界的來龍去脈，本書值得一看。

但除了技術與產業之外，書中關於ASML前執行長溫尼克（Peter Wennink）對於晶片在國際局勢的發展，以及晶片對於國家安全的應用，其相關說法實在讓人非常不以為然。

荷蘭知名半導體製造廠艾司摩爾（ASML）在科技賽局中崛起，是晶片製程重要一環的領導者。（路透檔案照）

晶片在國家安全的重要性

ASML身為晶片製造過程當中非常重要一環的領導者，不知道是出於客戶最後產品的晶片或是歷史上面的無知，還是被利益所蒙蔽，溫尼克對於美國所實施的出口管制導致ASML沒有辦法向中國客戶提供先進的EUV曝光機一直抱怨連連。

當溫尼克被記者問到，對於晶片被用來作為恐怖武力工具時的反應，他回答到：科技本身是中立的，就像是製造槍枝的人不應該為民間的槍枝武力濫用負責任一樣。

國家恐怖暴力可以跟人民的正當防衛權相比嗎？

溫尼克把國家恐怖暴力跟美國允許人民擁槍防衛權的濫用混為一談，表示溫根本搞不清楚國家恐怖主義跟人民天賦人權自衛的差別。

ASML前執行長溫尼克受訪，把國家恐怖暴力跟美國允許人民擁槍防衛權的濫用混為一談。（路透檔案照）

犯意很重要

不會有販賣槍枝的業者幫忙賣槍給罪犯用槍掃射人民，如果有、這個業者就算不是共同正犯也是幫助犯。而中國在新疆、西藏所犯下的集中營以及買賣器官，這些都已經證明中國在利用科技的工具進行反人類罪的行為。

你提供先進的科技工具給中國實施這些反人類罪的行為，就不能再以你不知道作為你免責的工具。

溫尼克以為自己是第一個遇上這種難題的人嗎？

讓我們來看看二戰時候IBM跟納粹的例子。

據作家埃德溫·布萊克（Edwin Black）的著作《IBM與納粹》指出，IBM的機器系統讓納粹的種族滅絕得以更有效率地執行。

因為在那個還沒有用半導體作為運算資料處理機器的年代，要處理大規模識別猶太人的能力是一件非常困難的事情，納粹就是透過IBM所提供的打卡機器作為分類猶太人的工具。

下圖是筆者參觀荷蘭著名的安妮之家時，當年展出1941年光在阿姆斯特丹是就有這麼多猶太人分布的區域，而這麼大量的資訊處理，就是透過IBM所提供的打卡機器完成的。

荷蘭著名的安妮之家展出圖片，為1941年在阿姆斯特丹猶太人分布的區域，是IBM所提供的打卡機器製作完成。（作者提供） 當然IBM以不知情而且在美德開戰之後就已經斷絕了他們跟德國分公司之間的關係，無涉於納粹的屠殺作爲回應。

自由與奴隸是價值選擇而不是意識形態

包含溫尼克在內還有台灣很多人認為美國跟中國之間的問題是意識形態的紛爭，事實上他們的回答正是對幾千年來人類文明發展最大的諷刺，把人類對於追求進步的價值全部打回石器時代人吃人的紛爭。

納粹跟猶太人之間的事情也是意識形態之間的糾紛嗎？

或許、這些認為是意識形態紛爭的人，應該去到新疆跟西藏的集中營全程直播讓全世界的觀眾即時發問，看看那些地方到底是不是中國宣稱的快樂天堂？還是慘無人道的集中營 ？

中國政府近年在新疆大規模設立「再教育營」，關押維吾爾人、哈薩克人和穆斯林。（美聯社檔案照） （作者為科技專欄作家）

