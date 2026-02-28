自由電子報
評論 > 投書

自由開講》文化之於轉型正義 《世紀血案》、《星空下的黑潮島嶼》 善惡立判

2026/02/28 10:00

◎ 朱孟庠

理解什麼是極權 莫忘「情治系統」統治的黨國時代

寇世勳喊話《世紀血案》必須停止後續製作，演林義雄的夏騰宏也道歉了，儘管導演也表達停止參與後製，卻沒有明確表達銷毀該片且絕不上映，加害者集團之後代來詮釋被害者的年代，對世紀悲劇，豪無敬意，製作前完全未告知也未取得當事人同意，更遑論做過訪問、調查。林義雄本人及家屬在毫不知情下，該片竟然就殺青了，其野蠻傲慢的態度和《星空下的黑潮島嶼》的本土團隊歷時六年精心田調做對比，文化高低，善惡立判：

寇世勳道歉了，從「沒有過於強烈的意識形態」，及演「汪敬煦」一角，是因為他的『人格高度與處世態度』，到公開呼籲製作單位停止「世紀血案」的後續製作與傳播，「以避免錯誤認知持續擴散。」承認自己因為「對這段歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致判斷上的不周全。」

台灣孩子該理解什麼是極權

《世紀血案》中演「汪敬煦」一角的寇世勳（中）喊話《世紀血案》必須停止後續製作。（資料照）《世紀血案》中演「汪敬煦」一角的寇世勳（中）喊話《世紀血案》必須停止後續製作。（資料照）「汪敬煦」戒嚴時期情報局局長、警備總司令、國安局局長，堪稱當時台灣權傾一時的情報頭子，一九八○年代在他任內，發生林宅血案、陳文成命案、江南案等事件，難道不是「黨國意識形態」嗎？導演徐琨華乃當時林宅血案劊子手警總的發言人徐梅鄰將軍的孫子。是想透過電影為加害者洗地，圖刷洗悲痛的台灣歷史，反黑為白要人遺忘那段情治人員監控的「黨國時代」？

連寇世勳都承認對歷史悲劇缺乏足夠的思考認識。台灣孩子至少該理解什麼是極權。戒嚴時期整個台灣不就如當代哲學巨人傅柯於《規訓與懲罰----監獄的誕生》中所提的「全景敞視」的大監獄，透過「情治系統」監控人民的思想，其對權力／空間的宰制，是一點一點從生活中建構起，威權符碼無處不在，讓你規訓、麻木、馴服而內化…再不聽話甚至「滅門」。何止是綠島？東本願寺？戒嚴時代台灣島嶼本身就是一座大監獄。

電影《世紀血案》引發爭議，導演徐琨華於2月8日打破沉默道歉，宣布將退出電影的製作。。（資料照，取自臉書HKIFF Industry）電影《世紀血案》引發爭議，導演徐琨華於2月8日打破沉默道歉，宣布將退出電影的製作。。（資料照，取自臉書HKIFF Industry） 《星空下的黑潮島嶼》： 情治監控初期 一九五○年代綠島「新生訓導處」

《星空下的黑潮島嶼》沒有太多控訴，敘事進行中即置身於那絕望的時代，星劇聚焦在絕境中「如何選擇與堅持」，糾纏中透見人性之光輝。在嚴謹的史料梳理與倖存者的口述歷史下，它並非平行時空，而是真實發生的過去。在兩蔣高舉反共大纛的儀丈下，有多少受難者？

 一九五○年代綠島「新生訓導處」，三位被囚禁的台大醫師（鍾富源、羅有德、李木雄），以智慧、勇氣，在絕境中建立醫務所，政治黑潮席捲，荒誕野蠻的不文明，無法喘息的壓迫下，知識菁英的韌性與智慧，散發人性善良的微光。青春與生命淬煉著島嶼，對自由與回家的渴望，即使在最荒謬的環境也能活出意義，以醫學與科學專業救人，證實個體的才華與信念能在磨難中生存，菁英將教育、音樂、藝術、天文與農業帶入綠島，使原本貧瘠的監禁之地漸而變得豐饒。

《世紀血案》：情治監控高峰 一九八○年代

一九八○年代林宅血案、陳文成命案、江南案等，今《世紀血案》的製作團隊，甚至誘引本土演員進入偽造歷史的劇本陷阱，加害者面對世紀悲劇毫無歉意與敬意。

《世紀血案》電影製作提醒我們，加害者的後代圖以影像敘事來掩埋歷史？過去拿「反共」宰制台灣人的中國國民黨，今天不反共，更反向要撲滅台灣人當家作主的主體意識，提醒台灣人莫忘轉型正義！

文化是柔韌的力量 或可化解意識形態的對立

當《世紀血案》演員站出來表示不該上映，連鎖影城也切割，展現台灣社會的正向力量！深切期待開啟臺灣戲劇的新路線，直面白色恐怖那段創作者不願觸碰的歷史，盼未來如《星空下的黑潮島嶼》般的好戲，能一部接著一部，轉型正義或能透過柔韌的藝術，向前跨進一步，終能化解意識形態隔閡下的對立

白色恐怖的受難者張則周（左二）走訪新生訓導處政治教室。（資料照，客家電視台提供）白色恐怖的受難者張則周（左二）走訪新生訓導處政治教室。（資料照，客家電視台提供） 想想：不去蔣並繼續拖延「極權地景清理」，不敢處理最具指標性的極權符碼，還連年編列國家預算守護獨裁者陵寢，說服力何在？當然還有許多該做的…

沒有清理過去的歷史傷口，加害者的二代、三代…還能張牙舞爪，顛倒是非，反咬一口，沒有是非公義，一個分裂的國家如何前進？

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

