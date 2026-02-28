自由開講》告別黨國時代 沒用的『黨證』丟了吧！

◎ 陳學獎

日前居家年終大掃除，清理冗贅之物時，赫然發現一張過期無效的『中國國民黨』黨證，內心突然湧起百感交集的悵然！讓我不禁回想起為了這張『黨證』所發生的一些記事。

高中時期因為叛逆性格，婉拒軍訓教官強力安排加入中國國民黨及報考軍校，卻因畢業考上警察學校，而不得不被迫加入國民黨。警校同隊120人中，僅有一位同學堅持不入黨，二年的警校生活，這位同學經常都被訓導及隊長莫名約談，亦曾指派時任實習幹部的我，私下探訪其為何堅不入黨的原因？

國民黨曾經在台灣長期執政，圖為黨證正面。（資料照，國民黨提供）1987年警校畢業，我們一同分發至台北縣警局，我分派汐止，而他被派至瑞芳。當時社會的政治氛圍經常有陳抗違常活動，各分局警力經常派往市區支援，同學間偶有機會相聚，在閒談之下才得知堅不入黨的這位同學，一分發便被派往瑞芳偏遠山區且不得遷調下山，據說是因忠誠考核資料不盡人意所致。

1989年我調至板橋，經常遇上各類公職選舉活動且連續好幾年，曾多次奉派在選舉造勢晚會前後，執行跟監海外歸來的『黑名單』，記得有「陳婉真、張燦鍙、李應元」等人士，也曾監控李應元胞兄住處，事後方知原來被監控對象是自己警局的長官。

同年11月，尤清初次參選台北縣縣長，開票當日遲至深夜還未能公佈結果，支持民眾義憤填膺群起集結欲至國民黨台北縣黨部抗議，那時板橋分局早已淨空所有武器彈藥及公文裝備，四周圍更佈滿數十輛消防噴水車以待，準備棄守讓民眾作為攻擊目標，而我被加派去支援台北縣黨部架設鐵拒馬，築牆護衛縣黨部駐地安全，直至深夜累的人仰馬翻，才宣布尤清順利當選。

在當時的年代，警察必須從每月薪資中扣繳國民黨黨員黨費，還要將個人戶籍遷至服務地區或寄籍在分局，以便掌控投票。更離譜的是，曾經有位警察局長公開邀集各分局長餐敘，表明要支持某國民黨候選人，分局長事後還公然在聯合勤教上指示宣導，不都說『警察要保持選舉中立嗎？』怎敢如此膽大妄為！

319槍擊案，阿扁總統連任當選之夜，刑事組辦公室同事們圍著電視機憤憤不平：『民進黨卑鄙設局製造假槍擊案』。當下我隨口而出：『國民黨若輸不起！那就不要選啦！什麼造假？』，語畢組長旋即喚我進他辦公室：『選贏了就好，不要多話，小心同事們犯上你』。

2004年發生319槍擊案，阿扁總統連任當選之夜，群眾聚集。（資料照）回憶起往昔，再目睹手上這張無用的國民黨『黨證』，心想曾幾何時它是象徵一種信念，是對國家前途的關懷。可如今台灣已經三次政黨輪替了，民進黨仍舊始終守護著台灣，警察也不分黨派鞏固中樞捍衛國家，為何單就『國民黨』偏不走義人的道路？所以丟了吧！這張無用的『國民黨黨證』不值得留念。

（作者為警察）

