自由開講》把能源轉型簡化成一句話 無助於公共討論

◎ 林仁斌

近來能源轉型的公共討論，愈來愈常被簡化為一句話式的定性敘事，例如將綠電形容為「一場空笑夢」，質疑台灣再生能源發展進度，甚至否定整體能源轉型方向。這類說法看似尖銳，實則過度簡化能源治理的複雜現實，容易將轉型過程中必然出現的困難，直接等同於轉型本身的失敗。

事實上，能源轉型並非短期工程，而是一項牽涉電網建設、儲能布建、土地協調與市場制度重整的長期調整。僅以數年內的發電占比變化，便判定再生能源「缺乏可行性」，本身就是以短期結果否定長期政策的推論偏誤。若以同樣標準檢視核電，從規劃、審查到實際商轉往往耗時十年以上，同樣不適合用短期績效作為可行性的判斷依據部分評論聚焦於太陽能的土地使用爭議，卻未充分納入再生能源在技術與制度上的多元發展路徑；台南市環保局利用垃圾掩埋場設置太陽能，將土地循環利用。（南市環保局提供）

部分評論聚焦於太陽能的土地使用爭議，卻未充分納入再生能源在技術與制度上的多元發展路徑。屋頂型、農電共生與水面型設施，正是各國用以降低土地衝突、提升空間使用效率的制度選項。若討論僅聚焦於個別高度爭議案例，反而可能模糊了真正需要被檢視的問題─政策設計是否周延、治理能力是否到位。

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此外，將政策目標未達直接等同於政策失敗，也容易造成公共判斷的誤判。公共政策本就需依市場條件、技術成熟度與外在環境進行調整。再生能源成本在過去十多年持續下降，全球投資規模快速成長，顯示能源轉型的整體趨勢並未因短期波折而逆轉。更值得檢討的，或許是制度配套是否跟上轉型需求，而非否定整體方向本身。高度依賴進口能源、面對碳排成本上升與國際供應鏈的綠電要求，台灣難以迴避能源轉型這項長期課題；圖為「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會。（資料照）

更重要的是，能源選擇無法脫離台灣的結構現實。高度依賴進口能源、面對碳排成本上升與國際供應鏈的綠電要求，台灣難以迴避能源轉型這項長期課題。若僅因轉型過程中的困難，就主張回到高度集中或高進口依賴的能源結構，反而可能讓國家在能源安全與經濟風險上承擔更高代價。

能源轉型確實不完美，也需要持續修正，但將轉型過程簡化為否定性標籤，無法回應能源安全、產業競爭與氣候風險等現實挑戰。公共討論的重點，應放在如何補強制度設計、改善執行能力，而不是以情緒性判斷取代理性分析。

在全球能源結構快速重組的時代，台灣需要的是更成熟的能源治理討論，而不是對轉型責任的簡化處理。唯有在制度、技術與社會條件之間持續調整，能源轉型才能成為可被檢驗、也值得信賴的公共政策選擇。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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