評論 > 投書

自由開講》從黎智英案看見威權真相 自由為何需被守住

2026/03/03 17:00

◎ 十里亭

黎智英被判20年，等同實質終身監禁。這不是單純的司法判決，而是威權政權對異議者的公開處刑與震懾示警。

北京官方說得再明白不過：「依法履職」、「捍衛國家安全」、「不容置喙」。這套語言，我們早已聽得耳熟能詳。在中共的邏輯裡，「國家安全」是絕對的最高價值，高到可以凌駕一切：新聞自由、言論自由、個人尊嚴，甚至生命本身。只要被貼上「危害國家安全」的標籤，你過去說過的每一句話、寫過的每一篇文章、參與過的每一次集會，都能被任意重新解讀成「罪證」。

在台港人組成的香港邊城青年等團體日前召開香港國安法首宗「勾結外國勢力」黎智英案判刑記者會，嚴厲譴責中港政府抹殺真相、打壓自由。（資料照）在台港人組成的香港邊城青年等團體日前召開香港國安法首宗「勾結外國勢力」黎智英案判刑記者會，嚴厲譴責中港政府抹殺真相、打壓自由。（資料照） 今天輪到黎智英，昨天是香港無數被捕的記者與社運人士，更早之前，是大陸無數被失蹤、被噤聲、被消失的普通人。這就是威權最可怕的本質：它不需要證明你真的犯了什麼罪，只需要宣稱——你「很危險」。而這個宣稱，不用解釋、不用證據、不接受任何質疑。

看到這裡，有人會立刻說：「所以我們更要守護民主、更要強硬反共！」沒錯，台灣的言論自由、民主價值、主權獨立，絕對需要堅定防衛。面對真正的威權擴張，天真退讓只會招來更大的吞噬。

但正因為我們要守護民主，才更不能閉上眼睛、裝作沒看見威權如何一步步侵蝕自由的界線。威權從來不是突然從天而降，它的第一步往往不是坦克上街，而是語言的扭曲與邊界的悄悄移動。

當「國家安全」被無限上綱，當任何質疑都被快速貼上「不忠誠」、「立場不正確」的標籤，當「煽動」「危害安全」這些詞彙變成可以隨意套用的萬能罪名，那條原本清晰的自由界線，就開始模糊、退讓、消失。

在香港與中國，這條線早已被徹底抹除。「鼓吹戰爭」、「反中亂港」、「勾結外國勢力」——全由權力單方面定義，一旦被扣上帽子，就沒有申辯的餘地，沒有公正審判的可能。

黎智英案令人不寒而慄的，正是這一點：它赤裸裸地提醒我們，一旦把「什麼是危險言論」的判斷權完全交出去，自由就只剩下「被允許」的部分。真正的自由，不是你現在還能說什麼，而是當你說出讓權力不舒服的話時，制度是否還會站在你這一邊，保障你的權利，而不是直接把你關進牢裡。

這不是在替任何人辯護，也不是在為任何特定立場背書。這只是一個冷靜、務實的警醒：守護民主，從來不只是對外高喊口號、對內自我感覺良好，更是要對權力保持永遠的警覺。

「鼓吹戰爭」、「反中亂港」、「勾結外國勢力」，全由權力單方面定義。圖為香港維多利亞港。（法新社檔案照）「鼓吹戰爭」、「反中亂港」、「勾結外國勢力」，全由權力單方面定義。圖為香港維多利亞港。（法新社檔案照） 歷史一次次證明，最危險的不是敵人有多壞，而是我們什麼時候開始習慣、默許，甚至主動讓別人替我們決定「不能說什麼」「不能想什麼」。這條線一旦退後，就很難再退回來。

民主世代的我們，見證過街頭的集結、理性的辯論、對價值的堅持。我們知道，真正的民主不是封閉的堡壘，而是永遠對權力說「不」的勇氣。黎智英的20年，不是香港的終點，而是給所有還享有自由的人，一記最沉重的敲鐘：別等到自己的聲音也被消音，才後悔當初沒有守住那條線。

台灣，值得我們用最大的清醒與堅定，去守護它。

（作者為資訊業、台中市市民）

