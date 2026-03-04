自由開講》民主體制下的分歧路：胡德夫VS劉美賢

◎ 陳啟濃

同樣是在民主體制下生活，米蘭冬奧金牌滑冰選手劉美賢（右）可以認清中國的愚民手段，台灣原住民音樂家胡德夫（左）卻裝作無知。（取自胡德夫臉書、美聯社，本報合成）

近日「胡德夫」和「劉美賢」兩個名字在網路上被熱切討論：原住民音樂家胡德夫在中國春晚演唱「高山青」，是自願出賣族靈充當中共統治的「中國少數民族」的樣板；而劉美賢是華裔第二代，父親當年曾參與六四民運，後來逃亡美國受到政治庇護。她代表美國參加米蘭冬季奧運的女子滑冰，榮獲金牌。

胡德夫早年從事原住民爭取權利運動，努力反抗漢人中心的統治階級的文化宰制。年輕時他在台北餐廳演唱國語民歌，曾有音樂製作人鼓勵他演唱原住民傳統歌曲，果然後來他演唱的原住民歌謠感動人心，鼓勵許多原住民的自我覺醒。

請繼續往下閱讀...

他參與中共春晚的演唱，讓中共可以大肆宣傳，他是來自「中國台灣」的原住民歌手，雖然演唱歌曲「高山青」並不是原住民傳統歌曲，是來自國語電影的一首主題曲。但是，他讓我們感到可悲的並不是唱什麼歌，而是他自甘成為中共統戰的所謂受到「優待」的「中國少數民族」。

台灣原住民音樂家胡德夫在央視春晚嗨唱《高山青》。（擷取自作家李志銘臉書）

當年他可以為了族人的權利爭取原住民自決權，回歸原住民傳統文化的價值，現在他卻可以無視中共對新疆西藏少數民族的迫害。只為了獲取春晚舞台上明星的光環，卻出賣了祖靈，葬送了當年他堅持人權的價值。

至於劉美賢的奮鬥故事，無形中成為胡德夫的對照組。她的父親百分之一百是中國人，卻為了參與民主運動受到中共的迫害，不得不遠離祖國，逃亡到美國。劉美賢誕生後成為美國人，在美國自由競爭的土壤上，靠自己的努力，獲得滑冰最高的殊榮。他跟父親都表達，不可能代表中國出賽，相信他們堅持的，應該就是「不為專制政權」賣命的人權價值。

中共可以封殺六四天安門事件的所有訊息，卻可以賣力宣揚胡德夫的演出，這當然就是專制政權的愚民政策。但讓人不解的是，同樣是在民主體制下生活，劉美賢可以清醒，胡德夫卻可以裝作無知，對於「反抗壓迫」的堅持，此一時彼一時的截然相反，等同是「現在的胡德夫」否定了「過往胡德夫」的一切。劉美賢的家人是為了擺脫專制邪惡勢力，奔向自由幸福的美國，胡德夫卻人在福中不知福，只為一時利益，情願心靈投誠，為共產集權國度，謳歌膜拜，豈不悲哉！

中共封殺六四天安門事件的所有訊息，卻賣力宣揚胡德夫的演出，這顯然是專制政權的邪惡勢力；示意圖。（路透檔案照）

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法