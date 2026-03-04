自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》民主體制下的分歧路：胡德夫VS劉美賢

2026/03/04 09:30

◎ 陳啟濃

同樣是在民主體制下生活，米蘭冬奧金牌滑冰選手劉美賢（右）可以認清中國的愚民手段，台灣原住民音樂家胡德夫（左）卻裝作無知。（取自胡德夫臉書、美聯社，本報合成）同樣是在民主體制下生活，米蘭冬奧金牌滑冰選手劉美賢（右）可以認清中國的愚民手段，台灣原住民音樂家胡德夫（左）卻裝作無知。（取自胡德夫臉書、美聯社，本報合成）

近日「胡德夫」和「劉美賢」兩個名字在網路上被熱切討論：原住民音樂家胡德夫在中國春晚演唱「高山青」，是自願出賣族靈充當中共統治的「中國少數民族」的樣板；而劉美賢是華裔第二代，父親當年曾參與六四民運，後來逃亡美國受到政治庇護。她代表美國參加米蘭冬季奧運的女子滑冰，榮獲金牌。

胡德夫早年從事原住民爭取權利運動，努力反抗漢人中心的統治階級的文化宰制。年輕時他在台北餐廳演唱國語民歌，曾有音樂製作人鼓勵他演唱原住民傳統歌曲，果然後來他演唱的原住民歌謠感動人心，鼓勵許多原住民的自我覺醒。

他參與中共春晚的演唱，讓中共可以大肆宣傳，他是來自「中國台灣」的原住民歌手，雖然演唱歌曲「高山青」並不是原住民傳統歌曲，是來自國語電影的一首主題曲。但是，他讓我們感到可悲的並不是唱什麼歌，而是他自甘成為中共統戰的所謂受到「優待」的「中國少數民族」

台灣原住民音樂家胡德夫在央視春晚嗨唱《高山青》。（擷取自作家李志銘臉書）台灣原住民音樂家胡德夫在央視春晚嗨唱《高山青》。（擷取自作家李志銘臉書）

當年他可以為了族人的權利爭取原住民自決權，回歸原住民傳統文化的價值，現在他卻可以無視中共對新疆西藏少數民族的迫害。只為了獲取春晚舞台上明星的光環，卻出賣了祖靈，葬送了當年他堅持人權的價值。

至於劉美賢的奮鬥故事，無形中成為胡德夫的對照組。她的父親百分之一百是中國人，卻為了參與民主運動受到中共的迫害，不得不遠離祖國，逃亡到美國。劉美賢誕生後成為美國人，在美國自由競爭的土壤上，靠自己的努力，獲得滑冰最高的殊榮。他跟父親都表達，不可能代表中國出賽，相信他們堅持的，應該就是「不為專制政權」賣命的人權價值。

中共可以封殺六四天安門事件的所有訊息，卻可以賣力宣揚胡德夫的演出，這當然就是專制政權的愚民政策。但讓人不解的是，同樣是在民主體制下生活，劉美賢可以清醒，胡德夫卻可以裝作無知，對於「反抗壓迫」的堅持，此一時彼一時的截然相反，等同是「現在的胡德夫」否定了「過往胡德夫」的一切。劉美賢的家人是為了擺脫專制邪惡勢力，奔向自由幸福的美國，胡德夫卻人在福中不知福，只為一時利益，情願心靈投誠，為共產集權國度，謳歌膜拜，豈不悲哉！

中共封殺六四天安門事件的所有訊息，卻賣力宣揚胡德夫的演出，這顯然是專制政權的邪惡勢力；示意圖。（路透檔案照）中共封殺六四天安門事件的所有訊息，卻賣力宣揚胡德夫的演出，這顯然是專制政權的邪惡勢力；示意圖。（路透檔案照）

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書