自由開講》心在淌血的退休警消人員

2026/03/05 07:30

◎ 王翔正

近日台灣民眾黨主席黃國昌與數百名退休警消前往台北高等行政法院，提起集體訴訟要求行政院編列警消退休金預算，起因為《警察人員人事條例》經立法院三讀通過並總統公布，行政院卻認為窒礙難行未編列預算，須先申請釋憲後再依法補發，此舉讓勞苦功高、犧牲奉獻的警消人員不知情何以堪。近日台灣民眾黨主席黃國昌與數百名退休警消前往台北高等行政法院，提起集體訴訟要求行政院編列警消退休金預算。（資料照）近日台灣民眾黨主席黃國昌與數百名退休警消前往台北高等行政法院，提起集體訴訟要求行政院編列警消退休金預算。（資料照）

不可諱言的是，警消工作具危險性、急迫性與不規律性，長期生活作息日夜顛倒，因公受傷或殉職比例高居各類公務人員之首，足以顯見警消工作時所承擔的壓力、風險與一般公務人員大相逕庭，現今警消人員能夠提高退休福利，可謂用自己身體健康甚至睡眠時間所換來的，不啻是遲來的正義。

警察為執法人員，長年為守護人民、執行法律拚命，依法行政比誰都更需身體力行，但時至今日卻被迫走上法庭，控告曾經守護的政府，政府嘴上說挺警消，喊得震天價響，卻無實際行動，對於最實質的預算支持仍付之闕如，不但無言以對，對於退休警消來說，也是個沉痛的傷害。

警消人員以往習於服從，但不代表拒絕改革，長年以來政府忽略警消的心聲，就連籌組協商勞動權益的工會組織也遭封殺，甚至以國安危機作為要脅，更表示「警消可以組工會，台灣就會陷入動亂」，由此話可知警消存在的重要性，然而若警消的安定力量如此重要，為何談及提升警消福利時，卻又置之不理，想要馬兒跑，又讓馬兒不吃草。警察為執法人員，長年為守護人民、執行法律拚命，依法行政比誰都更需身體力行，今日卻被迫走上法庭，控告曾經守護的政府。（資料照）警察為執法人員，長年為守護人民、執行法律拚命，依法行政比誰都更需身體力行，今日卻被迫走上法庭，控告曾經守護的政府。（資料照）

前警大校長梅可望曾述當民眾殷盼、需要、防範及不需要的四種態度為「期之如聖賢、驅之如牛馬、防之如盜賊、棄之如蔽屣」，當年簡單一席話卻完美體現了現今警消所面臨的窘境，民眾一遇麻煩事或中央政令下達，多數拜託警消處理，如今欲動用國家預算提升警消福利，卻又認其違憲，折騰退休警消人員。

基層警消奮力每日面對罪犯與火場，但在自身權益受損時，無法發聲求援，進一步提出增補人力、改善駐地等具體需求，經常是「今天公祭、明天忘記」，只有到下一場殉職悲劇或無人報考警消發生時，才會驚覺到相關配套制度的不足。

警消人員一生守法護法、犧牲奉獻，時日守護這片土地與人民，建議政府應盡速依法編列預算，留給退休警消人員光榮的尊嚴。

（作者為文字工作者）

