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自由開講》金管會擴大防詐網監管可疑帳戶 更要強化配套

2026/03/22 20:00

◎ 陳擷安

金管會為加強打詐，近日預告修法，擴大可疑帳戶認定範圍，預計最快四月中旬上路。（資料照）金管會為加強打詐，近日預告修法，擴大可疑帳戶認定範圍，預計最快四月中旬上路。（資料照）詐騙案件頻傳，金流成為打擊犯罪的核心戰場。為此，金融監督管理委員會近日預告修法，擴大可疑帳戶認定範圍，將原本六項異常樣態增加至十四項，包括帳戶持有人被通報為失蹤人口、短時間內頻繁設定約定轉帳帳號等情況。新制最快四月中旬上路，銀行若判斷出重大或急迫異常情形，可直接通報最高檢察署，未依規定辦理者，最高可處五千萬元罰鍰。從政策方向來看，這顯示主管機關正試圖從源頭切斷詐騙金流，態度明確且強硬。

不可否認，擴大異常帳戶樣態，有其現實必要。詐騙手法不斷演變，單純依賴既有六項指標，已難以涵蓋新型態犯罪。將失蹤人口通報、頻繁變更約定帳號等納入監管，有助銀行在第一時間提高警覺，避免金流迅速被轉移。尤其在詐騙案件往往「快進快出」的特性下，延遲數小時甚至數十分鐘，都可能讓被害人難以追回損失。從防詐效率而言，金管會此舉確實回應了社會期待。

然而，監管工具愈強，對民眾權益的影響也愈大。銀行在壓力之下，勢必採取較為保守的判斷標準，一旦帳戶被認定為可疑，立即凍結或限制交易，對當事人而言，影響可能相當重大。薪資入帳、房租扣款、公司營運資金往來，都可能因此中斷。若缺乏清楚且迅速的申訴與審查機制，善意使用者恐怕會在無預警情況下陷入資金斷裂的困境

銀行在判斷可疑帳戶時，迫於壓力勢必會採保守態度。民眾日常薪資入帳、房租扣款等資金往來，都可能受到影響；示意圖。（資料照）銀行在判斷可疑帳戶時，迫於壓力勢必會採保守態度。民眾日常薪資入帳、房租扣款等資金往來，都可能受到影響；示意圖。（資料照）因此，政策設計必須同時考量兩端平衡。一方面，賦予銀行更明確的通報與凍結權限，以利即時攔阻可疑金流；另一方面，也必須建立與之相對應的消費者救濟機制，確保誤判時能迅速糾正。否則，制度雖然在防詐上前進，卻可能在程序保障上倒退，長期而言反而削弱民眾對金融體系的信任。

主管機關可從三個方向同步強化配套：

第一，建立即時申訴窗口

當帳戶遭凍結或限制時，當事人應能透過專責單位快速提出說明與佐證，而非僅透過一般客服管道反覆等待。

第二，設定明確的處理時限

銀行與主管機關應在一定時間內完成初步審查，避免民眾長期處於資金被鎖的狀態。

第三，提供清楚的後續救濟管道

包括申覆程序與外部審查機制，讓當事人有制度化的救濟出口，而非只能向媒體或民代求助。

此外，也應思考資訊透明的問題。民眾若事前並不清楚哪些行為可能被列為異常樣態，就容易在無意間觸發警示。主管機關可透過公開說明、宣導與指引，讓一般使用者理解風險行為，例如頻繁變更約定帳號、短時間內大量資金進出等，都可能被列為監測重點。透明化規則，不僅有助預防誤觸，也能減少爭議。

打擊詐騙確實刻不容緩，但制度強度與程序保障必須並行。金管會此次修法展現決心，值得肯定；然而，真正成熟的治理，不只是提高罰鍰與監管標準，更在於確保每一項權限的擴張，都伴隨對人民權益的相對保護。唯有如此，金融體系在守住防詐防線的同時，也能維持應有的信任基礎。

（作者為科技集團法務）

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