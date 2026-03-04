自由開講》中國女間諜猖狂 禍害國際

◎ 愚工

美國司法部2月4日宣佈，11名與美國境內一個龐大的假結婚網絡有關的人士被起訴，其中包括多名中國公民和美國海軍成員。她們還被指控試圖利用身份便利進入軍事基地。

近日爆發中國公民與美國海軍成員假結婚的案件，使其能獲得身分進入美國軍事基地。圖為關島美軍基地。（取自南韓國防部網站） 中國公民與美國海軍成員假結婚的案件，令人想起蘇聯間諜機構KGB的「燕子計畫（Sparrow School）」：KGB訓練年輕女性，教授心理學、生理知識，甚至包括性行為演練，以消除羞恥感，成為情報工具。著名案例有冷戰時期的瑪加麗塔·科涅庫娃（1935年因其丈夫為愛因斯坦創作雕像，她得以接觸愛因斯坦並建立密切關係。通過這一關係，蘇聯獲取了導彈與核武器相關情報）、安娜·查普曼（在商人身份掩護下，她與各色人等結交，從而套取敏感資訊），還有二戰時期的著名明星間諜奧爾加·契訶夫娃，她們都是利用自身條件滲透西方高層，為蘇聯服務的傳奇人物。

在台灣，充滿爭議的中配李貞秀2月3日在「新任立委宣誓」的典禮上，就「是否願意放棄中華人民共和國國籍」的答詢，閃爍其詞，加上其先前揚言裁撤陸委會的伶牙俐齒，及填具「不分區立委申報表格」的同一天就與其先生簽署離婚書的詭異行動，加深了國人對她的國安與忠誠及假結婚的疑慮？不僅是國人有此疑慮，連國際媒體《BBC》1月30日，題為「臺灣首位陸配立委：國安、忠誠與參政權利的拉扯」的分析文章亦就此疑慮提出討論。

平心而論，絕大部分中配都是因追求真心愛情而遠嫁台灣，然而事實亦顯示，其中不乏恩綺、亞亞、小微、錢麗、徐春鶯、周滿芝這種服務於中國共產黨的中配，這些人是否在中共受過類似KGB的「燕子計畫（Sparrow School）」不得而知，但其一副久經鬥爭洗鍊的中共嘴臉令人印象深刻。

民眾黨不分區立委李貞秀雙重國籍爭議，持續延燒。（資料照） 李貞秀的問題已引起國際社會的注意，國安單位應硬起來，才能自助人助。至少應先拒絕支付李貞秀薪水及立刻將其解職，才能展現我國的正確態度。

