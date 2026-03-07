自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》在法與淚之間 一紙特赦為長照悲歌留出口

2026/03/07 08:30

◎ 葉昱呈

自由開講》在法與淚之間 一紙特赦為長照悲歌留出口82歲老婦林劉龍子獲總統賴清德特赦。（資料照）

賴清德總統日前依據《憲法》第四十條及《赦免法》第三條前段規定，特赦八旬婦人林劉龍子，採「免刑不免罪」方式，免除其發監執行。這並非抹去罪責，而是在法治秩序之內，審慎行使憲法賦予的權限，為一場漫長的長照悲劇保留人道出口。當法理與情理在同一個案件中交會，國家如何回應極端困境，正是憲政成熟度的試金石。

林婦五十餘年獨力照顧極重度身心障礙之子，歲月幾乎都在病榻與日常看護之間度過。確診新冠肺炎後身心急遽衰弱，在高齡、病痛與資源不足交織的壓力下，對未來的恐懼與無助終於壓垮最後一道防線，釀成無可挽回的家庭悲劇。法院依法判處二年六月徒刑並已定讞，程序完備、責任明確。然而，刑罰的目的除報應與嚇阻外，亦須考量比例與社會防衛之必要當再犯風險趨近於零，刑罰執行難以增益公共利益時，作為憲政設計的一環，特赦功能正在於回應制度無法細緻涵納的極端處境，使正義不致流於僵化。

當家庭照顧者缺乏喘息服務、心理支持與社區網絡，慢性壓力便成為沉默的引信；示意圖，圖中人物與本文無關。（衛生局提供）當家庭照顧者缺乏喘息服務、心理支持與社區網絡，慢性壓力便成為沉默的引信；示意圖，圖中人物與本文無關。（衛生局提供）回顧近年多起長照案件：有老母獨撐失智配偶終至絕望，有中高齡照顧者在經濟困境與長期耗竭下崩潰失序。這些個案並非偶發，而是陷入孤立無援、身心俱疲困境的寫照。當家庭照顧者缺乏喘息服務、心理支持與社區網絡，慢性壓力便成為沉默的引信。林婦案件引發社會廣泛同情，審理法院、立法委員及法務主管機關均建請衡酌特赦，所映照的，是社會對制度補強的集體期待。

以「免刑不免罪」處理，一方面維持司法確定判決的宣示功能，一方面避免高齡照顧者承受不相稱的監禁負擔，在法治與人道之間取得審慎平衡。當憲法權限被運用來回應社會最脆弱的角落，我們看到的，不是情緒凌駕法律，而是法律之內仍保有溫度。願此案成為轉折，使長期照顧不再只是家庭私責，而是公共承擔；讓每一位在暗夜中獨撐重擔的人，都能及早被看見，也被穩穩接住。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書