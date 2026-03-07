自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》別讓法律漏洞 淪為黑幫摧毀兒少的溫床

2026/03/07 10:00

◎ 楊智強

資訊爆炸時代，國中生對數位工具、社交媒體甚至詐騙集團的理解，往往超越成人的想像；示意圖。（路透）資訊爆炸時代，國中生對數位工具、社交媒體甚至詐騙集團的理解，往往超越成人的想像；示意圖。（路透）

近年來，台灣面臨嚴峻的少子化挑戰，諷刺的是，青少年犯罪率卻在「逆勢成長」。根據警政統計，近八年來青少年犯罪人口率激增47%，其中詐欺、集體鬥毆與毒品案最為顯著。當黑道勢力加速向國中校園紮根，政府若仍固守既定法律框架，恐將讓《少年事件處理法》從保護少年的安全網，淪為幫派鑽漏洞的免洗筷。

遠在北歐的瑞典，向來被視為人權與社福的典範，近期卻做出逆勢調整的決策，研擬將重罪刑事責任年齡，從十五歲下修至十三歲。瑞典政府的理由很現實，黑道大規模吸收未成年人作為執行槍擊與運毒的「工具」，正因為法律對孩子的寬容，反而讓他們在犯罪組織眼中更具「使用價值」，淪為高風險的消耗品

瑞典近期研擬將重罪刑事責任年齡，從十五歲下修至十三歲；示意圖。（路透）瑞典近期研擬將重罪刑事責任年齡，從十五歲下修至十三歲；示意圖。（路透）

別用農業時代的法律，處理數位時代的犯罪

反觀台灣，目前十四歲以下的觸法少年完全不負刑事責任。然而，資訊爆炸的當代，孩童透過網路接觸世界的速度與廣度，已非當年制定法律的農業社會可比擬。現在的國中生對數位工具、社交媒體甚至詐騙集團的理解，往往超越成人的想像。若法治觀念的建立仍停留在「孩子還小、什麼都不懂」的舊思維，不僅與現實脫節，更是對被害者的二次傷害。

事實上，國際間對於刑事責任年齡的設定並非鐵律。英國、瑞士、澳洲定在十歲，這些先進國家的邏輯很一致，法律的本質是為了維護社會底線，當少年的犯罪手段趨向組織化、殘暴化時，國家有必要展現介入的強制力

筆者身為第一線教育工作者，深知「教化」的重要性，但教化不應以「犧牲社會安全」為代價。政府目前推動「行政先行，司法後盾」的初衷固然立意良善，但在實務運作，基層輔導力量與資源有限，往往難以抗衡幫派的利誘與威脅

面對低齡犯罪組織化的嚴峻現狀，政府理當重新審視《少事法》的初衷與侷限：

首先，下修刑責年齡，針對殺人、強盜等重大暴力犯罪，應審慎評估下修至十二或十三歲的可能性

其次，必須大幅加重「利用未成年人犯罪」的刑責，讓黑幫意識到招募少年不再是低風險行為。

我們固然要守護少年的未來，但若法律失去對「惡」的實質震懾，盲目的寬容極可能淪為變相的縱容，讓更多迷途者墜入不可逆的深淵。青少年犯罪率飆升不容忽視，台灣的司法與教育體系更應刻不容緩地織就更嚴密的防禦網，莫讓今日對法治的退讓，成為明日社會不可承受之重

面對低齡犯罪組織化的嚴峻現狀，主管機關不妨考慮下修刑責年齡及加重「利用未成年人犯罪」的刑責。（資料照）面對低齡犯罪組織化的嚴峻現狀，主管機關不妨考慮下修刑責年齡及加重「利用未成年人犯罪」的刑責。（資料照）

☆少一份毒品就多一份健康，自由電子報提醒您遠離毒品☆

（作者為嘉義市教師會輔諮教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書