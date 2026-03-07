自由開講》別讓法律漏洞 淪為黑幫摧毀兒少的溫床

◎ 楊智強

資訊爆炸時代，國中生對數位工具、社交媒體甚至詐騙集團的理解，往往超越成人的想像；示意圖。

近年來，台灣面臨嚴峻的少子化挑戰，諷刺的是，青少年犯罪率卻在「逆勢成長」。根據警政統計，近八年來青少年犯罪人口率激增47%，其中詐欺、集體鬥毆與毒品案最為顯著。當黑道勢力加速向國中校園紮根，政府若仍固守既定法律框架，恐將讓《少年事件處理法》從保護少年的安全網，淪為幫派鑽漏洞的免洗筷。

遠在北歐的瑞典，向來被視為人權與社福的典範，近期卻做出逆勢調整的決策，研擬將重罪刑事責任年齡，從十五歲下修至十三歲。瑞典政府的理由很現實，黑道大規模吸收未成年人作為執行槍擊與運毒的「工具」，正因為法律對孩子的寬容，反而讓他們在犯罪組織眼中更具「使用價值」，淪為高風險的消耗品。

瑞典近期研擬將重罪刑事責任年齡，從十五歲下修至十三歲；示意圖。

別用農業時代的法律，處理數位時代的犯罪

反觀台灣，目前十四歲以下的觸法少年完全不負刑事責任。然而，資訊爆炸的當代，孩童透過網路接觸世界的速度與廣度，已非當年制定法律的農業社會可比擬。現在的國中生對數位工具、社交媒體甚至詐騙集團的理解，往往超越成人的想像。若法治觀念的建立仍停留在「孩子還小、什麼都不懂」的舊思維，不僅與現實脫節，更是對被害者的二次傷害。

事實上，國際間對於刑事責任年齡的設定並非鐵律。英國、瑞士、澳洲定在十歲，這些先進國家的邏輯很一致，法律的本質是為了維護社會底線，當少年的犯罪手段趨向組織化、殘暴化時，國家有必要展現介入的強制力。

筆者身為第一線教育工作者，深知「教化」的重要性，但教化不應以「犧牲社會安全」為代價。政府目前推動「行政先行，司法後盾」的初衷固然立意良善，但在實務運作，基層輔導力量與資源有限，往往難以抗衡幫派的利誘與威脅。

面對低齡犯罪組織化的嚴峻現狀，政府理當重新審視《少事法》的初衷與侷限：

首先，下修刑責年齡，針對殺人、強盜等重大暴力犯罪，應審慎評估下修至十二或十三歲的可能性。

其次，必須大幅加重「利用未成年人犯罪」的刑責，讓黑幫意識到招募少年不再是低風險行為。

我們固然要守護少年的未來，但若法律失去對「惡」的實質震懾，盲目的寬容極可能淪為變相的縱容，讓更多迷途者墜入不可逆的深淵。青少年犯罪率飆升不容忽視，台灣的司法與教育體系更應刻不容緩地織就更嚴密的防禦網，莫讓今日對法治的退讓，成為明日社會不可承受之重。

面對低齡犯罪組織化的嚴峻現狀，主管機關不妨考慮下修刑責年齡及加重「利用未成年人犯罪」的刑責。

（作者為嘉義市教師會輔諮教師）

