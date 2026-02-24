自由電子報
李忠憲的思考》軍購之外：請守住供應鏈安全與AI主權

日媒指出，未來的戰爭，將由AI與系統主導。因此，三月立法院即將審議的對美軍購案，就不能只被當成預算數字來討論。真正需要審視的有三個面向：供應鏈安全、資訊安全治理及AI主權。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2026/02/24 21:00

◎ 李忠憲

日經新聞指出，美國軍方與國防科技公司正在推動「無人地獄」戰略。（取自日經中文網）日經新聞指出，美國軍方與國防科技公司正在推動「無人地獄」戰略。（取自日經中文網）

近日，一位高科技公司的CEO傳給我一則來自《日本經濟新聞》的報導〈用美國AI兵器打造「無人地獄」計畫：是台灣防衛的王牌，還是人類滅亡的序章？

那篇報導談的不是單純的武器升級，而是美國軍方與國防科技公司正推動的「無人地獄」（unmannedhellscape）戰略，透過大量AI驅動的無人機與無人載具，在台海可能發生衝突時形成高密度、低成本、自主運作的拒止網路。

報導指出，新一代無人戰鬥機不需要跑道，可自主起降與執行任務，成本遠低於傳統有人戰機，目標是在戰場上以數量與演算法優勢形成壓倒性阻絕

新一代無人戰鬥機不需要跑道，便可自主起降與執行任務，目標是在戰場上以數量與演算法優勢形成壓倒性阻絕；圖為XQ-58「女武神」無人戰鬥機。（取自美軍DIVDS網站）新一代無人戰鬥機不需要跑道，便可自主起降與執行任務，目標是在戰場上以數量與演算法優勢形成壓倒性阻絕；圖為XQ-58「女武神」無人戰鬥機。（取自美軍DIVDS網站）

這則新聞讓人震撼的，不是火力規模，而是方向已經非常清楚：

未來的戰爭，將由AI與系統主導。

而在這樣的背景下，三月立法院即將審議的對美國軍購案，就不能只被當成預算數字來討論。真正需要被放到檯面上的，是三個問題：

•供應鏈安全

•資訊安全治理

•AI主權

如果這三者沒有處理好，那麼所謂的「無人地獄」，可能不是敵人的地獄，而是台灣自己的地獄。

今天採購的已經不是單一武器，而是一整套高度數位化、網路化、演算法化的作戰系統

這些系統包含感測器與晶片供應鏈、韌體與作業系統、AI模型與訓練資料、通訊協定與資料鏈整合、雲端更新與維護機制等等，在這種架構下，戰爭的核心已經改變。

問題不再只是「火力是否夠強」，而是：系統是否可控？軟體是否可驗證？關鍵元件是否可追溯？更新權限掌握在誰手中？

如果這些沒有答案，武器規格再漂亮，預算通過的金額再高，也只是外觀安心。

供應鏈攻擊不需要飛彈。它可能是一段被植入後門的韌體，一個未經完整審查的第三方模組，或一個被污染的訓練資料集。

在AI作戰系統中，風險更複雜：模型是否存在可被利用的偏誤？晶片是否存在硬體層級漏洞？更新是否可被遠端限制或鎖定？

未來戰爭是系統對系統的競爭，而供應鏈，是系統的大動脈。如果血管被污染，再強大的武器也無法發揮。

另外，我們是否擁有AI主權？

AI主權，不只是「能使用AI」，

而是能理解並審查核心演算法，能掌握模型與資料的最終控制權，能在戰時獨立運作，不受外部系統限制，能自主維護與修補系統

AI主權，是指能理解並審查核心演算法、掌握模型與資料的最終控制權、在戰時獨立運作，以及能自主維護與修補系統；示意圖。（路透檔案照）AI主權，是指能理解並審查核心演算法、掌握模型與資料的最終控制權、在戰時獨立運作，以及能自主維護與修補系統；示意圖。（路透檔案照）

如果核心模組高度黑箱化，如果更新權與維護權掌握在境外，那麼我們購買的，不是完整防衛能力，而是一種技術依賴，尤其如果有中國公司介入其中，關鍵時刻將成為台灣自我毁滅的原因

國防主權若建立在不可控的AI架構上，那並不是真正的主權。

雖然大家不滿已經很久，但立法院的責任，不只是通過預算，立法委員或許不是工程師，但你們是制度的守門人

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

