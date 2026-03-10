自由開講》別讓交通標線 變成機車族的用路陷阱

◎ 羅斐

近來多起新聞揭露，機車族即使依規定進行兩段式左轉，仍可能因待轉區緊鄰斑馬線、不慎壓線而挨罰600至1,800元；也有民眾在畫設於人行道上的機車停車格停車，卻因「駕車行駛人行道」遭開單。這些案例反映的，已不只是用路人是否守法，而是交通制度與空間設計是否合理。

在部分強制兩段式左轉的路口，待轉區與行穿線距離過近，甚至重疊，實際待轉空間不足，騎士稍有不慎就可能壓到斑馬線或槽化線而受罰。相關單位雖回應將逐步檢討改善，但在改善完成前，違規風險卻已轉嫁到用路人身上。當標線設計本身存在缺陷，卻以罰鍰處理結果，難免讓人質疑是否偏離交通管理的本意。台中馬路機車待轉區緊鄰斑馬線，機車騎士待轉誤觸慘被檢舉開罰。（民眾提供）

類似問題也出現在人行道機車停車格。明明劃設合法停車空間，卻要求騎士必須熄火牽行進入，否則即構成違規。對熟悉法規者而言或許理所當然，但對一般民眾來說，這樣的規範與現場空間配置間，確實存在高度誤導性。當設計未能直觀反映規則，違規自然層出不窮。

此外，連機車進入待轉區是否需要打方向燈，也讓不少新手騎士感到困惑。雖然主管機關已明確說明，法規僅要求減速並顯示煞車燈，並未強制打方向燈，但在實際路況中，若標線配置不清、車流動線混亂，騎士仍可能因誤判而衍生事故或責任爭議。再次顯示，單靠法條說明，無法彌補現場設計不友善。若標線配置不清、車流動線混亂，騎士仍可能因誤判而衍生事故或責任爭議。再次顯示，單靠法條說明，無法彌補現場設計不友善；示意圖。（民眾提供）

交通管理的目的，應是降低事故風險、提升守法意願，而非讓用路人反覆踩進「合法卻危險、違規卻難免」的灰色地帶。當違規行為大量來自制度與設計問題，政府更應優先檢討路口配置、標線距離與動線規劃，而非僅以加強取締作為回應。

真正友善的交通環境，不該考驗用路人的「法規記憶力」，而是讓人一看就懂、自然遵守。否則，罰單愈開愈多，卻未必能換來更安全的道路。

（作者從公）

