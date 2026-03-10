自由電子報
自由開講》別讓交通標線 變成機車族的用路陷阱

2026/03/10 07:30

◎ 羅斐

近來多起新聞揭露，機車族即使依規定進行兩段式左轉，仍可能因待轉區緊鄰斑馬線、不慎壓線而挨罰600至1,800元；也有民眾在畫設於人行道上的機車停車格停車，卻因「駕車行駛人行道」遭開單。這些案例反映的，已不只是用路人是否守法，而是交通制度與空間設計是否合理。

在部分強制兩段式左轉的路口，待轉區與行穿線距離過近，甚至重疊，實際待轉空間不足，騎士稍有不慎就可能壓到斑馬線或槽化線而受罰。相關單位雖回應將逐步檢討改善，但在改善完成前，違規風險卻已轉嫁到用路人身上。當標線設計本身存在缺陷，卻以罰鍰處理結果，難免讓人質疑是否偏離交通管理的本意台中馬路機車待轉區緊鄰斑馬線，機車騎士待轉誤觸慘被檢舉開罰。（民眾提供）台中馬路機車待轉區緊鄰斑馬線，機車騎士待轉誤觸慘被檢舉開罰。（民眾提供）

類似問題也出現在人行道機車停車格。明明劃設合法停車空間，卻要求騎士必須熄火牽行進入，否則即構成違規。對熟悉法規者而言或許理所當然，但對一般民眾來說，這樣的規範與現場空間配置間，確實存在高度誤導性。當設計未能直觀反映規則，違規自然層出不窮。

此外，連機車進入待轉區是否需要打方向燈，也讓不少新手騎士感到困惑。雖然主管機關已明確說明，法規僅要求減速並顯示煞車燈，並未強制打方向燈，但在實際路況中，若標線配置不清、車流動線混亂，騎士仍可能因誤判而衍生事故或責任爭議。再次顯示，單靠法條說明，無法彌補現場設計不友善若標線配置不清、車流動線混亂，騎士仍可能因誤判而衍生事故或責任爭議。再次顯示，單靠法條說明，無法彌補現場設計不友善；示意圖。（民眾提供）若標線配置不清、車流動線混亂，騎士仍可能因誤判而衍生事故或責任爭議。再次顯示，單靠法條說明，無法彌補現場設計不友善；示意圖。（民眾提供）

交通管理的目的，應是降低事故風險、提升守法意願，而非讓用路人反覆踩進「合法卻危險、違規卻難免」的灰色地帶。當違規行為大量來自制度與設計問題，政府更應優先檢討路口配置、標線距離與動線規劃，而非僅以加強取締作為回應

真正友善的交通環境，不該考驗用路人的「法規記憶力」，而是讓人一看就懂、自然遵守。否則，罰單愈開愈多，卻未必能換來更安全的道路。

（作者從公）

