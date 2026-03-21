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自由開講》從停車口角到肋骨骨折：當「保全」成為風險來源的那一刻

2026/03/21 13:30

◎ 張家榕

台北市大安區一間飯店地下停車場發生一起暴力事件，一場停車糾紛不到一分鐘，女子被壓制在地，遭連環拳打腳踢，導致肋骨斷裂三根、氣胸送醫。事件畫面在新聞與社群媒體反覆播放，輿論幾乎一致指責保全「沒素質」，彷彿只要將他標籤為「惡劣加害者」，事件就算了結。但是，若僅將怒火集中在保全個人，便忽略了更複雜的事實，這名保全並非孤立的異常個體，而是從一個低薪、長工時、高壓且缺乏支持的勞動結構中「正常」產生的第一線勞工。

在都市生活中，保全既不被真正看見，也無法被忽略。他們被安排在出入口、車道口、櫃台前，以最低成本處理高密度的人際摩擦，如停車順序、車位糾紛、訪客管制、貨車卸貨時間、噪音與菸味抱怨等「難處理的事」。

保全人員是低薪、長工時、高壓且缺乏支持的勞動結構中「正常」產生的第一線勞工。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）保全人員是低薪、長工時、高壓且缺乏支持的勞動結構中「正常」產生的第一線勞工。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）然而，他們薪資長期徘徊基本工資附近，夜班輪值打亂作息，加班時數常被「調班」、「補休」稀釋，教育訓練多停留在簽到、看簡報、考選擇題。在這種結構下，社會仍習慣以「素質」對保全提出高度道德要求，要微笑應對、耐心解釋、情緒穩定、不與客戶衝突，彷彿穿上制服後「專業人格」自動啟動。問題是，素質並非抽象德性，而是與睡眠品質、收入穩定、被尊重程度密切相關的具體狀態。當一個人長期處於高衝突環境，卻缺乏足夠休息、訓練與支持，情緒閾值會逐步降低，最終在激烈口角中爆發，表面看似個人失控，實則是制度在他身上出現破口。

從法律角度，這起事件屬於個人刑事問題。對駕駛持續施暴造成重傷，可能構成傷害或重傷害罪，受害者有權請求民事賠償。但若分析僅止於「壞人應負責」，就讓真正掌握資源與決策權者悄然退場。關鍵是：誰以何條件將此人置於此職？形式上，保全公司直接僱用，負責招募、排班、訓練與督導；委託方（飯店或物業管理）透過合約決定人力數量、勤務內容與服務價格。當人力被壓縮到最低、班表拉滿、教育訓練縮減、薪資固定在「能招到人就好」，這些決定共同打造出「高危險工作現場」，卻將風險全部集中在最末端的個人身上。

每次管委會或標案會議選擇「最便宜的那家」，實際上是支持以壓縮勞工條件換取表面秩序的治理模式。（資料照）每次管委會或標案會議選擇「最便宜的那家」，實際上是支持以壓縮勞工條件換取表面秩序的治理模式。（資料照）這凸顯僱主責任與管理責任的核心問題。若保全公司明知以超時、超負荷排班，卻讓人員獨立面對高衝突場景，事件發生後難以主張「完全無可預見」；若委託方選擇保全公司只看價格、不重視訓練與人力配置，事後卻聲稱「只是外包廠商，與我無關」，此種切割在法律與倫理上皆站不住腳。換言之，保全的「超工時與低待遇」非道德中立的勞動現象，而是與公共安全直接相關的風險配置。每次管委會或標案會議選擇「最便宜的那家」，實際上是支持以壓縮勞工條件換取表面秩序的治理模式。當此模式累積到臨界點，便以暴力事件回擊整個場域，讓所有人，包括原本以為只是「買服務」的使用者，共同承擔後果。

此事件也揭露「素質論」的方便與殘酷，將問題歸咎個人素質最省事、最符合情緒直覺，卻遮蔽兩個不願面對的事實：第一，素質無法在血汗工時與底層薪資中孕育第二，真正有權改善條件的不是現場人員，而是辦公室裡簽約、決定預算與人力配置的決策者。當社會只對第一線勞工喊「你要有素質」，卻不對資方與決策者提出同等嚴格要求，「素質」便成為單向要求與懲罰的語言。

勞動部製作「保全人員薪資計算懶人包」，呼籲保全業者勿違反最低工資規定。（勞動部提供）勞動部製作「保全人員薪資計算懶人包」，呼籲保全業者勿違反最低工資規定。（勞動部提供）若此事件能帶來有意義的反思，或許應從翻轉提問開始，在要求保全「有素質」前，我們是否願意承認並支付那素質的成本？談僱主責任時，我們是否只停留在事後賠償，而忽略長工時、低待遇、缺乏訓練等結構性預防義務？當社會一次又一次在新聞前震驚譴責，卻在標案與管委會決策中持續選擇「便宜優先」，下一段監視器畫面只是時間問題。真正令人不安的，不是某個保全失控，而是我們已習慣一種邏輯：將安全外包、壓榨勞動，事後卻將一切責任推給拿最低薪的人

這起「停車口角到肋骨骨折」事件提醒我們：安全感不能靠最低價買來，專業不能在長期超時與低待遇中被榨取。談「保全素質」前，不妨先調整視角，從評價個人轉向追問制度，從要求現場情緒控制轉向要求決策者承擔真正責任。

（作者為台灣物業優化精進協會創會理事長 ）

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