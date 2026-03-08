自由開講》書頁裡的防衛線：從書展人潮看見台灣的真實力量

◎ 汪品陯

大眾參與的文化集結：不只是閱讀，更是制度選擇

今年台北國際書展期間，展場內湧動的人潮與持續不斷的深度對話，不僅展現出台灣出版產業的韌性，也呈現出一種公共文化的自發凝聚。在資訊高度碎片化的時代，仍有大量讀者願意投入時間參與實體書展，其背後反映的是社會對於真實知識與多元價值的需求。

這種自發性的文化流動，與較為集中管理的文化體系形成制度上的差異。出版與閱讀之所以能自由展開，關鍵在於一個允許多元聲音並存的制度環境。書展因此不只是文化活動，更是公共空間與制度開放性的具體展現。在資訊高度碎片化的時代，仍有大量讀者願意投入時間參與實體書展，其背後反映的是社會對於真實知識與多元價值的需求；圖為台北國際書展開幕首日，吸引許多民眾入場參觀。（資料照）

軟實力即韌性：在敘事競逐中建立主體性

文化並非政治的附屬品，而是國家韌性的基礎。近年來，學界與政策圈常以「認知競逐」形容國際社會在敘事與資訊層面的競爭。在這樣的背景下，台灣的原創文學、社會評論與獨立創作，持續形塑屬於自己的歷史記憶與公共討論空間。

重視個人精神與思想自由的環境，使社會得以對自身定位進行反思與辯證。這種不被單一敘事框架限制的能力，構成台灣在國際社會中重要的文化識別，也是一種難以被外力輕易動搖的韌性。

科技與文化的交織：國家競爭力的深層資本

總統近期在公開談話中多次提及科技發展與產業升級的重要性。然而，科技優勢若僅停留在製造層面，仍屬狹義競爭。當人工智慧技術被應用於文化典藏、語言保存與數位轉譯時，台灣正在建構的是一種結合創新與文化資產的長期競爭力。

文化與科技的結合，使國家競爭力不再只是產能規模，而是制度開放性與社會創造力的整體呈現。這種深層資本，遠比短期紅利更為持久。

守住自由呼吸的空間

書展所展現的，不只是閱讀熱情，而是制度環境下公共對話仍然活躍的證明；圖為總統賴清德前往台北國際書展，從漫畫到詩集買了總共63本書。（圖擷取自賴清德社群）書展所展現的，不只是閱讀熱情，而是制度環境下公共對話仍然活躍的證明。國家安全不僅來自硬實力，也來自能夠容納多元觀點、鼓勵思想交流的文化空間。守住這份思辨的自由，就是守住台灣長期穩定與繁榮的基礎。

（作者為大學生）

