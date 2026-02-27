自由開講》披著「民生紅利」外衣的「國共智庫論壇」

◎ 劉春木

國共智庫論壇與會者，（右起）中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛、國策基金會諮詢委員教授董立文、台灣師範大學東亞學系教授范世平、中正大學政治學系教授蔡榮祥。（資料照）

針對2026年2月初在北京舉行的「國共智庫論壇」所達成的5個面向、15項共同意見，其核心在於透過「民間交流」繞過政府授權。從法理合規與國家安全角度看，以下為具體的風險警示：

一、 恢復往來正常化（3項：人員、直航、觀光）

請繼續往下閱讀...

風險：公權力侵蝕與法規衝突。

警示：以民間協議繞過公權力監督，本質是「法律空心化」；在《反間諜法》及《懲獨意見》擴張下，此類交流恐成國人的人身安全陷阱。國人赴陸人身安全風險需納入高度評估。

二、 新興產業領域合作（3項：AI、製造、新能源）

風險：國際制裁與供應鏈信任崩解。

警示：「AI+製造」涉及美國《晶片法案》護欄條款及台灣《國家核心關鍵技術認定辦法》。若台企與中國機構對接技術標準或共同研發，極易觸發出口管制紅線，導致企業遭美方制裁或被國際供應鏈剔除，甚至涉及「經濟間諜罪」刑事責任。

三、 醫療康養合作（3項：醫藥研發、人才、康養）

風險：生物數據與資安主權流失。

警示：遠程醫療與新藥研發涉及大量病患生物特徵與基因數據。在缺乏政府監管的對接下，敏感個資可能流向中國國家數據庫，不僅違反台灣《個資法》，亦可能被用於研發針對性生物技術，產生長遠國安風險。

新藥研發涉及病患生物特徵與基因數據，在缺乏政府監管的對接下，敏感個資可能流向中國國家數據庫；示意圖。（資料照）

四、 環保領域交流（3項：清潔能源、標準共通、碳市場）

風險：技術規格「國內化」陷阱。

警示：中國推動「兩岸標準共通」，本質是將台灣產業規格納入其國內體系。若台企全面採用其環保與碳市場標準，將面臨與美歐主流體系（如歐盟 CBAM）脫鉤的風險，喪失全球市場的靈活性。

五、 防災減災合作（3項：水利、地震氣象數據、標準研究）

風險：軍民兩用情報外流。

警示：將具高度軍事價值的氣象水文等數據「共享」，在法理上已觸及《國安法》洩密底線，屬軍民兩用的戰略失誤。

總結：這15項意見雖然披著「民生紅利」的外衣，但每一項都緊貼著台灣法律的紅線。

（作者為工研院退休）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法