自由開講》創意荒才是AI時代的真正危機

◎ 汪品陯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日談及人工智慧發展時提醒，AI時代最危險的不是技術落後，而是「創意荒」。他指出，最容易被取代的並非特定產業，而是三種人：習慣照本宣科的執行者、不擅與AI工具互動者，以及缺乏獨立思考能力的被動接收者。

輝達執行長黃仁勳指出，最容易被AI取代的3種人：習慣照本宣科的執行者、不擅與AI工具互動者、缺乏獨立思考能力的被動接收者。（彭博資料照）這番話看似是對個人職涯的警告，卻同時點出一個更深層的問題：當AI能快速完成標準化任務，「生產力」是否還能自然轉化為「價值」？

被取代的不是職業 而是思維模式

從工業革命到數位時代，每一次技術革新都曾引發失業焦慮。但歷史也證明，技術往往創造新型工作。然而，這種「長期總體就業會增加」的樂觀說法，容易忽略轉型過程中的斷層與代價。

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AI的不同之處在於，它不只取代體力勞動或重複性工作，更開始侵入知識處理與創意輔助領域。當生成式模型能撰寫報告、整理資料、甚至完成初步分析時，那些長期負責「執行流程」的角色，其存在價值勢必被壓縮。問題不在於AI太強，而在於我們是否過度依賴既有的標準作業流程（SOP），而忽略了重新定義問題的能力。

這套邏輯放到國家層面

企業競爭如此，公共治理亦然。當科技與地緣政治環境快速變動，如果政策仍以「延續性思維」運作——去年如何做，今年微調即可——那麼制度的創造力便會逐漸下降。資源分配若只停留在補貼邏輯與擴張規模，而未回到問題本質進行制度重新設計，最終可能只是用更有效率的方式，維持一個正在失效的舊模式。這並非否定既有政策，而是提醒：AI時代真正的競爭，不只是算力與產值，更是「誰能問出更好的問題」。AI時代真正的競爭，不只是算力與產值，更是「誰能問出更好的問題」。（彭博檔案照）

誰受益？誰承擔轉型代價？

當AI提升效率，企業的獲益往往明確且即時；但個體若缺乏轉型能力，風險卻會變得更為集中。這種風險分配的不對稱，正是當前影視、創意乃至白領產業焦慮的根源。

對台灣而言，人才培育與產業升級若只強調技能熟練，而忽略批判思考與問題設定能力，未來將更容易被自動化浪潮壓縮生存空間。我們真正需要培養的，不只是「操作工具」的能力，而是能與工具對話、並主動重新定義發展方向的能力。

制度與個人都需要創意

AI不會主動淘汰人，但它會放大差距：放大創意與保守之間的差距，放大主動與被動之間的差距。當生產力不再自然等於價值，真正決定競爭力的，將是我們是否具備持續調整與重新定義的能力。這不只是個人的職涯課題，更是國家級的制度課題。如果說工業革命考驗的是人類的體力，數位革命考驗的是資訊處理能力，那麼AI時代考驗的，或許是我們是否仍保有思考的主體性。

（作者為大學生）

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