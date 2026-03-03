自由開講》「北約加」戰略定錨 從美國對台立法動向看自我防衛的對價

◎ 汪品陯

美國國會的戰略訊號 近日，美國國會針對強化台灣防衛能力的立法動向再度升溫。包括眾議院外交委員會重要成員在內，多位議員提出法案構想，主張將台灣納入所謂「NATO Plus」的安全合作架構。

美國國會針對強化台灣防衛能力的立法動向再度升溫，主張將台灣納入所謂「NATO Plus」的安全合作架構。。（法新社檔案照）所謂「NATO Plus」，在美國政策語境中，通常指與北約盟友享有類似安全待遇與技術轉移優先權的夥伴定位。若此構想進一步制度化，將意味著台美軍售、技術協作與戰略規劃，從單案審查升級為更具結構性的安全對接。這是一個戰略層級的訊號——美國立法部門正在嘗試將台灣從「特殊案例」轉化為「制度性夥伴」。

不對稱戰力的加速邏輯

法案討論中，特別強調加速關鍵不對稱戰力的交付與規劃，顯示華府對台海情勢的評估已進入更具急迫性的階段。美方近年反覆強調，嚇阻的核心在於實力建構，而非象徵承諾。從彈性軍售機制到庫存調撥安排，立法與行政部門正試圖縮短流程，避免軍備交付與戰略需求出現時間差。

這與賴清德總統在國際專訪中所強調的「台灣作為區域穩定關鍵節點」的論述形成呼應。當美國試圖透過制度強化這個節點，真正的問題便回到台灣自身——我們是否準備好承接這樣的定位？

「北約加」背後的對價邏輯

制度性地位升級，從來不是單向恩惠，而是一種對價關係。若台灣希望在軍售優先順序、技術轉移與戰略規劃上獲得準盟友待遇，就必須在國防投入、兵役制度與後備改革上展現相應決心。否則，制度設計與實際吸收能力之間，將出現結構落差。

台灣在軍售優先順序、技術轉移與戰略規劃上獲得準盟友待遇，圖為陸軍M1A2T戰車陸續成軍，成為我國新一代戰甲車主力。（資料照）目前立法院審議中的國防特別預算，正是在這樣的國際背景下被放大檢視。國際社會關注的，不只是數字規模，而是政策是否穩定、是否具備長期性。若外部支持制度化，內部卻陷入短期政爭，這將形成戰略上的「供需失衡」。

定位升級，更需自我升級

所謂「北約加」構想，真正意義不在名號，而在責任。當美國國會嘗試以法律工具加深台美安全連結時，台灣也必須同步強化自我防衛體質。制度可以給予定位，但嚇阻力終究來自於可驗證的戰力。若台灣希望成為印太安全架構中的「實力支點」，那麼國防預算、戰力改革與社會韌性，便不是選擇題，而是必要條件。

（作者為大學生）

