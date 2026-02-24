許美華頻道》撤回台美ART 傳產只會比現在更慘

藍白一堆人喊撤回台美關稅協議，重新談判，但誰要負責去談？又如何保證能幫傳產談到更好的條件？此時撤回，傳產不只沒降稅、還會被加稅，藍白到底是多想害ㄙˇ台灣傳產？

◎ 許美華

這篇是寫給傳統產業的朋友們！

只有一個提醒，任何人只要跟你說要退回台美關稅協定（ART）重談，趕快跟他絕交。

因為，少了這個協定，台灣的半導體、資通訊產品沒有差，傳產只會比現在更慘。

筆者提醒傳產朋友們，唯一能帶領台灣傳產找到活路、繼續跟美國政府磋商對話的人，就是執政黨鄭麗君團隊。（資料照）

先講一個國際認知的法律基本觀念。

在過年前，行政院副院長長鄭麗君已經在華府，代表台灣跟美國商務部長盧克尼特簽署了ART。在法律程序上，除非台灣國會日後否決，否則就是生效了。

以台美ART雙邊協定來說，雖然美方出現最高法院判決的最新變數，但這是美國國內法的問題，不影響美國跟台灣簽下台美ART的法律效力。

只要台灣這邊不要自己否決好不容易爭取到的最惠國ART協定；整包協議是互相綁定、無法分拆的，其中美方需要採取哪些法源，來支持原有的協議內容，才能完整履行合約責任，那是美國政府要去傷腦筋的事，不需用我們擔心。

在藍白喊出撤回台美ART重談之際，來複習一下，我們的談判團隊到底幫台灣談到了什麼條件。

台灣承諾對美投資2500億美元，外加2500億的政府信用保證承諾；其中台積電2025年三月就承諾投資美國的1650億美元，也計算在內，這次魏哲家再宣佈加碼投資五個新廠，金額上看2000億，幾乎快搞定台灣對美國的投資承諾，真是一家救全村。

台積電董事長魏哲家宣佈加碼投資五個新廠，金額上看2000億，幾乎快搞定台灣對美國的投資承諾；示意圖。（彭博）

另外，台灣也跟美國深度綁定半導體供應鏈聯盟，將協助美國打造「台灣模式」的科學園區。

在這些前提下，台灣得到遠遠優於日、韓各自承諾對美投資5500億、3500億的關稅協議。

「— 關稅15％不疊加，平均關稅降至12.33%

— 232國安產業條款的最惠國待遇，目前全球唯一

— 2072項台灣產品，豁免對等關稅

— 261項農產品如蝴蝶蘭、茶葉等豁免關稅

— 27項敏感關鍵農產品如稻米、雞肉、大蒜等，我們都守住，維持原本對美國的進口關稅、不降稅

— 半導體、資通訊赴美設廠，豁免關稅

— 美國進口保健食品，降稅；美國進口小客車，零關稅」

而更重要的是，之前因為台灣沒有簽FTA，而在對美關稅吃大虧的工具機、機械、醫材、紡織、農漁產品，都吃了大補丸，稅率從20%-25%，一次降到15%跟日韓拉齊，重新又活起來。

台美對等關稅協議讓關稅水準統一降至15%，有助於台灣水五金、手工具、塑膠、紡織等傳統產業。（經濟部提供）

整個算起來，佔台灣輸美產品的大宗75.8％的半導體、資通訊產品，爭取到《232條款》的最惠國待遇，目前幾乎是豁免關稅，不受這次美國最高法院判決的影響。

這次台灣可能受影響的對美出口，大概只佔15.5％，幾乎都是傳統產業。

其他絕大部分，鄭麗君領軍的談判團隊，都已經談到優於主要競爭對手日韓的最好條件了。

請問國民黨立委賴士葆，還有因為通過ART就要告人的趙少康，這樣的台美關稅協議要放棄嗎？

雖然我覺得這個機率很低，但還是來模擬一下台灣如果撤回ART，會發生什麼事？

川普立刻啟動的122條款，對所有貿易對手國加徵15%關稅，為期150天，然後開始用232、301條款，準備處理被裁定違憲無效影響的各國關稅協議內容。

這個15%是一個附加稅率，對於沒有簽協議的國家，這15%是直接往上疊加的。

以台灣來說，半導體是被232條款保護的幾乎免稅，但傳產就完全不同了。

而且，川普新公佈這15％不是從0變成15％，傳產是不同產業分別從現在的20-25%再往上加15%，到35%-40%的水準，是不是想了頭就開始痛起來？

目前，日本、韓國還有東南亞、歐洲各國，都已經表態，不會改變跟美國之前的雙邊協定承諾，也就是不會撤回重談。意思其實很簡單，現在撤回無疑是對川普政府的負面表態，一定招來232、或310條款貿易報復，沒有正常人會做這種事。

撤回ART，傳產不只沒降稅、還會被加稅，藍白到底是多想害ㄙˇ台灣傳產？

藍白一堆人喊撤回台美關稅協議要重新談判，我就問，是賴士葆、趙少康要負責去談判嗎？你們保證能幫傳產談到更好條件嗎？

國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康（左）及立委賴士葆（右）近日喊出撤回台美關稅協議，居心何在？（資料照，本報合成）

如果台灣繼續承諾信守台美關稅協議，我不知道美國政府要用哪一條法源，來履行台美ART對台灣傳產降稅至15%的承諾。

如果最後台美必須簽自由貿易協定（FTA）來解決台灣傳產的關稅問題，大家也不要太意外。

最後再提醒傳產朋友們，唯一能帶領台灣傳產找到活路、繼續跟美國政府磋商對話的人，就是執政黨鄭麗君團隊。

信任他們、給他們最大的支持，施壓藍白立委不要再扯後腿，在國會新會期趕快通過台美ART，就是傳產業絕處求生最該做的事。

沒有其他了！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

