自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》撤回台美ART 傳產只會比現在更慘

藍白一堆人喊撤回台美關稅協議，重新談判，但誰要負責去談？又如何保證能幫傳產談到更好的條件？此時撤回，傳產不只沒降稅、還會被加稅，藍白到底是多想害ㄙˇ台灣傳產？
許美華頻道

許美華頻道

2026/02/24 13:30

◎ 許美華

這篇是寫給傳統產業的朋友們！

只有一個提醒，任何人只要跟你說要退回台美關稅協定（ART）重談，趕快跟他絕交

因為，少了這個協定，台灣的半導體、資通訊產品沒有差，傳產只會比現在更慘

筆者提醒傳產朋友們，唯一能帶領台灣傳產找到活路、繼續跟美國政府磋商對話的人，就是執政黨鄭麗君團隊。（資料照）筆者提醒傳產朋友們，唯一能帶領台灣傳產找到活路、繼續跟美國政府磋商對話的人，就是執政黨鄭麗君團隊。（資料照）

先講一個國際認知的法律基本觀念。

在過年前，行政院副院長長鄭麗君已經在華府，代表台灣跟美國商務部長盧克尼特簽署了ART。在法律程序上，除非台灣國會日後否決，否則就是生效了

以台美ART雙邊協定來說，雖然美方出現最高法院判決的最新變數，但這是美國國內法的問題，不影響美國跟台灣簽下台美ART的法律效力

只要台灣這邊不要自己否決好不容易爭取到的最惠國ART協定；整包協議是互相綁定、無法分拆的，其中美方需要採取哪些法源，來支持原有的協議內容，才能完整履行合約責任，那是美國政府要去傷腦筋的事，不需用我們擔心。

在藍白喊出撤回台美ART重談之際，來複習一下，我們的談判團隊到底幫台灣談到了什麼條件。

台灣承諾對美投資2500億美元，外加2500億的政府信用保證承諾；其中台積電2025年三月就承諾投資美國的1650億美元，也計算在內，這次魏哲家再宣佈加碼投資五個新廠，金額上看2000億，幾乎快搞定台灣對美國的投資承諾，真是一家救全村。

台積電董事長魏哲家宣佈加碼投資五個新廠，金額上看2000億，幾乎快搞定台灣對美國的投資承諾；示意圖。（彭博）台積電董事長魏哲家宣佈加碼投資五個新廠，金額上看2000億，幾乎快搞定台灣對美國的投資承諾；示意圖。（彭博）

另外，台灣也跟美國深度綁定半導體供應鏈聯盟，將協助美國打造「台灣模式」的科學園區。

在這些前提下，台灣得到遠遠優於日、韓各自承諾對美投資5500億、3500億的關稅協議。

「— 關稅15％不疊加，平均關稅降至12.33%

— 232國安產業條款的最惠國待遇，目前全球唯一

— 2072項台灣產品，豁免對等關稅

— 261項農產品如蝴蝶蘭、茶葉等豁免關稅

— 27項敏感關鍵農產品如稻米、雞肉、大蒜等，我們都守住，維持原本對美國的進口關稅、不降稅

— 半導體、資通訊赴美設廠，豁免關稅

— 美國進口保健食品，降稅；美國進口小客車，零關稅」

而更重要的是，之前因為台灣沒有簽FTA，而在對美關稅吃大虧的工具機、機械、醫材、紡織、農漁產品，都吃了大補丸，稅率從20%-25%，一次降到15%跟日韓拉齊，重新又活起來。

台美對等關稅協議讓關稅水準統一降至15%，有助於台灣水五金、手工具、塑膠、紡織等傳統產業。（經濟部提供）台美對等關稅協議讓關稅水準統一降至15%，有助於台灣水五金、手工具、塑膠、紡織等傳統產業。（經濟部提供）

整個算起來，佔台灣輸美產品的大宗75.8％的半導體、資通訊產品，爭取到《232條款》的最惠國待遇，目前幾乎是豁免關稅，不受這次美國最高法院判決的影響。

這次台灣可能受影響的對美出口，大概只佔15.5％，幾乎都是傳統產業

其他絕大部分，鄭麗君領軍的談判團隊，都已經談到優於主要競爭對手日韓的最好條件了。

請問國民黨立委賴士葆，還有因為通過ART就要告人的趙少康，這樣的台美關稅協議要放棄嗎？

雖然我覺得這個機率很低，但還是來模擬一下台灣如果撤回ART，會發生什麼事？

川普立刻啟動的122條款，對所有貿易對手國加徵15%關稅，為期150天，然後開始用232、301條款，準備處理被裁定違憲無效影響的各國關稅協議內容

這個15%是一個附加稅率，對於沒有簽協議的國家，這15%是直接往上疊加的。

以台灣來說，半導體是被232條款保護的幾乎免稅，但傳產就完全不同了。

而且，川普新公佈這15％不是從0變成15％，傳產是不同產業分別從現在的20-25%再往上加15%，到35%-40%的水準，是不是想了頭就開始痛起來？

目前，日本、韓國還有東南亞、歐洲各國，都已經表態，不會改變跟美國之前的雙邊協定承諾，也就是不會撤回重談。意思其實很簡單，現在撤回無疑是對川普政府的負面表態，一定招來232、或310條款貿易報復，沒有正常人會做這種事

撤回ART，傳產不只沒降稅、還會被加稅，藍白到底是多想害ㄙˇ台灣傳產？

藍白一堆人喊撤回台美關稅協議要重新談判，我就問，是賴士葆、趙少康要負責去談判嗎？你們保證能幫傳產談到更好條件嗎？

國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康（左）及立委賴士葆（右）近日喊出撤回台美關稅協議，居心何在？（資料照，本報合成）國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康（左）及立委賴士葆（右）近日喊出撤回台美關稅協議，居心何在？（資料照，本報合成）

如果台灣繼續承諾信守台美關稅協議，我不知道美國政府要用哪一條法源，來履行台美ART對台灣傳產降稅至15%的承諾。

如果最後台美必須簽自由貿易協定（FTA）來解決台灣傳產的關稅問題，大家也不要太意外。

最後再提醒傳產朋友們，唯一能帶領台灣傳產找到活路、繼續跟美國政府磋商對話的人，就是執政黨鄭麗君團隊
信任他們、給他們最大的支持，施壓藍白立委不要再扯後腿，在國會新會期趕快通過台美ART，就是傳產業絕處求生最該做的事。

沒有其他了！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書