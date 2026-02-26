美台觀測站》美國大法官判決之後：台美關稅協議懶人包

協議當然可以再優化，但要推翻重談的話，只可能是從15%往上談，目的就只是要破壞台美關係而已。一句話總結：台美關稅協議讓台灣的關稅稅率15%是天花版，如果沒有這個關稅協議，那現在美國新推出來的15%是樓地版，其他再往上加。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



美國最高法院判決川普引用IEEPA的全球關稅違法，以下是我們為大家整理的後續懶人包。

1、川普的全球關稅絕對不會因此而減少甚至取消。

請繼續往下閱讀...

引用IEEPA的全球關稅違法，但美國政府還有很多其他的法條可以引用來加關稅。



美國最高法院判決川普引用IEEPA的全球關稅違法，然而川普的全球關稅絕對不會因此而減少甚至取消。（取自貼文）

2、關稅是川普政府的重要工具，他視為一種國家權力的展現。 在當今地緣政治與地緣經濟的時代，實際上貿易的關係就是國家戰略上的安全夥伴關係。



3、台灣是目前唯一和美國談好232協議的國家，而這部份的商品佔我國出口到美國的76%。

半導體產業根本就和這次被宣告違法的IEEPA關稅沒有關聯，它們都是屬於232條款的範圍。



台美於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定，美國商務部長盧特尼克（左起）、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、我國駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮等人合影。（資料照，行政院提供）

4、所有半導體產業包括台積電的擴廠、赴美投資計劃，都是遠遠早於川普關稅。台積電董事長魏哲家以及一票台灣半導體產業高層受訪都說產能不夠，要再增加，所以到美國投資是理所當然。



5、半導體產業到美國設廠是國力擴張的展現，因為研發中心都會在台灣，最先進的製程也在台灣，而現在全球都需要晶片，目前的產能遠遠不夠。

重點是，台積電是全球半導體製造業的龍頭，他們就是現在晶片製造之王，是規則與價格的制訂者，根本沒有什麼被掏空或者面對其他競爭者的行為。

這跟早期台商到中國投資然後全部技術都被學走之後，再加上中國政府大量補貼造成低價傾銷的情形完全沒有任何一丁點的可比性。況且美國是法治國家，保障所有投資者的產權。



台積電到美國設廠是國力擴張的展現，因為研發中心都會在台灣，最先進的製程也在台灣。（彭博檔案照）6、台灣已經有了「15%封頂」的協議，再怎麼樣都不會比競爭對手差，只會更好，而且我們已經談好了232的部份，不確定性比其他競爭對手更低。

協議當然可以再優化，但要推翻重談的話，只可能是從15%往上談，目的就只是要破壞台美關係而已。

一句話總結：台美關稅協議讓台灣的關稅稅率15%是天花版，如果沒有這個關稅協議，那現在美國新推出來的15%是樓地版，其他再往上加。

這是很簡單的算數問題：大家想要15%天花版（現在談好的協議），還是15%樓地版再往上加、以及不知何時才會談好的不確定性？



7、去年第四季開始，美國從台灣進口的量已經高過於從中國進口的量。台灣從美國賺到的貿易順差已經有1500億美元以上，佔我國全部貿易順差的九成以上。短短幾年內翻倍的貿易順差，現在的台美協議不只對半導體業有利，還對許多傳統產業有利。希望大家能夠認識到最新的國際局勢與台美關係，不要再被疑美論者影響啦~

去年第四季開始，美國從台灣進口的量已經高過於從中國進口的量。示意圖。（美聯社檔案照） 本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

延伸閱讀

台積電馬年10座晶圓廠將「發爐」 英媒大力點讚





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法