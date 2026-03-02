自由開講》經濟安保新時代：日本修法對台灣的啟示與對策

◎ 江泰槿



據時事通信報導，日本《經濟安全保障推進法》專家會議座長青木節子教授於2月10日向經濟安保擔當大臣小野田紀美遞交修法建議書，政府預計將據此向特別國會提出修正草案。此次修法聚焦「設立政策智庫」與「支援企業海外發展」兩大主軸，新設智庫將專責供應鏈結構分析與風險情境模擬；在企業海外佈局方面，則擬透過國際協力銀行（JBIC）建立投融資機制，並將光纖海底電纜鋪設等關鍵基礎設施的「勞務服務」納入政府支援範疇。

智庫法制化：以數據驅動的公私協力模式

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。（美聯社檔案照）觀察日方修法邏輯，透過賦予智庫「情報分析」與「風險預判」角色，使政府在面對斷鏈危機或地緣衝突時能依據系統性數據提前部署，並藉由政策金融機制承擔海外投資風險，形成以法制與資金為後盾的公私協力模式。

對臺灣而言，法人智庫長期深耕產業研究，累積豐富的產官學研網絡，能透過既有鏈結深入掌握產業實況、影響政策形成，並提供貼近市場需求的發展建言。相較於日本需另設新機構，我國可更有效率地善用既有智庫量能，針對關鍵供應鏈進行系統性風險模擬，將研析成果轉化為決策依據。

臺灣優勢：善用既有產官學研網絡

在產業層面，日方修法影響更為直接。隨著日本政府設立智庫專責分析供應鏈風險，預期未來日本企業在對臺採購時，除考量價格與品質，更會依據風險情境分析檢視供應商韌性，可能將「生產地分散」或「斷鏈應變計畫」納入檢核項目。若無法提出具說服力的風險控管數據，恐面臨訂單分流壓力。

我國可善用既有智庫量能，針對關鍵供應鏈進行系統性風險模擬，將研析成果轉化為決策依據。圖為中經院發表經濟預測。（資料照）面對國際供應鏈日益重視「可驗證的韌性能力」，筆者認為可從三個面向著手：

首先，深化智庫幕僚功能整合，建立具量化指標的風險評估機制，協助業者回應國際夥伴對生產分散與備援能力的檢視。其次，盤點具合作價值之關鍵產業及關鍵數位服務量能，納入策略性產業支援範疇。最後，善用我國智庫既有的產官學研國際網絡優勢，透過跨國政策對話機制，將風險情境分析轉化為區域合作的具體行動方案，在影響友好國家政策的同時，確保臺灣在區域經濟安全架構重組中維持不可替代的戰略地位。

（作者為財團法人中華經濟研究院日本中心主任）

