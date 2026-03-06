自由電子報
自由開講》2026對台工作會議 釋放長期對抗訊號

2026/03/06 18:00

◎ 張亞柔

2026年2月在北京召開的全國對台工作會議，被視為北京年度涉台政策的風向指標。由中國共產黨中央主導，並由主管對台事務的王滬寧出面定調，這場會議不只是例行宣示，而是對未來一年兩岸操作節奏的總體部署。

2026「中共對台工作會議」2月召開，中國全國政協主席王滬寧會中表示，堅定支持「島內愛國統一力量」，堅決打擊台獨分裂勢力。（路透檔案照）2026「中共對台工作會議」2月召開，中國全國政協主席王滬寧會中表示，堅定支持「島內愛國統一力量」，堅決打擊台獨分裂勢力。（路透檔案照） 將其與2025年的對台工作會議相比，2026年的政策語氣與工具運用，出現幾個值得注意的轉折。

首先，是鬥爭語言的強度提升。2025年會議雖然同樣強調「反對台獨」與「反對外部勢力干涉」，但仍保留一定比例的「和平發展」與「交流合作」論述，試圖在壓力與誘因之間維持某種平衡。然而2026年的提法更聚焦於「鬥爭」與「震懾」，對分裂勢力的定性更為尖銳，法律與軍事手段的比重提高，整體基調更接近長期對抗的思維，而非短期政治回應。

其次，是「融合發展」概念的功能轉變。2025年的經濟與社會融合政策，仍帶有吸納與示範的意涵，例如透過福建示範區、青年創業優惠等方式，塑造「發展紅利」敘事。但到了2026年，融合政策不再單純包裝為經濟機會，而是更明確與政治立場掛鉤。政策前提被說得更直白——必須承認特定政治原則，否則交流空間將受到限縮。換言之，經濟工具的政治條件化程度上升。

再者，是法律戰思維的制度化。2025年北京已強調依法懲治「頑固分子」，並以個案判決與名單公告作為震懾工具；2026年則更強調法律適用的長期性與外溢性，將「追責」概念常態化。這顯示北京正在把法律戰從策略選項，轉化為制度框架，使其成為日常施壓的一部分。

最後，對國際環境回應方式的改變。2025年的對外論述，仍相對聚焦美國因素；2026年則更廣泛指向「外部勢力」，語氣更具防禦性與排他性。這反映北京對台灣國際能見度提升的警惕，也顯示其將兩岸議題視為更廣泛戰略競逐的一環。

陸委會指出，中共今年對台工作會議重申「反獨、反干涉、促融、促統」，將密切關注中共對台實際作為，審慎應處。（資料照）陸委會指出，中共今年對台工作會議重申「反獨、反干涉、促融、促統」，將密切關注中共對台實際作為，審慎應處。（資料照） 2025年的對台路線仍在「壓力與誘因並行」的框架內運作，2026年則明顯朝「壓力主導、誘因附屬」的方向進行。融合政策仍存在，但角色退居輔助；鬥爭與法律震懾則走向常態化。這種轉變，意味著北京對台策略的耐心正在降低，政策工具的強度與頻率都在上升。

然而，強度提升並不必然等於效果提升。當政治條件愈發前置、法律威嚇愈發公開，原本可作為影響力來源的經濟與社會連結，反而可能產生逆反心理。2026年的對台工作會議所展現的，不只是策略調整，更是一種結構性焦慮——在影響力逐漸受限的情況下，只能依賴更高壓的手段維持存在感。這樣的變化，對台海局勢而言，意味著未來一年兩岸互動的彈性空間將更為收縮。

（作者為自由業）

