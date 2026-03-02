自由開講》美專家示警台灣正副元首斬首風險 須強化政府延續與韌性

◎ 小家

斬首威脅與政府延續需高度重視

美國研究員簡淑賢（Shirley Kan）在聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」聽證中指出，中共混合戰行動已涵蓋網攻、空域侵擾與破壞行動，台灣正副元首不應同時出現於單一地點，以降低斬首風險。她以美國國會國情咨文為例，總統與所有重要官員齊聚時，永遠留有一名閣員留守，以確保政府延續（continuity of government）。

借鑑烏克蘭 全社會防衛與韌性合作

簡淑賢指出，防衛不僅靠軍事力量，而是「全社會防衛」。烏克蘭改造國防工業與整體韌性能力提供台灣借鏡，美台可在領導力、政府延續及戰時危機指管方面進行合作，確保面對混合戰威脅仍能維持制度運作。

美國政策與中共施壓互動

前白宮國安會印太事務主任芮普胡伯指出，北京透過貿易談判試圖形塑美方對台政策，包括拖延軍售、推動「美方反對台獨」或「支持和平統一」字眼，以影響美國宣示性政策。此舉可能在台灣強化防衛決心之際，削弱民眾士氣。她建議國會以跨黨派合作通過決議與法案，確認對台灣關係法與六項保證，並納入其他關鍵政策，限制中共對政策詮釋空間。

面對灰色地帶與混合威脅

芮普胡伯強調，中共多元灰色地帶施壓日益複雜，國會與行政部門需合作，優先支持台灣灰色地帶防禦能力，並透過國防授權法落實策略，提升台灣整體抗壓與韌性。

整體而言，強化政府延續、領導安全與全社會防衛，是台灣面對中共混合戰威脅的核心關鍵。

（作者為研究生）

