評論 > 投書

自由開講》落實職安「安衛並重」 別忽略公共衛生師

2026/03/08 15:00

◎ 蔡秉兼

從外部稽核到企業ESG，別忘了公衛師這塊拼圖

勞動部於今年一月底（2026年1月28日）祭出鐵腕，宣布針對「高職災」與「高違規」的廠場及工程啟動加強監管計畫。新制核心在於要求這些屢勸不聽的單位，必須引進「第三方外部稽核」來確認改善成效。這項借鏡國際的制度殊值肯定，展現了政府的決心。然而，徒法不足以自行，這項政策落實的關鍵在於：我們是否有足夠且具備正確職能的專業人力？

勞動部公布「加強監管執行計畫」，公開列管高職災業者。（勞動部提供）勞動部公布「加強監管執行計畫」，公開列管高職災業者。（勞動部提供）筆者建議，政府與企業在盤點職安衛人力時，不應忽略具備法定資格的公共衛生師。將公衛師納入體系，不只能補足外部稽查中常被忽略的「職業衛生」缺口，對於大型企業而言，聘用公衛師作為正式編制，更是針對高風險作業進行精準管理，以及落實 ESG（環境、社會及公司治理）的關鍵佈局。

一、外部稽核：補足「衛生」風險評估的缺口

職業安全衛生（OSH）本就包含「安全（Safety）」與「衛生（Health）」兩大支柱。檢視國內的高違規廠場，外界目光往往聚焦於墜落、機械夾捲等立即性的物理傷害（Safety）；然而，化學品暴露、噪音、粉塵以及生物性危害等「隱形殺手」，往往因為潛伏期長、因果關係複雜，容易在傳統以工程技術為主的檢查中被忽略。

依據《公共衛生師法》第13條，公衛師的核心業務包含「社區與場域之環境健康風險評估」。在學理上，職場即是公衛關鍵的「場域（Setting）」；而職業衛生中的「暴露評估」與「流行病學調查」，正是公衛師受過嚴謹生物統計訓練的專業。公衛師能協助勞動部的新計畫，從「點」的除錯進階到「面」的風險評估，避免企業「顧及了硬體合規，卻忽略了勞工罹病」。

二、內部治理：從高風險管控到ESG戰略，公衛師的雙重價值

除了因應外部稽核，大型企業主動增聘公衛師為正式員工，更是接軌國際永續標準的必要投資。目前依據《勞工健康保護規則》，企業多聘有職醫與職護。

然而，醫護人員的訓練側重於「個案」的臨床照護；相對地，公共衛生師則側重於「群體」的健康數據分析與系統性預防。

工地的噪音、粉塵以及生物性危害等「隱形殺手」，容易在傳統以工程技術為主的檢查中被忽略。（資料照）工地的噪音、粉塵以及生物性危害等「隱形殺手」，容易在傳統以工程技術為主的檢查中被忽略。（資料照）在企業內部，公衛師能發揮以下三大獨特價值，特別是在高危險作業的管理上：

1. 針對高風險作業，實施「精準流行病學管理」對於涉及特定化學物質、粉塵或游離輻射等「特別危害健康作業」的高風險廠場，傳統管理往往將「作業環境監測（環測）」與「勞工特殊健康檢查（健檢）」分開看待。公衛師具備生物統計與流行病學專業，能將這兩端數據進行勾稽分析。公衛師能敏銳偵測出潛在的暴露破口或防護具失效問題，進而提出改善工程或行政管理的具體建議。有效防止職業病發生，降低企業面臨鉅額賠償與停工的風險。

2. 落實GRI 403的系統性指標：在全球永續性報告協會（GRI）的GRI 403準則中，強調的不僅是職災率的下降，更包含「工作者健康促進」（GRI 403-6）與「預防與減緩與業務關係直接相關的職業健康與安全衝擊」（GRI 403-7）。公衛師能運用衛生教育與行為科學，設計具實證基礎（Evidence-based）的介入計畫，將被動的法規遵循，轉化為主動的健康資產管理。

3. 提升人力資本與韌性大型工廠面臨的人力挑戰，已從工傷轉向高齡化、過勞與心理健康問題。公衛師擅長分析健康數據，能協助企業進行全面的健康需求評估，並將健康促進政策融入企業文化。這不僅符合ESG中「社會（S）」構面對人力資本的重視，更是提升企業韌性的具體作為。

公衛師擅長分析健康數據，能協助企業進行全面的健康需求評估。圖為國健署推「台灣慢性病風險評估」可算10年後罹病機率。（資料照，國健署提供）公衛師擅長分析健康數據，能協助企業進行全面的健康需求評估。圖為國健署推「台灣慢性病風險評估」可算10年後罹病機率。（資料照，國健署提供）我們樂見勞動部引進外部稽核機制，打破球員兼裁判的困境。但在建立專家人才庫與企業編制時，籲請主管機關與企業主思考「專業分工」：讓工安技師把關立即性的安全風險，讓醫護人員照顧個案健康，並讓公衛師診斷長期的系統性風險與高危害作業的流行病學趨勢。工安、醫護與公衛分進合擊，才能讓台灣勞工的健康撐起一張綿密且完整的保護傘。

（作者為公共衛生師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。

