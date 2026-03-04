自由電子報
評論 > 投書

自由開講》陳源掌北京衛戍區與張又俠案關聯

2026/03/04 18:00

◎ 廖明輝

中國《財新網》在二月四日刊出《武警上海總隊司令員陳源少將履新北京衛戍區》新聞，報導內容援引《北京日報》。《北京日報》早在一月十五日就報導一月十四日召開的《北京衛戍區黨委十屆九次全會召開》，並在新聞末段報導北京衛戍區領導陳源出席會議。也就是說，陳源少將在一月十四日就已擔任北京衛戌區領導，說明中共高層在中共軍委副主席張又俠與聯參謀長劉振立於一月二十四日官方宣布落馬前，就已布局北京衛戍區新任領導，由武警上海總隊司令員陳源少將調任。人事異動與習近平清洗軍隊密切相關，是結合人事、信任與政權安全的精密操作。

北京衛戍區司令員由武警上海總隊司令員陳源補上。（資料照，取自David Tsai/蔡慎坤 X）
 陳源其人，才五十三歲卻有獨特軍旅歷練。三十歲出頭當江蘇武警特勤中隊長時，就曾獲得「中國武警十大忠誠衛士」，在部隊以「陳三多」聞名：鞋子破得最多、衣服髒得最多、身上疤痕最多。他是江蘇東台人，與已落馬前軍委副主席何衛東同鄉皆出身南京軍事指揮體系，並曾擔任南京指揮學院副院長。其後歷任武警江蘇、廣西、上海總隊要職，在高敏感地區的勤務安排，無不彰顯其危機處置與任務服從的政治可靠性。

北京衛戍區長期作為中共政權中樞「御林軍」，不僅肩負首都安全、反政變、處理突發事件等重任，更象徵誰能掌控北京，就能掌控黨中央。隨著習近平和張又俠關係在近年不斷惡化，首先是與張又俠有較深淵源的北京衛戍區付文化司令員，在去年三月十日被調離後，出現罕見長期懸缺。顯示習近平對接班人選遴選謹慎至極。《北京日報》在一月十五日披露陳源已擔任北京衛戍區領導，關鍵是陳源何時離任武警上海總隊司令員，遍查中國媒體相關報導仍無法發現任何異動新聞，真正關鍵是習近平何時安排陳源入京，此為判讀張、劉二人遭立案調查的重要布局。

推測習近平早已預見軍內整肅將引發反彈，因此提前將武警出身與既有軍系不深的陳源調入京畿重地。由於武警系統近年隸屬中央軍委直接統一領導，與傳統陸軍系統相對獨立，陳源任命或可被視為對正規軍系掌握度下降後的替代部署。

再者，陳源在廣西的反恐與邊防維穩、上海的金融核心安全與重大活動安保，皆屬高風險地區，卻能一路獲擢升至「九門提督」之職，可見其人具備強執行力與組織信任。由於陳源擔任武警上海總隊司令員時，處理前總理李克強上海猝逝事件能揣摩與配合習近平政治需要。因此，若以整肅張、劉大案的時間軸思考，陳源臨危受命角色可能性大增。也就是說在黨中央準備收網前，先布局衛戍區指揮，才能確保行動展開不會遭遇內部變數。

中國國家主席習近平持續清洗解放軍，中共中央軍委會副主席張又俠（右）、軍委兼參謀部參謀長劉振立（左）兩將領，遭立案調查落馬。（美聯社、路透檔案照）

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

