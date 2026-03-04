自由開講》別小看台灣「百萬外籍大軍」的外交潛力

◎ 徐育民

勞動部、經濟部等相關政府部門應重視台灣擁有大量外籍移工的優勢，好好協助國際外交。（資料照）

根據勞動部統計，國內的外籍移工截至2025年9月達85.8萬人，2024年底外僑居留人數中，移工占75.1%。僑外工讀生6萬，外籍專業人士4.9萬，外籍技術人員3.5萬…全部合計起來已有百萬人數以上，進一步分析來源國，以印尼最多、菲律賓、越南、泰國次之…，這些出外打拼的外籍人士，往往都是其國內家庭支柱，左右著其家庭的思維與國際觀！

當勞委會及經濟部以產業缺工思維，為國內企業解決人力資源不足的同時，也以勞權的維護，照顧著各國移工，是否應該想到，這些外籍人士的政治影響力，是我們外交拓展的重要資源？又因為阻礙我國外交的對岸中國，相對沒有台灣外籍移工聘僱的優勢與數量，政府相關部門實在應該好好重視此一優勢，善用這百萬外籍大軍協助我們的國際外交，因此建議：

請繼續往下閱讀...

一、政府以公開招標方式，設立公辦民營

印尼、越南、泰國…電台電視台，落實政令法令宣導及醫療健康防疫教育，直接用媒體以國家角色與各在台外籍人士雙向溝通交流，宣導政府部門外籍人士政策，宣揚國家主權地位！

二、定期辦理以國家為名的各項活動

例如：台灣選舉制度、台灣國際法地位、兩岸關係的剖析、台灣歷史文化…等具有主權國家的研討座談會，讓在台外籍人士聽懂了解我國國際地位的立場與處境，從而影響其在台期間及未來回國後，成為支持我們國際地位的自然力量。

三、以政府資源支持在台外籍各國網紅或媒體活躍人士

為台灣發聲，宣揚台灣政治及主權地位，從而影響或端正其國內輿論，為外交關係開拓第二渠道。

知名在台泰籍網紅泰國娘娘（右）與韓籍百萬網紅金針菇（中）、美麗本人（左）一同出席台灣綜藝節目《夜市王》發布會，宣揚台灣在地美食。（資料照）

當政府宣揚國民外交的同時，已經在我們身邊這群各國的百萬外籍大軍，是否應該也要好好規劃善用，補充人力資源同時也可以幫助外交關係的開拓，讓這群廣大的各國百萬大軍，還有每年新舊換血的龐大人數，成為我國埋在各國的外交種子！

（作者為中小企業主）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法