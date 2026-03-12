自由開講》當投資敘事取代風險治理：新式核能「雙贏論」的盲點

◎ 林仁斌

近日有評論以「新式核能、對美投資創雙贏」為題，主張台灣透過投入新式核能，一方面協助美國產業發展，另一方面強化自身能源安全。然而，問題的關鍵並不在於地緣政治立場的選擇，而在於這類論述往往以投資敘事包裝能源政策，模糊了經濟誘因與公共風險之間本應清楚劃分的界線。

行政院長卓榮泰日前表示，將在核安有保障、核廢有解方及社會高度共識下，接受全世界新式的核能技術。（資料照） 投資機會本身，並不足以構成能源政策的正當性基礎。能源決策的核心，從來不是資金流向何處，而是整體能源系統在成本結構、風險承擔、技術成熟度與長期責任上的可承受性。即便美國正積極推動核能與小型模組化反應爐（SMR），這反映的是其產業政策與能源結構的選擇，並不意味著該路徑已在經濟與治理層面具備可被其他國家直接複製的條件。

從現實面來看，SMR至今仍缺乏穩定且成功的商業化案例。多項國際計畫已因成本膨脹、市場需求不足或融資架構不明而延宕，甚至遭到取消。將仍處於高度不確定性的技術，宣稱為可快速補位台灣能源缺口的方案，無異於提前將實驗階段的風險轉嫁給公共體系承擔。這不僅是技術評估問題，更是治理責任的問題。

隨著各國積極追求能源轉型，核能發電再次受到重視。（路透檔案照） 更值得警惕的是，這類「雙贏論」往往將能源安全簡化為對單一技術的依賴。然而，能源安全的真正內涵，在於多元性與系統韌性。核能雖具長時間穩定供電的特性，但其高集中度、長建期與事故風險，也可能在極端情境下放大整體系統的脆弱性。能源安全不應建立在單一高集中技術的想像上，而應透過再生能源、儲能系統、電網調度與需求管理等多重工具，分散風險來源。

而「雙贏論」最明顯迴避的，正是核能政策中最核心、也最棘手的問題：核廢料的長期處置責任。不論反應爐設計如何更新，核廢料並不會消失，只會轉化為需要數十年甚至上百年治理的跨世代責任。當投資收益被描繪為短期利多時，風險卻被默默外包給未來社會，這正是公共政策中最典型、也最需要被正視的風險轉嫁。

此外，台灣並非美國。台灣電網屬於孤島系統，社會對核能長期存在高度分歧，而核廢料最終處置至今仍缺乏社會共識與可行場址。在這樣的制度與社會條件下，若僅因「對美投資」或「產業合作」的誘因，便推動核能政策轉向，等同弱化民主治理中不可或缺的風險評估與社會溝通程序。

核廢料最終處置至今仍缺乏社會共識與可行場址，圖為核三延役公投時反方代表莊瑞雄帶了一個象徵廢核料的黃色桶子表達立場。（資料照） 能源政策不應成為投資敘事的附庸。是否發展核能，應建立在透明的成本比較、完整的風險評估與充分的社會討論之上，而不是以「雙贏」口號掩蓋尚未被回答的關鍵問題。當投資話術取代理性辯論，真正被侵蝕的，往往不是能源效率，而是民主社會對風險負責的能力。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

