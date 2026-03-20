自由開講》台灣在全球供應鏈的關鍵角色

◎ 廖明輝

經濟部長龔明鑫（右2）在大西洋理事會主任Markus Garlauskas（右1 ）主持下，與國際貿易委員會副總裁Jeannette Chu（左2）以及美國航太工業協會副總裁Dak Hardwick（左1）與談。（經濟部提供）

美國華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）日前邀請經濟部龔明鑫部長以「台灣在全球供應鏈的關鍵角色及美台夥伴關係」為題發表專題演講。大西洋理事會史考克羅戰略與安全中心副總裁馬修·克羅尼格（Matthew Kroenig）在介紹龔部長時指出，當前印太區域與國際局勢正在重塑全球供應鏈面貌，背後不僅是經濟問題，更牽動國家安全。這場演講正逢台美簽署「矽和平宣言」與經濟安全合作聯合聲明之際，無疑賦予這場交流更具實質意義。龔部長在演講時強調，外界常誤解台灣因地緣風險不宜投資，但實際上，美國企業在台投資從未卻步，反映出國際對台灣製造實力與穩定性的信心。

不只半導體。這句話，在演講後的座談時被多位與談人反覆強調。國際貿易委員會副總裁Jeannette Chu指出，外界往往將台灣簡化為「只靠半導體」，卻忽略台灣在生技、國防、關鍵礦物及無人機等多元領域的投入與成績。美國航太工業協會副總裁Dak Hardwick也補充，台灣不僅是美國航太與國防供應鏈重要夥伴，在商用與軍用無人系統製造的能力，更證明台灣是全球少數能承擔高技術要求的製造基地。以無人機為例，短短一年內，台灣已促成超過兩百家公司投入非紅供應鏈建構並成功打入歐洲市場，波蘭即為最大出口國。展現台灣在全球產業鏈再平衡中，具備的靈活調適力與協作潛能。能源議題亦不容忽視。龔部長指出，AI等新興技術推升能源需求，台灣必須確保能源供應的穩定與多元。他明言，天然氣供應多元化、美國天然氣進口，以及地熱等替代能源開發，都是政府當前重點工作。對於美國而言，也是深化美台合作的另一契機。因為能源供應不僅強化經濟韌性，也加深戰略互信。

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天然氣供應多元化、美國天然氣進口，以及地熱等替代能源開發，都是政府當前重點工作；示意圖。（新北經發局提供）

在座談尾聲，與談人提出對台灣的建議，Jeannette提醒台灣，不應為目前的成功而陷入自滿，因為真正頂尖企業往往在維持成就的同時，仍然保持高度警覺，隨時掌握環境變化的潛在「轉折點」。她提醒台灣在前進的同時，應持續洞察未來可能出現的風險與機會，才能確保在動盪國際局勢中不被動搖。Dak則指出，航太與國防產業是全球監管最嚴格領域，強調「速度」對產業發展非常重要。他建議台灣在推動相關產業時，應格外重視法規環境，避免過度複雜，因為繁瑣規範會拖慢進度，削弱應對全球合作機會的能力。對此，龔部長回應表示認同「簡單、簡化、速度」的重要性，並感謝大西洋理事會提供國際對話平台，使台灣能發聲、澄清外界誤解。龔部長最後邀請國際友人親自來台灣，實地了解這個安全、開放且技術實力堅強的民主社會，藉由產業交流深化彼此理解與合作。

大西洋理事會印太安全計畫主任葛勞斯凱思（Markus Garlauskas）在總結時指出，龔部長提出的請求與建議值得重視。請求大家尋求正確資訊並支持能讓台灣真實聲音被聽見的平台；建議各界親自來台實地了解台灣社會與產業。他也特別感謝龔部長在暴風雪之中遠道而來促進台美合作的誠意，也期待未來在更多與台灣相關的活動中，再次與大家相會。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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