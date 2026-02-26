自由開講》台灣的中國國民黨的認同危機

◎ 陳喬琪

國民黨主席鄭麗文公開宣稱自己是「中國人」。（資料照）

2025年中國國民黨選出的新任的黨主席鄭麗文，公開宣稱她是中國人。可惜的是，她並沒有像前總統蔣經國說：「我在台灣住了40年，當然是台灣人，當然也是中國人」。

按照台灣具有公信力的民意調查機關，國立政治大學選舉研究中心公布的2025年台灣民眾的認同調查顯示，自認是台灣人是62.0%，是台灣人也是中國人31.7%，自認是中國人是2.5%。簡言之，接近100%以上的台灣居民，認同台灣歷經四百年各種文化交織而成的台灣文化，以及生活在自由民主的政治制度，認同自己是台灣人。

台灣民眾身分認同趨勢分布。（擷取自國立政治大學選舉研究中心網站）

但是這位出生在台灣，曾經是媒體名嘴的新任黨主席，居然是住在台灣的中國人的2%的其中一位。我們只能說，她果然是中國的國民黨主席，她不是台灣的國民黨黨主席。然而重要的是，國民黨的黨員是否會因為的她的宣示，而產生認同感的危機？

認同感是一種主觀的心理狀態，譬如自我認同，是指對自身價值、特質的接受，對於特定團體、價值觀的歸屬與贊同，則是團體的認同感。中國國民黨好不容易從八十年前的白色恐怖、反共抗俄、威權統治的政治形象，漂白到現在也被認為是重視民主與人權的政黨。雖然「後李登輝時代」的中國國民黨領導階層，從沒脫離對於中國認同的幻想，但是如今更回去與中國共產黨沆瀣一氣，令人產生錯愕的感覺。

在民主自由的社會裡，所有的政治活動，都會被放在陽光下檢視，藍白陣營除了依賴中國，沒有其他的方法了嗎？建議增強台灣意識，譬如更改黨名為「台灣國民黨」，加強對於台灣的認同，一定會獲得台灣人的認同。

建議「中國」國民黨透過更改黨名為「台灣」，增強台灣意識；圖為國民黨中央黨部。（資料照）

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

