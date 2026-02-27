黑熊學院》誰的冰箱中沒有一些能上小學的年菜？

關於食品安全觀念、冰箱使用，許多長輩存有多樣迷思，比如菜要「放涼」才能冰、煮過即殺菌、蛋與牛奶習慣放冰箱門上。為幫助大家建立正確知識，黑熊學院分享了正確使用冰箱的3個守則。

◎ 黑熊學院

黑熊學院教民眾冰箱存放食物的正確守則。（取自貼文）

分享一個熱知識：冰箱真的不是時間停止器。

許多長輩的觀念裡，任何東西只要塞進去就不會壞；但冰箱只能延緩細菌生長，並不能殺死細菌。

過年除舊佈新，我們不僅該整理冰箱，更要更新食品安全觀念。甚至，如果未來面臨到極端狀況，也是可能攸關生死的知識。

第一部分：破除迷思，現代冰箱的正確使用守則

1. 菜要「放涼」才能冰？

錯，這是在培養細菌。許多長輩堅持熱菜要放到涼才能進冰箱，否則冰箱會壞掉，請修正這個觀念。

現代冰箱的壓縮機功率已經足夠強大，熱食進去完全沒問題。反而，將食物放在室溫下「放涼」的過程，是最危險的。許多致病菌在適宜的溫度下，只要20分鐘數量就會翻倍。

許多長輩認為，熱菜要放涼才能進冰箱，否則冰箱會壞掉。但這是錯的，此舉等於是在培養細菌；示意圖。（資料照）

2. 加熱殺不死「毒素」

這是重要、但最常被忽略的觀念。「煮過就殺菌了」、看起來不太妙的食物也因為怕浪費還是吃下肚，但其實高溫只能殺死微生物本身，無法消除它們分泌的「耐熱毒素」。

例如金黃色葡萄球菌分泌的腸毒素，即便煮沸也無法破壞。許多致病菌與毒素無色、無味、無臭，不會改變食物的外觀或味道，你無法用「聞起來沒壞」來判斷食物是否安全。

3. 冰箱門不要放蛋與牛奶

請勿將易腐爛的食物（如牛奶、雞蛋）儲存在冰箱門上。因為冰箱門經常開關，溫度波動最大。

雞蛋應保留在紙盒中，放置於冰箱內部的層架上，那裡的溫度才夠穩定。

雞蛋應放在紙盒中、置於冰箱內部的層架上，而不是放在冰箱門上；示意圖。（取自freepik）

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

