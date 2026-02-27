自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》誰的冰箱中沒有一些能上小學的年菜？

關於食品安全觀念、冰箱使用，許多長輩存有多樣迷思，比如菜要「放涼」才能冰、煮過即殺菌、蛋與牛奶習慣放冰箱門上。為幫助大家建立正確知識，黑熊學院分享了正確使用冰箱的3個守則。
黑熊學院

黑熊學院

2026/02/27 21:00

◎ 黑熊學院

黑熊學院教民眾冰箱存放食物的正確守則。（取自貼文）黑熊學院教民眾冰箱存放食物的正確守則。（取自貼文）

分享一個熱知識：冰箱真的不是時間停止器。

許多長輩的觀念裡，任何東西只要塞進去就不會壞；但冰箱只能延緩細菌生長，並不能殺死細菌。

過年除舊佈新，我們不僅該整理冰箱，更要更新食品安全觀念。甚至，如果未來面臨到極端狀況，也是可能攸關生死的知識。

第一部分：破除迷思，現代冰箱的正確使用守則

1. 菜要「放涼」才能冰？

錯，這是在培養細菌。許多長輩堅持熱菜要放到涼才能進冰箱，否則冰箱會壞掉，請修正這個觀念。

現代冰箱的壓縮機功率已經足夠強大，熱食進去完全沒問題。反而，將食物放在室溫下「放涼」的過程，是最危險的。許多致病菌在適宜的溫度下，只要20分鐘數量就會翻倍

許多長輩認為，熱菜要放涼才能進冰箱，否則冰箱會壞掉。但這是錯的，此舉等於是在培養細菌；示意圖。（資料照）許多長輩認為，熱菜要放涼才能進冰箱，否則冰箱會壞掉。但這是錯的，此舉等於是在培養細菌；示意圖。（資料照）

2. 加熱殺不死「毒素」

這是重要、但最常被忽略的觀念。「煮過就殺菌了」、看起來不太妙的食物也因為怕浪費還是吃下肚，但其實高溫只能殺死微生物本身，無法消除它們分泌的「耐熱毒素」

例如金黃色葡萄球菌分泌的腸毒素，即便煮沸也無法破壞。許多致病菌與毒素無色、無味、無臭，不會改變食物的外觀或味道，你無法用「聞起來沒壞」來判斷食物是否安全。

3. 冰箱門不要放蛋與牛奶

請勿將易腐爛的食物（如牛奶、雞蛋）儲存在冰箱門上。因為冰箱門經常開關，溫度波動最大。

雞蛋應保留在紙盒中，放置於冰箱內部的層架上，那裡的溫度才夠穩定。

雞蛋應放在紙盒中、置於冰箱內部的層架上，而不是放在冰箱門上；示意圖。（取自freepik）雞蛋應放在紙盒中、置於冰箱內部的層架上，而不是放在冰箱門上；示意圖。（取自freepik）

全文請點此

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書