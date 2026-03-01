自由開講》美國大法官給台灣的一課：制衡不是拖累，而是保險

◎ 不孝

美國最高法院近日就關稅權限作出裁決，外界有人立刻解讀成「法院卡行政」、「制度拖慢決策」。這種說法看似務實，其實危險。法院這次修正的，不只是某一項政策工具，而是民主國家的基本常識：重大權力不能靠模糊授權一路擴張，誰有權決定，必須回到憲法分工。越是局勢緊、壓力大，越不能把制衡當成敵人。

美國最高法院近日作出裁決，川普政府的關稅政策未經國會批准超越權限。 （路透檔案照） 這個道理，台灣尤其該聽懂。

台灣每逢重大對外經貿議題，常見話術總是同一套：時間不等人、談判要保密、程序不能太多、國會不要扯後腿。問題在於，很多人把效率只理解成「先簽再說」，卻不問後果誰承擔。沒有監督的快，往往只是把風險往後丟：談判內容說不清、衝擊評估做不全、配套法規補不上，最後社會不買單、政策卡住、政治對撞升高。原本想省下的時間，最後用更大的混亂還回去。

所以，制衡不是拖累，而是保險。

重大對外經貿安排從來不是單純行政技術問題，而是牽動產業競爭、財政利益、法規調整與人民權利義務的國家大事。這類決策若只靠行政部門關門拍板，表面上快，實際上是在透支制度信用。國會監督的真正價值，不是製造衝突，而是把風險提前攤開、把代價提前算清、把責任提前釐清。能承受監督的決策，才是站得住的決策；經不起監督的決策，再快也只是把問題往後延。

有人會說，國際談判本來就需要保密，怎麼可能一邊談一邊審？這句話只說對一半。真正該保密的，是談判籌碼與敏感細節；真正該接受監督的，是談判原則、衝擊評估、配套方向與責任邊界。保密是為了保護國家利益，不是為了讓權力免於檢驗。若把「保密」變成「黑箱」的代名詞，最後傷的不是在野黨或執政黨，而是整個國家的決策可信度。

台灣真正該補的，不是拆程序，而是把程序做實：重大對外經貿安排應有更清楚的分級標準、固定的說明與審議節奏，以及明確的保密邊界。讓行政知道哪些事可以快、哪些事必須審；讓國會監督不是最後一刻才出場；讓社會在決策前就看見代價，而不是在結果公布後才被迫在「全吞」與「全擋」之間對撞。

重大對外經貿安排，應該接受國會立法院的監督，把代價提前算清。 （資料照）

美國最高法院這次判決給台灣的真正提醒是：最危險的不是制度有制衡，而是權力在焦慮中繞過制衡。越是壓力大，越要守分工；越是情勢急，越要守程序。怕拖慢決策的人，常常最後把國家帶進更大混亂。這不是口號，而是民主政治一再驗證的代價。

（作者為退休人士）

