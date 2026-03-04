自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「波麗士大人」心理健康 誰來關心

2026/03/04 09:00

◎ 王翔正

爾來，台中市第二分局一名女偵查佐，因於社群平台發布對市長開槍的恐嚇言論，遭拘提到案並依恐嚇公眾罪起訴，但其父親卻指控女兒長期受到警分局孤立霸凌，且曾因案涉及冷處理、施壓和解及隱瞞其身心狀況，引發社會輿論關心員警心理健康權益。

警察角色轉換頻繁導致壓力大

台中市第二分局黃姓女偵查佐，因在社群平台貼文「直接在盧秀燕腦門開三槍」，檢察官依恐嚇公眾罪起訴。（資料照）台中市第二分局黃姓女偵查佐，因在社群平台貼文「直接在盧秀燕腦門開三槍」，檢察官依恐嚇公眾罪起訴。（資料照） 警察工作繁雜，處理案件必需面對民眾質疑、媒體輿論、民代請求與長官要求等，排山倒海而來的壓力時常讓人吃不消，此外員警在執行職務過程中往往面對許多的不確定性，而要完成警察任務尚須運用各種不同的手段，包括強制性、威權性、服務性等，以致於員警經常面對角色衝突的問題。

不可諱言的是，警察的壓力來源不外乎家庭感情、工作績效、身體狀況、心理勞累等，甚至有時為了要執行專案性勤務，臨時取消與家人的聚會，若碰到親人不諒解，同時就必須接受多方的負面情緒，一旦抽離不開，長年積累之下，必當身心俱疲。

員警心理諮商需求大

根據警政署自殺警察統計，警官、警員各半，年齡多為四十歲到四十九歲的「中年壯警」，以往警察機關只仰賴內部機制「關老師」的輔導員警，惟因欠缺專業知識，且承辦人與員警實互為同仁，彼此存在距離，成效不彰，許多警察同仁也會擔心接受輔導，往後被內部標籤為「軟弱」。

目前警察心理輔導制度採行多元並行模式，內部關懷人員與外部專業心理資源分工運作，根據警政署統計，2025年員警心理諮商已有3903人次，其中機構外的委外預約已大幅超越機構內的「關老師」轉介，顯見員警對於心理健康醫療資源仍有大量需求。

建立員警休閒觀念與增加家庭支持

筆者建議警察機關應多與體制外專業心理諮商機構媒合，委由專業輔導人士來協同處理，甚至仿效美國、香港和新加坡等國，在警察機關內配屬專業心理醫師，俾利全方位的提供員警心理諮商。

警察機關應多與體制外專業心理諮商機構媒合，委由專業輔導人士來協同處理。（取自shutterstock）警察機關應多與體制外專業心理諮商機構媒合，委由專業輔導人士來協同處理。（取自shutterstock） 此外，員警作息日夜顛倒，退勤後通常居家休息，建議警察機關應增加家庭支持，培養員警運動休閒習慣，規劃員警教育訓練時，應納入休閒教育課程，從改變員警個人的休閒觀念開始，建立正確的休閒態度與價值觀，讓員警能在駐地辦公室以外的場所放鬆身心，或針對住家離工作地點較遠的員警舉辦親子活動，讓警眷能有機會至駐地探望家人，增進員警與家庭成員之間的和諧互動，以多元的紓壓管道來降低員警的壓力來源，做一個真正快樂的警察。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書