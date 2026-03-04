自由開講》「波麗士大人」心理健康 誰來關心

◎ 王翔正

爾來，台中市第二分局一名女偵查佐，因於社群平台發布對市長開槍的恐嚇言論，遭拘提到案並依恐嚇公眾罪起訴，但其父親卻指控女兒長期受到警分局孤立霸凌，且曾因案涉及冷處理、施壓和解及隱瞞其身心狀況，引發社會輿論關心員警心理健康權益。

警察角色轉換頻繁導致壓力大

台中市第二分局黃姓女偵查佐，因在社群平台貼文「直接在盧秀燕腦門開三槍」，檢察官依恐嚇公眾罪起訴。（資料照） 警察工作繁雜，處理案件必需面對民眾質疑、媒體輿論、民代請求與長官要求等，排山倒海而來的壓力時常讓人吃不消，此外員警在執行職務過程中往往面對許多的不確定性，而要完成警察任務尚須運用各種不同的手段，包括強制性、威權性、服務性等，以致於員警經常面對角色衝突的問題。

不可諱言的是，警察的壓力來源不外乎家庭感情、工作績效、身體狀況、心理勞累等，甚至有時為了要執行專案性勤務，臨時取消與家人的聚會，若碰到親人不諒解，同時就必須接受多方的負面情緒，一旦抽離不開，長年積累之下，必當身心俱疲。

員警心理諮商需求大

根據警政署自殺警察統計，警官、警員各半，年齡多為四十歲到四十九歲的「中年壯警」，以往警察機關只仰賴內部機制「關老師」的輔導員警，惟因欠缺專業知識，且承辦人與員警實互為同仁，彼此存在距離，成效不彰，許多警察同仁也會擔心接受輔導，往後被內部標籤為「軟弱」。

目前警察心理輔導制度採行多元並行模式，內部關懷人員與外部專業心理資源分工運作，根據警政署統計，2025年員警心理諮商已有3903人次，其中機構外的委外預約已大幅超越機構內的「關老師」轉介，顯見員警對於心理健康醫療資源仍有大量需求。

建立員警休閒觀念與增加家庭支持

筆者建議警察機關應多與體制外專業心理諮商機構媒合，委由專業輔導人士來協同處理，甚至仿效美國、香港和新加坡等國，在警察機關內配屬專業心理醫師，俾利全方位的提供員警心理諮商。

警察機關應多與體制外專業心理諮商機構媒合，委由專業輔導人士來協同處理。（取自shutterstock） 此外，員警作息日夜顛倒，退勤後通常居家休息，建議警察機關應增加家庭支持，培養員警運動休閒習慣，規劃員警教育訓練時，應納入休閒教育課程，從改變員警個人的休閒觀念開始，建立正確的休閒態度與價值觀，讓員警能在駐地辦公室以外的場所放鬆身心，或針對住家離工作地點較遠的員警舉辦親子活動，讓警眷能有機會至駐地探望家人，增進員警與家庭成員之間的和諧互動，以多元的紓壓管道來降低員警的壓力來源，做一個真正快樂的警察。

（作者為文字工作者）

