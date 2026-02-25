自由開講》別讓李貞秀國籍爭議 變成藍白政治提款機

◎ 林柏蒼

民眾黨提名李貞秀為不分區立委候選人，並在2026年透過「兩年條款」遞補就職，顯然有其政治算計。（資料照）

台灣目前有將近40萬中國籍配偶（大陸地區約36.7萬、港澳約2.3萬），加上其在台灣生養的後代，許多子女已成年或接近投票年齡。這群人及其家庭影響的票源保守估計超過50萬票，相當於澎湖、金門人口總和的兩倍。這是一塊不容忽視的政治力量。

民眾黨提名李貞秀為不分區立委候選人，並在2026年透過「兩年條款」遞補就職，顯然有其政治算計。柯文哲過去一方面試圖從綠營挖角年輕與中間選民，另一方面也瞄準藍營傳統支持者中「中國籍配偶」這一塊長期被忽略的票倉。許多中配已融入台灣社會數十年，貢獻家庭、經濟與社區，卻在政治上長期缺乏代表性。民眾黨此舉看似開啟一扇門，讓這群人看到被接納的可能。

然而，藍白在立法院過去一年的作為，讓整體氛圍急轉直下。持續採取「火車對撞」式的對抗策略，不僅未有效化解社會分歧，反而加劇對立與不信任。再加上民進黨過去政策向來以照顧新住民為優先，對於中配族群並未有差別待遇或歧視，這種高強度衝突下，中配參政議題更容易被放大成國安疑慮，而非理性討論融入與權利保障。

李貞秀已來台三十多年，生育五名台灣子女，長期持中華民國護照生活，卻因中國不承認雙重國籍、也不視台灣為「外國」，導致放棄程序實際上難以完成。她宣稱親赴中國申請退籍，卻遭當地機關以「台灣不是外國」為由拒絕，僅能提交申請表，卻無官方證明文件——無論她僅是形式上作秀與否，這是不爭的現狀。這反映兩岸法制根本矛盾：中華民國《國籍法》第20條規定，公職人員不得具雙重國籍，須於就職前辦理放棄，並於就職後一年內取得證明；但對中國籍人士而言，這幾乎是「不可能的任務」。

陸委會檢視中配李貞秀所提供的除籍證明，不僅跟一般中配的除籍文件不同，也與當時的法律、實務不符。（圖擷取自陸委會臉書）

賴政府上台後，將「大陸地區」明確定義為外國，情感上，多數台灣人亦視中國為外國，不但語言習慣、生活方式、價值觀、歷史記憶皆大相徑庭，台灣人對中國的觀感也反映在歷次民調關於統獨的偏好。但在憲法架構下，兩岸法律設計仍視中國為大陸地區，而非「外國」。若爭議訴訟化，政府可能在司法上陷入被動。

兩岸通婚已逾三十年，許多中配已深度融入台灣，不少台灣人身邊就有中配親友，知道她們對家庭的付出與犧牲。「中配參政權」爭議，很難與「中配受歧視」完全切割。若藍白陣營刻意放大網路上的歧視言論，操作成「民進黨與中配為敵」的敘事，執政黨勢必吃虧。防止滲透固然重要，但如欲避免成為藍白的政治提款機，絕對有必要理性應對。

綜觀近來中國動態，習近平對內部高度不信任，甚至連親信也難倖免。李貞秀既然難以實際放棄中國國籍，建議政府可以要求李貞秀及未來有意參選公職的中配，在登記參選前公開宣示拋棄對中華人民共和國的所有公民義務，從此只效忠中華民國。本人可提交正式簽署文件，聲明因行政流程限制，未能於就職前完成放棄程序，但後續將依《國籍法》第20條辦理；同時宣示拋棄對中華人民共和國的任何公民義務，僅履行中華民國憲法賦予國民的義務與忠誠。

中國近來內部動盪，習近平的親信紛紛落馬。既然李貞秀難以放棄中國國籍，政府不妨要求她及未來有意參選之中配，於登記參選前公開宣示從此只效忠中華民國。（法新社檔案照）

這樣的宣示機制，能在不違背現行法制前提下，化解忠誠疑慮。公開宣示等於自我設限，一旦違背，即構成公眾監督與法律追責基礎。更重要的是，這能杜絕那些「不想被中共不信任」的中配參政——因為若真被中共視為「不忠」，下場可能很慘。如欲有效強化台灣的防滲透屏障，讓參政的中配明確切割與中共的連結反而是一招。

這不是縱容雙重國籍，而是面對現實的務實政治的妥協藝術。台灣是民主社會，應保障每位融入者的權利，但國安底線不可退讓。透過公開宣示與忠誠誓約，既避免後續再度變成司法僵局，也降低藍白操作歧視的空間。否則，持續對撞只會讓50萬票源更堅定流向第三方，執政黨將付出更大代價。

兩岸議題本就複雜，情感與現實常拉扯。政府應思考如何在堅持民主價值同時，展現包容與智慧。唯有如此，才能讓台灣在內部團結中，面對外部挑戰更穩健。

（作者為新北市民，現為軟體公司主管）

