自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》別讓李貞秀國籍爭議 變成藍白政治提款機

2026/02/25 11:30

◎ 林柏蒼

民眾黨提名李貞秀為不分區立委候選人，並在2026年透過「兩年條款」遞補就職，顯然有其政治算計。（資料照）民眾黨提名李貞秀為不分區立委候選人，並在2026年透過「兩年條款」遞補就職，顯然有其政治算計。（資料照）

台灣目前有將近40萬中國籍配偶（大陸地區約36.7萬、港澳約2.3萬），加上其在台灣生養的後代，許多子女已成年或接近投票年齡。這群人及其家庭影響的票源保守估計超過50萬票，相當於澎湖、金門人口總和的兩倍。這是一塊不容忽視的政治力量。

民眾黨提名李貞秀為不分區立委候選人，並在2026年透過「兩年條款」遞補就職，顯然有其政治算計。柯文哲過去一方面試圖從綠營挖角年輕與中間選民，另一方面也瞄準藍營傳統支持者中「中國籍配偶」這一塊長期被忽略的票倉。許多中配已融入台灣社會數十年，貢獻家庭、經濟與社區，卻在政治上長期缺乏代表性。民眾黨此舉看似開啟一扇門，讓這群人看到被接納的可能。

然而，藍白在立法院過去一年的作為，讓整體氛圍急轉直下。持續採取「火車對撞」式的對抗策略，不僅未有效化解社會分歧，反而加劇對立與不信任。再加上民進黨過去政策向來以照顧新住民為優先，對於中配族群並未有差別待遇或歧視，這種高強度衝突下，中配參政議題更容易被放大成國安疑慮，而非理性討論融入與權利保障。

李貞秀已來台三十多年，生育五名台灣子女，長期持中華民國護照生活，卻因中國不承認雙重國籍、也不視台灣為「外國」，導致放棄程序實際上難以完成。她宣稱親赴中國申請退籍，卻遭當地機關以「台灣不是外國」為由拒絕，僅能提交申請表，卻無官方證明文件——無論她僅是形式上作秀與否，這是不爭的現狀。這反映兩岸法制根本矛盾：中華民國《國籍法》第20條規定，公職人員不得具雙重國籍，須於就職前辦理放棄，並於就職後一年內取得證明；但對中國籍人士而言，這幾乎是「不可能的任務」。

陸委會檢視中配李貞秀所提供的除籍證明，不僅跟一般中配的除籍文件不同，也與當時的法律、實務不符。（圖擷取自陸委會臉書）陸委會檢視中配李貞秀所提供的除籍證明，不僅跟一般中配的除籍文件不同，也與當時的法律、實務不符。（圖擷取自陸委會臉書）

賴政府上台後，將「大陸地區」明確定義為外國，情感上，多數台灣人亦視中國為外國，不但語言習慣、生活方式、價值觀、歷史記憶皆大相徑庭，台灣人對中國的觀感也反映在歷次民調關於統獨的偏好。但在憲法架構下，兩岸法律設計仍視中國為大陸地區，而非「外國」。若爭議訴訟化，政府可能在司法上陷入被動。

兩岸通婚已逾三十年，許多中配已深度融入台灣，不少台灣人身邊就有中配親友，知道她們對家庭的付出與犧牲。「中配參政權」爭議，很難與「中配受歧視」完全切割。若藍白陣營刻意放大網路上的歧視言論，操作成「民進黨與中配為敵」的敘事，執政黨勢必吃虧。防止滲透固然重要，但如欲避免成為藍白的政治提款機，絕對有必要理性應對。

綜觀近來中國動態，習近平對內部高度不信任，甚至連親信也難倖免。李貞秀既然難以實際放棄中國國籍，建議政府可以要求李貞秀及未來有意參選公職的中配，在登記參選前公開宣示拋棄對中華人民共和國的所有公民義務，從此只效忠中華民國。本人可提交正式簽署文件，聲明因行政流程限制，未能於就職前完成放棄程序，但後續將依《國籍法》第20條辦理；同時宣示拋棄對中華人民共和國的任何公民義務，僅履行中華民國憲法賦予國民的義務與忠誠。

中國近來內部動盪，習近平的親信紛紛落馬。既然李貞秀難以放棄中國國籍，政府不妨要求她及未來有意參選之中配，於登記參選前公開宣示從此只效忠中華民國。（法新社檔案照）中國近來內部動盪，習近平的親信紛紛落馬。既然李貞秀難以放棄中國國籍，政府不妨要求她及未來有意參選之中配，於登記參選前公開宣示從此只效忠中華民國。（法新社檔案照）

這樣的宣示機制，能在不違背現行法制前提下，化解忠誠疑慮。公開宣示等於自我設限，一旦違背，即構成公眾監督與法律追責基礎。更重要的是，這能杜絕那些「不想被中共不信任」的中配參政——因為若真被中共視為「不忠」，下場可能很慘。如欲有效強化台灣的防滲透屏障，讓參政的中配明確切割與中共的連結反而是一招

這不是縱容雙重國籍，而是面對現實的務實政治的妥協藝術。台灣是民主社會，應保障每位融入者的權利，但國安底線不可退讓。透過公開宣示與忠誠誓約，既避免後續再度變成司法僵局，也降低藍白操作歧視的空間。否則，持續對撞只會讓50萬票源更堅定流向第三方，執政黨將付出更大代價。

兩岸議題本就複雜，情感與現實常拉扯。政府應思考如何在堅持民主價值同時，展現包容與智慧。唯有如此，才能讓台灣在內部團結中，面對外部挑戰更穩健。

（作者為新北市民，現為軟體公司主管）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書