自由開講》「對等貿易協定」對台灣經濟發展的重要性

2026/02/24 09:30

◎ 林修正

台美簽署「對等貿易協定」，對台灣的產業分工、軍購等方面，有著舉足輕重的影響。（法新社、歐新社，本報合成）台美簽署「對等貿易協定」，對台灣的產業分工、軍購等方面，有著舉足輕重的影響。（法新社、歐新社，本報合成）

台灣與美國簽署「對等貿易協定」，確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅。許多企業都非常高興，也有部分受害產業覺得不好。當然藍白立委是否會刁難審查，更是國人關心的問題。本文要從分工、貿易的角度分析貿易協定對包含軍購在內，台灣現在與未來發展的重要性及影響

一、該協定中，高科技、資訊類產品享免稅待遇，非此類產品則是15%

相較之前的關稅，台灣降關稅的幅度比日韓更多。這種關稅差別，將導引台灣發展更低關稅、更有競爭力的資訊、高科技產業。非此類產業的人才、資本將被吸引進去。因此，非高科技、資訊產業如傳統產業等，若要維持出口競爭力，就必須轉而和資訊等產業合作。例如生產配合高科技產業的工具機等。台灣經濟走向更資訊產業、更專業化乃屬必然。

二、從戰後台灣貿易與經濟發展的歷史來看，越靠向中國的時候，經濟越慘

阿扁、馬英九都不好，其中馬英九時期最慘。兩蔣、李登輝、小英和賴清德的成績都很好，而這都是台灣與美國經濟較緊密的時候。其次，美國研發、行銷而台灣分配到製造工作這分工合作模式已數十年。在美國此時封鎖中國而要打造非紅供應鏈，台美貿易協定更能提攜台灣經濟發展。

政院版的1.25兆國防特別預算中，除了建構台灣之盾、加速擊殺鏈，更要打造非紅供應鏈。（取自總統府官方直播）政院版的1.25兆國防特別預算中，除了建構台灣之盾、加速擊殺鏈，更要打造非紅供應鏈。（取自總統府官方直播）

三、世界貿易除強調自由貿易外，還有區域團塊化走向

像歐盟、北美自由貿易區等，區域內國家組織相互關稅更低、資源互動更自由的經濟組織，非組織內的國家則無此優惠。台灣也想參加這樣的組織。台灣旁邊有中國所主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），但除非台灣放棄主權，承認台灣是中國的一部分，否則不讓台灣參加。另外有日本所主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。但參加這個組織要所有成員國都同意才能參加。由於成員國中有非常偏向中國的，這組織也將台灣拒之門外。在這種困境下，美國和台灣簽署這優惠條件不輸於主要對手國日本、韓國的協定，等於讓台灣貿易找到逃生口。可見本協定很重要

四、世界各國即令參加各種經濟組織，卻多以美國為主要消費市場

這也是為何川普此次推動關稅戰，各國莫不戰戰兢兢的回應川普的要求。歐盟、中國、日本都這樣。台灣此次可以和美國簽署這麼優厚貿易條件的協定，等於中了頭獎。必須好好珍惜。

川普的關稅和國防支出是合在一起考量。要美國以武力保障安全，就必須要自備相當國防。美國已經率先將國防預算拉到GDP的5%，其他國家也不能太低。處在最危險的台灣更是如此。台灣通過關稅而阻止軍購這國防支出，美國政府是不買帳，它會改變關稅稅率給以懲罰。因此台灣1.25兆國防支出必須和關稅協定一起通過，無法取巧。

台灣要美國以武力保障安全，就必須要展現自我防衛的決心。因此，1.25兆國防支出必須和關稅協定一起通過。（資料照）台灣要美國以武力保障安全，就必須要展現自我防衛的決心。因此，1.25兆國防支出必須和關稅協定一起通過。（資料照）

（作者為退休商科副教授、嘉義市民）

