自由開講》河南衛視在春晚發起了「文化政變」

◎ 江峰

2月14日，咱們的臘月二十七。河南衛視的春晚《馬蹄升升潮前躍》在萬眾期待中開播了。

《永樂未央·眾神歸位》、《長夜終燼·山河月明》，觀眾的期待值直接拉滿。結果正當大家看得如癡如醉的時候，直播信號突然中斷，屏幕一黑，緊接著就是長達幾十分鐘的廣告，然後，就沒有然後了。官方給出的解釋是「技術故障」或者是「不可抗力」。這在中共國是「官老爺」不讓播啊。

《花月同春》是「靖康之恥」的歷史隱喻

為什麼不讓播？我們來看看這幾個「惹禍」的節目。先看《花月同春》的節目。表面上看，這是一場賞心悅目的國風歌舞，舞台模擬了北宋開封最繁華的「樊樓」，領舞的小姑娘吊著鋼絲在穹頂飛天，簡直是「中式頂級浪漫」。但是，懂行的朋友一看字幕就愣住了——這節目是跟網易遊戲《燕雲十六聲》連動的。

《花月同春》的節目，舞台模擬了北宋開封最繁華的「樊樓」，領舞的小姑娘吊著鋼絲在穹頂飛天。（取自江峰時刻）大家知道「燕雲十六州」是五代十國時期石敬瑭割讓給遼國的，成了漢人幾百年的心病。到了北宋宋徽宗想聯合女真人（金國），一起打遼國。約定滅了遼國，把燕雲十六州還給宋朝。結果呢？金國的大軍順勢南下，不僅沒還燕雲十六州，反而直接攻破汴京，把徽、欽二帝抓走，這就是著名的「靖康之恥」。

現在中南海的那位「一尊」，是不是也在搞現代版的「聯金滅遼」？只不過，現在的「金」變成了俄羅斯，現在的「遼」變成了美國。習近平跪舔俄羅斯，想藉助它的力量去收復念念不忘的「燕雲十六州」——台灣。

河南衛視在這個節骨眼上，分明是在借古諷今，警告當局：你以為你在下大棋，其實你是「引狼入室」；你的「聯俄抗美」，結局註定是繁華落盡後的「靖康之恥」！

《長夜終燼》简直就是一份「戰鬥檄文」

開場死寂的黑暗中，畫面充滿了對抗：一邊渾身是火的舞者，揮舞著火焰刀，象徵民間壓抑的怒火；另一邊是一群泛著藍色冷光的傢伙，像極了冰冷的國家機器和極權統治。火與冰的廝殺中，屏幕上打出八個金色大字：「長夜終燼，山河月明」。「長夜」是誰？誰讓中國人七十多年來生活在黑暗之中？當舞者們單膝跪地，向著升起的明月行軍禮的時候，是在向全天下宣告：共產黨的黑暗統治即將燃燒殆盡，真正的中華山河將在月光下重光。

讓中共徹底破防的是《永樂未央》。

河南衛視直接動用XR技術，把永樂宮壁畫上的神仙們「復活」了。雲霧繚繞中，雷公、電母、星君從斑駁的歷史中走出，主舞者一揮手，滿屏金光，眾神歸位！共產黨是無神論啊，它的執政根基就是「從來就沒有什麼救世主」。現在倒好，你在春晚這麼重要的政治舞台上，大搞「眾神歸位」，老百姓都信神去了，那你把中南海那幾位放在哪裡？

現在中南海的那位「一尊」，是不是也在搞現代版的「聯金滅遼」。圖為習近平（左）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）北京那邊一看，河南春晚這分明是「起義檄文」啊！趕緊拔網線！這不是一次簡單的播出事故，這是民意與黨意的正面決戰。他們以為拔了網線就能掩蓋恐懼，但他們忘了，那漫天灑落的火種，早就種在老百姓心裡了。

一個害怕舞蹈的政權——從河南衛視到神韻藝術團

河南衛視只是搞了幾個神仙跳舞，借了個歷史典故，中共就嚇得斷播？為什麼中共對傳統文化復興如此恐懼？其實這種恐懼不是今天才有的，在海外有一個藝術團體，已經讓中共恐懼了整整二十年。它就是總部設在紐約的神韻藝術團。

河南衛視那些編導不是法輪功學員吧！他們只是體制內還有點良心的文化人。但他們創作出來的東西——《永樂未央》裡的眾神歸位，和神韻演出的內容，為什麼在精神上這麼像？X平台上很多網友留言說，這些節目太像神韻了！因為這是中國人骨子裡的東西。

神韻是在2006年成立的。那時候一群頂尖的華人舞蹈家、音樂家，在紐約聚在了一起。他們其中有很多人，就是因為在中國修煉法輪功，信仰「真、善、忍」遭到了中共的迫害，甚至家破人亡，流亡海外。

他們的初衷很簡單：共產黨把中國五千年的神傳文化給毀了，把中國人對神佛的敬畏給踩在腳底下，換上了鬥爭哲學。這群藝術家想用最純正的中國古典舞、最傳統的音樂，把這個根找回來。

《永樂未央》中，霧繚繞中，雷公、電母、星君從斑駁的歷史中走出，主舞者一揮手，滿屏金光，眾神歸位。（取自江峰時刻） 神韻的使命——復興幾近失落的中華神傳文化

河南衛視的《永樂未央》，不也是想做這件事嗎？想讓神仙歸位，想讓文化回歸，只不過他們跳了一半就被掐了。而神韻，在自由社會已經跳了二十年，而且是全球巡演，每年在世界頂級劇院演幾百場，西方主流社會都說「這才是真正的中國」。

中共為什麼害怕？因為神韻演出的內容扒了中共的皮。神韻的節目裡，不僅有岳飛精忠報國、花木蘭替父從軍這些歷史故事，展現中國人的忠孝節義；也有展現當代修煉人面對迫害，堅持信仰的故事。

中共最怕老百姓知道，原來真正的中國文化是敬天信神的，不是無神論；它怕老百姓知道，原來還有一群中國人，在遭受了那麼殘酷的迫害後，依然這麼善良，這麼堅韌。這直接反襯出了中共的「假、惡、暴」。

神韻藝術團是在2006年成立，集合一群頂尖的華人舞蹈家、音樂家，巡迴全球表演。（取自YouTube神韻藝術團中文官方頻道） 中共阻止神韻的手段，都寫在美國司法部起訴書裡。

最早的時候，中共領事館威脅劇院，說如果讓神韻演就影響中美關係。結果劇院反而說你們趕快來演，我們倒要看看是什麼樣的節目會讓一個政權這麼害怕。

這一招不行，接著他們派特務把神韻巡演巴士的輪胎割一道口子，不割破，讓你上高速公路爆胎。這是謀殺啊！

2023年，中共派陳軍和林峰兩個特務，拿著幾萬美元的現金，想讓國稅局撤銷神韻的非營利組織資格，以此來搞垮神韻的資金鏈。

結果稅務局官員反手就舉報了，FBI全程錄音錄像，人贓俱獲。最近，就在2026年2月14日，神韻在美國田納西州諾克斯維爾（Knoxville）演出前夕，中共借用海外知名民運人士盛雪的名義，用澳洲的郵箱發出炸彈威脅。既想嚇阻觀眾看神韻，又想栽贓陷害民運人士。結果演出照常，對中共特務的調查也在進行中。

一個號稱世界第二的強大政權，為什麼要費這麼大勁去對付一群跳舞的藝術家？甚至不惜動用恐怖主義威脅手段？這恰恰證明了神韻的力量。就像河南衛視那個被掐斷的節目一樣，中共怕的不是舞蹈，怕的是舞蹈背後的那股浩然正氣。它怕中國人醒過來，找回自己的神，找回自己的根。

神韻藝術團日前於英國巡演時驚傳遭密集恐嚇，為何一個號稱世界第二的強大政權，費勁去對付一群跳舞的藝術家。（法新社檔案照）

