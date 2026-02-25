自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》河南衛視在春晚發起了「文化政變」

2026/02/25 10:00

◎ 江峰

2月14日，咱們的臘月二十七。河南衛視的春晚《馬蹄升升潮前躍》在萬眾期待中開播了。

《永樂未央·眾神歸位》、《長夜終燼·山河月明》，觀眾的期待值直接拉滿。結果正當大家看得如癡如醉的時候，直播信號突然中斷，屏幕一黑，緊接著就是長達幾十分鐘的廣告，然後，就沒有然後了。官方給出的解釋是「技術故障」或者是「不可抗力」。這在中共國是「官老爺」不讓播啊。

《花月同春》是「靖康之恥」的歷史隱喻

為什麼不讓播？我們來看看這幾個「惹禍」的節目。先看《花月同春》的節目。表面上看，這是一場賞心悅目的國風歌舞，舞台模擬了北宋開封最繁華的「樊樓」，領舞的小姑娘吊著鋼絲在穹頂飛天，簡直是「中式頂級浪漫」。但是，懂行的朋友一看字幕就愣住了——這節目是跟網易遊戲《燕雲十六聲》連動的。

《花月同春》的節目，舞台模擬了北宋開封最繁華的「樊樓」，領舞的小姑娘吊著鋼絲在穹頂飛天。（取自江峰時刻）《花月同春》的節目，舞台模擬了北宋開封最繁華的「樊樓」，領舞的小姑娘吊著鋼絲在穹頂飛天。（取自江峰時刻）大家知道「燕雲十六州」是五代十國時期石敬瑭割讓給遼國的，成了漢人幾百年的心病。到了北宋宋徽宗想聯合女真人（金國），一起打遼國。約定滅了遼國，把燕雲十六州還給宋朝。結果呢？金國的大軍順勢南下，不僅沒還燕雲十六州，反而直接攻破汴京，把徽、欽二帝抓走，這就是著名的「靖康之恥」。

現在中南海的那位「一尊」，是不是也在搞現代版的「聯金滅遼」？只不過，現在的「金」變成了俄羅斯，現在的「遼」變成了美國。習近平跪舔俄羅斯，想藉助它的力量去收復念念不忘的「燕雲十六州」——台灣

河南衛視在這個節骨眼上，分明是在借古諷今，警告當局：你以為你在下大棋，其實你是「引狼入室」；你的「聯俄抗美」，結局註定是繁華落盡後的「靖康之恥」！

《長夜終燼》简直就是一份「戰鬥檄文」

開場死寂的黑暗中，畫面充滿了對抗：一邊渾身是火的舞者，揮舞著火焰刀，象徵民間壓抑的怒火；另一邊是一群泛著藍色冷光的傢伙，像極了冰冷的國家機器和極權統治。火與冰的廝殺中，屏幕上打出八個金色大字：「長夜終燼，山河月明」。「長夜」是誰？誰讓中國人七十多年來生活在黑暗之中？當舞者們單膝跪地，向著升起的明月行軍禮的時候，是在向全天下宣告：共產黨的黑暗統治即將燃燒殆盡，真正的中華山河將在月光下重光。

讓中共徹底破防的是《永樂未央》。

河南衛視直接動用XR技術，把永樂宮壁畫上的神仙們「復活」了。雲霧繚繞中，雷公、電母、星君從斑駁的歷史中走出，主舞者一揮手，滿屏金光，眾神歸位！共產黨是無神論啊，它的執政根基就是「從來就沒有什麼救世主」。現在倒好，你在春晚這麼重要的政治舞台上，大搞「眾神歸位」，老百姓都信神去了，那你把中南海那幾位放在哪裡？

現在中南海的那位「一尊」，是不是也在搞現代版的「聯金滅遼」。圖為習近平（左）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）現在中南海的那位「一尊」，是不是也在搞現代版的「聯金滅遼」。圖為習近平（左）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）北京那邊一看，河南春晚這分明是「起義檄文」啊！趕緊拔網線！這不是一次簡單的播出事故，這是民意與黨意的正面決戰。他們以為拔了網線就能掩蓋恐懼，但他們忘了，那漫天灑落的火種，早就種在老百姓心裡了。

一個害怕舞蹈的政權——從河南衛視到神韻藝術團

河南衛視只是搞了幾個神仙跳舞，借了個歷史典故，中共就嚇得斷播？為什麼中共對傳統文化復興如此恐懼？其實這種恐懼不是今天才有的，在海外有一個藝術團體，已經讓中共恐懼了整整二十年。它就是總部設在紐約的神韻藝術團。

河南衛視那些編導不是法輪功學員吧！他們只是體制內還有點良心的文化人。但他們創作出來的東西——《永樂未央》裡的眾神歸位，和神韻演出的內容，為什麼在精神上這麼像？X平台上很多網友留言說，這些節目太像神韻了！因為這是中國人骨子裡的東西。

神韻是在2006年成立的。那時候一群頂尖的華人舞蹈家、音樂家，在紐約聚在了一起。他們其中有很多人，就是因為在中國修煉法輪功，信仰「真、善、忍」遭到了中共的迫害，甚至家破人亡，流亡海外。

他們的初衷很簡單：共產黨把中國五千年的神傳文化給毀了，把中國人對神佛的敬畏給踩在腳底下，換上了鬥爭哲學。這群藝術家想用最純正的中國古典舞、最傳統的音樂，把這個根找回來。

《永樂未央》中，霧繚繞中，雷公、電母、星君從斑駁的歷史中走出，主舞者一揮手，滿屏金光，眾神歸位。（取自江峰時刻）《永樂未央》中，霧繚繞中，雷公、電母、星君從斑駁的歷史中走出，主舞者一揮手，滿屏金光，眾神歸位。（取自江峰時刻） 神韻的使命——復興幾近失落的中華神傳文化

河南衛視的《永樂未央》，不也是想做這件事嗎？想讓神仙歸位，想讓文化回歸，只不過他們跳了一半就被掐了。而神韻，在自由社會已經跳了二十年，而且是全球巡演，每年在世界頂級劇院演幾百場，西方主流社會都說「這才是真正的中國」。

中共為什麼害怕？因為神韻演出的內容扒了中共的皮。神韻的節目裡，不僅有岳飛精忠報國、花木蘭替父從軍這些歷史故事，展現中國人的忠孝節義；也有展現當代修煉人面對迫害，堅持信仰的故事。

中共最怕老百姓知道，原來真正的中國文化是敬天信神的，不是無神論；它怕老百姓知道，原來還有一群中國人，在遭受了那麼殘酷的迫害後，依然這麼善良，這麼堅韌。這直接反襯出了中共的「假、惡、暴」

神韻藝術團是在2006年成立，集合一群頂尖的華人舞蹈家、音樂家，巡迴全球表演。（取自YouTube神韻藝術團中文官方頻道）神韻藝術團是在2006年成立，集合一群頂尖的華人舞蹈家、音樂家，巡迴全球表演。（取自YouTube神韻藝術團中文官方頻道） 中共阻止神韻的手段，都寫在美國司法部起訴書裡

最早的時候，中共領事館威脅劇院，說如果讓神韻演就影響中美關係。結果劇院反而說你們趕快來演，我們倒要看看是什麼樣的節目會讓一個政權這麼害怕。

這一招不行，接著他們派特務把神韻巡演巴士的輪胎割一道口子，不割破，讓你上高速公路爆胎。這是謀殺啊！

2023年，中共派陳軍和林峰兩個特務，拿著幾萬美元的現金，想讓國稅局撤銷神韻的非營利組織資格，以此來搞垮神韻的資金鏈。

結果稅務局官員反手就舉報了，FBI全程錄音錄像，人贓俱獲。最近，就在2026年2月14日，神韻在美國田納西州諾克斯維爾（Knoxville）演出前夕，中共借用海外知名民運人士盛雪的名義，用澳洲的郵箱發出炸彈威脅。既想嚇阻觀眾看神韻，又想栽贓陷害民運人士。結果演出照常，對中共特務的調查也在進行中。

一個號稱世界第二的強大政權，為什麼要費這麼大勁去對付一群跳舞的藝術家？甚至不惜動用恐怖主義威脅手段？這恰恰證明了神韻的力量。就像河南衛視那個被掐斷的節目一樣，中共怕的不是舞蹈，怕的是舞蹈背後的那股浩然正氣。它怕中國人醒過來，找回自己的神，找回自己的根。

自由開講》河南衛視在春晚發起了「文化政變」神韻藝術團日前於英國巡演時驚傳遭密集恐嚇，為何一個號稱世界第二的強大政權，費勁去對付一群跳舞的藝術家。（法新社檔案照）
影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片按此

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書