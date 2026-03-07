自由開講》前志工的悲鳴：阿里山寄宿舍淪統戰攝影棚

◎ 楊智強

一名自稱來自中國東北的男子入住林業署阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，還拍影片為中國官宣。（擷取自Threads）

近日有報導指出，網路流傳某中國黑龍江男子入住阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，並拍片宣揚「願寶島台灣早日回歸祖國的懷抱」的影片。林業保育署嘉義分署雖迅速查明為員工違規代訂並移送查處，但身為曾投入多年青春、在林務局受訓值勤超過上百個小時的前解說志工，筆者對此深感憤慨，內心的衝擊與憤慨，絕非機關一句「加強管理」所能平復。

阿里山住宿資源受限並非單純匱乏，而是為了維護森林生態與保育需求，政府長年嚴格限制開發與飯店擴建。在「總量管制」的背景下，園區內每張床位都極其珍貴，而僅供執行公務受訓或員工內部使用的寄宿舍，其性質更屬於具高度排他性的公務資源。

請繼續往下閱讀...

回顧前總統馬英九卸任後，率團攀登玉山入住鹿林山莊，曾引發社會強烈質疑其利用「特權」。然而，當時好歹是依據「卸任元首禮遇」與維安需求提出申請，仍遭諸多登山客抨擊，因為一般山友即便想花錢包棟也沒資格申請。對比之下，本次阿里山寄宿舍事件可說是離譜至極。一名與林保署公務毫無關聯、甚至具有潛在敵對意識的中國人士，竟能憑藉「友人的友人」之關係，透過員工欺瞞式的代訂手段，長驅直入嚴格控管的公務重地。馬案或許是「資源分配」的特權爭議，但此案則是「制度門戶大開」的國安危機。

前總統馬英九卸任後，率團攀登玉山入住鹿林山莊，當時就曾引發社會強烈質疑其利用「特權」。（資料照，記者陳鈺馥翻攝）

回首筆者服務期間，即便是在第一線揮汗服務的志工，除非是集體受訓或特殊勤務，都無法申請入住。相信台灣每一位環境保育志工都敬畏小小多山的島嶼森林，更明白在環境優先的前提，公務宿位是為了讓守護山林的人有棲身之所。當看到對岸人士私相授受，就能輕鬆突破身分核對，在公務重地大談統戰言論，「侵門踏戶」的荒謬感令人作嘔。

此事，暴露體制警覺性竟然低落到連「誰在睡我的床」都毫無所覺？對中共而言，阿里山猶如台灣的主權象徵，近年解放軍「認知作戰」已從虛擬網路延伸至實體地標。能輕易進入嚴格控管的公務房舍作為「統戰」背景，豈不是在測試我國公務體系的警覺底線？如何確信其他關鍵的森林基礎設施或通訊點，會不會在「友人引薦」的遮掩下，成為情蒐缺口？

這絕非「螺絲鬆了」可以帶過，當政府以保育之名限制民間山林開發，卻有內部員工變相開放私相授受給發表「回歸祖國」的人士，這無異於在自家領土遞槍給敵軍。林保署應全面檢討各機關房舍的身分查核機制，切莫讓前人辛苦守護的保育成果與主權尊嚴，淪為敵國認知作戰的免錢攝影棚。

筆者雖已離任，但對林業保育署的感情依然深厚。森林保育不分在職或離職，但若連一間員工宿舍都管不好，如何奢談守護台灣的國土韌性？

林業署嘉義分署表示，日後將加強確認入住員工寄宿舍者身分，並嚴格管理寄宿舍。（林業署嘉義分署提供）

（作者為曾任林業保育署嘉義分署解說志工、社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法