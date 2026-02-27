自由開講》《甄嬛傳》過年熱，考驗的是台灣的文化判斷

◎ 再米

台灣民眾過年時愛看《甄嬛傳》，並將台詞融入於日常生活的不同情境中。這背後代表的是，文化可以來自外部，但詮釋權必須留在自己手上。（八大電視提供）

每年春節，台灣不少家庭一邊圍爐、一邊滑手機，電視卻默契十足地停在《甄嬛傳》。這不是單純懷舊，也不是對陸劇失去警覺，而是台灣社會用最日常的方式示範一件事：文化可以來自外部，但詮釋權必須留在自己手上。

《甄嬛傳》在台灣年年重播，真正耐看的不只宮鬥情節，而是它對權力、人性、制度與生存策略的描寫。觀眾第一次看輸贏，第二次看伏筆，第三次開始看角色怎麼被位置改變。這種文本密度，讓它不會像一次性話題劇那樣看完就散；加上角色台詞與場景節奏鮮明，觀眾即使中途進出，也能立刻接上情緒與笑點，特別適合過年這種邊吃邊聊、隨時被打斷的收視情境。

更重要的是，台灣人早已把這部戲從「作品」看成「場域」。在直播聊天室裡，觀眾不是被動接收，而是不斷造梗、改梗、接梗，把台詞變成網路共同語言。當一部劇被如此徹底地在地化，它的意義就不再由原產地單向決定，而是由使用它的人重新定義。大家看的表面上是甄嬛，實際上參與的是一場台灣式的集體二創與社群過年。

所以，與其問《甄嬛傳》為何能超脫兩岸政治，不如問：台灣為何有能力把敏感文化商品變成自己的節慶日常？答案不是麻木，而是成熟。成熟的社會知道該警戒什麼，也知道不必把所有外來內容一律當成洪水猛獸。真正該防的是帶著明確政治任務的認知操作，不是人民在自由空間裡對一部舊劇的重看、嘲諷與再創作。

台灣的可貴，從來不是什麼都不碰，而是碰了之後，還能用自己的語言重組意義、守住判斷。春節《甄嬛傳》熱潮的價值，不在於它是不是陸劇，而在於它提醒我們：文化主體性不是靠口號維持，而是靠一個社會每天如何觀看、如何討論、如何把別人的文本變成自己的生活。

台灣的可貴，從來不是什麼外來文本都不碰，而是碰了之後，還能用自己的語言重新詮釋；示意圖。（法新社檔案照）

這也正是此題最值得寫成公共評論的地方：同一部劇，在威權環境裡可能被政策擺布、被題材分類，在自由社會裡卻能被觀眾玩成共同記憶。差別不在戲本身，而在媒體環境是否容許多重解讀，是否容許觀眾一邊喜歡、一邊吐槽、一邊保有政治判斷。當台灣社會還能把娛樂、辨識與批判放在同一個客廳裡，這正說明我們最該珍惜的不是某一部劇，而是能自由看劇、自由改梗、自由爭論的制度條件。

因此，面對兩岸文化議題，最穩健的做法不是先喊禁，而是先把媒體識讀、平台責任與本土內容競爭力做強。能看、會看、看得懂，才是台灣真正的文化防線。這比任何口號都更有力量。也是自由社會真正的底氣。也是台灣文化韌性的證明。

（作者為退休人士）

