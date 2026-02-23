名家分享~福澤喬》「零日攻擊」真實劇情 波蘭上演中

這些事件共同指向一個更大的企圖，敵人想做的破壞不只是要造成財損，更要讓社會充滿不安，讓「繼續支援烏克蘭是否值得」這種疑問在公共空間蔓延，進而削弱波蘭與其他盟友的政策韌性。

◎ 福澤喬

電視劇「零日攻擊」的真實劇情，現在正在烏克蘭的鄰國波蘭上演中。

零日攻擊（Zero Day）是描述中共滲透、攻擊台灣的電視劇，於2025年上映。（取自零日攻擊官方臉書） 波蘭這幾個月，接連出現針對民生設施與軍事補給線的破壞事件，調查方向逐步指向俄羅斯情報機構的滲透操作。在華沙，一座大型購物中心遭縱火後，約1,400間店鋪付之一炬，現在整座購物中心成了一片空地，檢方已將案件定性為俄方破壞工作並起訴至少兩名嫌犯；同一時間，運送援烏物資的鐵路基礎設施也被鎖定，讓交通與補給線面臨風險；此外，軍用車輛遭到計畫性縱火與毀損，顯示攻擊目標並非隨機，而是衝著支援烏克蘭的節點而來。

波蘭總理圖斯克指出，波蘭政府確定「馬利維斯卡44」購物中心大火是俄羅斯情報機構指使的縱火行為，由俄羅斯特務居中協調及犯案。（路透檔案照） 這些事件共同指向一個更大的企圖，敵人想做的破壞不只是要造成財損，更要讓社會充滿不安，讓「繼續支援烏克蘭是否值得」這種疑問在公共空間蔓延，進而削弱波蘭與其他盟友的政策韌性。

如果傳統的破壞行動仰賴間諜滲透與長期布局，如今的手法更像把犯罪拆成可快速外包的任務單。調查指出，俄羅斯情報機構大量利用通訊軟體Telegram的高隱私特性，發布偽裝成可以短期接案高薪工作的招募訊息，操作方式近似「詐騙集團的暗黑打工」，不必面談、不必建立長期關係，只要能執行一次任務，就能領到報酬。被吸引而來的，往往是社會弱勢者或避難到波蘭的烏克蘭難民。他們因為經濟壓力而更容易相信「快速賺錢」的承諾，也更難在事前判斷自己正被捲入國安層級的破壞網絡中。

俄羅斯情報機構大量利用通訊軟體Telegram的高隱私特性，發布偽裝成可以短期接案高薪工作的招募訊息。（路透檔案照）

而且這套鏈條把「遙控」做得非常具體。就像常見的詐騙集團車手，現在這些人成了波蘭社會動亂的執行者，他們被要求對汽車或特定建築縱火，並拍攝至少十秒的燃燒影片作為領獎憑證；對方甚至提供操作細節，例如如何在汽油中混入油脂以提高燃燒效果。報酬也被量化到可比較的程度，像是成功破壞一輛軍用車輛，酬勞大約可達一千美元。對招募者來說，這樣的設計能降低溝通成本；對幕後操盤者而言，則是把風險轉嫁到前線執行者身上，可以形成斷點，快速替換人力。

波蘭接連出現針對民生設施與軍事補給線的破壞事件，調查方向逐步指向俄羅斯情報機構的滲透操作。（取自貼文）

在這套「零工化」破壞模式裡，誰被挑中去執行，不是偶然而是有計劃的選用特定族群。調查顯示，俄方刻意把烏克蘭避難難民納入招募重點項目，Telegram上甚至出現大量以烏克蘭語撰寫的誘騙資訊，瞄準的就是語言與身分背景相符、又正承受生活壓力的一群人。避難難民在異地重新開始，常面臨就業不穩、租屋成本與家庭負擔等困境，金錢誘惑因此更具誘惑力。

一旦有人被捲入縱火或毀損任務，悲劇不只發生在現場的受害者，也會回頭撕裂接收難民國家的社會氛圍，讓這些國家的民眾開始質疑是否要接納這些來自烏克蘭的難民？換句話說，俄羅斯是把「執行者」變成另一道武器，當涉案者是烏克蘭人，被捕後就會引發波蘭社會的猜疑與不滿，讓「反烏克蘭情緒」有機會被放大、被煽動，進而衝擊波蘭民眾對援烏政策的支持共識。破壞行動同時在兩個層面發酵，表面上是燒毀建築、破壞車輛與干擾鐵路；更隱蔽的，是在社群與輿論裡埋下對立的火種，讓盟友之間的信任慢慢被消耗。

波蘭總理圖斯克（右二）於2025年11月親赴現場，視察遭蓄意破壞的鐵路設施。該起攻擊導致載有平民的列車急煞，波蘭政府指控這是俄羅斯情報單位策劃的「混合戰」行動之一，意在製造恐慌並阻斷後勤補給。（美聯社檔案照）

這類「拋棄式」執行模式之所以棘手，關鍵在於它把高度組織化的犯案，包裝成去中心化的犯罪碎片。幕後黑手可以隱匿身分、透過網路下達指令；前線執行者完成一次任務後就被切割、被丟棄，使追查更接近在迷霧中拼圖。

面對新型態的威脅，波蘭方面已開始推動更貼近實務的反制做法，例如開發專門程序，讓民眾更容易通報Telegram上的可疑招募帳號，試圖在招募環節就截斷風險；同時也強調情報共享的重要性，因為這種網路招募型破壞並不侷限於波蘭，任何與俄羅斯立場對立、並對烏克蘭提供支援的國家，都可能成為下一個目標。

烏克蘭難民逃離俄羅斯入侵的戰火，日以繼夜不斷有人攜家帶眷跨越國界進入波蘭，往其他國家避難。（路透檔案照）研究與專家觀點也提醒，當犯罪任務被設計成「一次性接單」，而且能讓尋找工作的民眾在不知不覺中，踏入違法行動，傳統以固定嫌犯、固定組織為中心的防範思路就會失靈。現在波蘭政府除了提升平台監測與執法協作，也在加強社會宣導，讓大眾理解「高薪、短期、要求拍攝回報」這類模式的危險訊號；對接收避難難民的社會而言，更要避免讓個案被輿論放大成群體污名，否則正中分化策略下懷。

當破壞行動的成本被壓低、可複製性變高，防線就必須更快、更早、更跨國，才能把下一場火災與下一次社會撕裂的代價，擋在發生之前。俄羅斯會做的事情，他的難兄難弟「中國」應該也不會不懂如何操作。

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

