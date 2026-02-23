矢板明夫觀點》日本眾議員選舉 遭中國認知戰狂攻

日本眾議院選舉期間，X出現大量疑似具中國背景的帳號，運用AI圖片與流暢日文，散布「反高市」訊息，屬於典型的認知戰操作。

◎ 矢板明夫

據日媒報導，日本眾議院大選期間，社群平台X上出現約4000個被認為具有中國背景的帳號，組織性散布「反高市」訊息。（取自貼文）

據《日經新聞》2月22日獨家報導，在最近的日本眾議院選舉期間，X（原推特）上出現約4000個被認為具有中國背景的帳號，組織性散布「反高市」訊息，消息引發日本政界與媒體關注。隨後，有媒體進一步指出，這些帳號大量運用生成式AI圖片與流暢日文，集中放大「舊統一教會」等爭議議題，試圖塑造高市政權不可信任的形象，屬於典型的認知戰操作。

有評論認為，這場輿論操作之所以沒有形成更大影響，與高市早苗首相年初突然解散國會有關。由於從公告到投票僅約16天，外部勢力難以建立更大規模的帳號網與精準投放訊息，客觀上壓縮了干預空間。也就是說，原本被在野黨批評為「沒有大義」（師出無名）的解散，在結果上反而削弱了輿論滲透的效果。

同時，高市在2月20日施政方針演說中提出，將內閣情報調查室升格為「國家情報局」，並設立首相直屬的「國家情報會議」。有分析認為，此次中國系帳號的曝光，正好凸顯日本強化情報體制的必要性，也顯示選舉已不再只是內政，而是國安議題。

從國際案例看，類似情況並不罕見。加拿大安全情報局曾在2023年報告指出中國外交系統涉入選舉輿論，美國情報界也確認俄羅斯在2016年總統大選中長期投放假訊息。日本此次事件，正是這種全球認知戰趨勢的延伸。

對台灣而言，日本的討論並不陌生。台灣在2018年地方選舉期間就曾正式警告中國透過網路假訊息與輿論操作介入選舉。如今日本出現類似現象，意味兩國正面對相同的挑戰。未來台日合作，除了傳統安全領域，更需要在假訊息監測、情報共享與社會韌性上深化合作。

日本此次外部勢力介選事件，於國際來說並不陌生，加拿大、美國，甚至台灣都曾發生過；示意圖。（彭博檔案照）

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

