自由開講》祝福陳光復縣長早日康復

◎ 洪金鳳

澎湖縣長陳光復於年初一（0217）摔倒受傷昏迷，目前生命徵象穩定。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復是澎湖縣湖西鄉人，父親從事木匠，為讓兒女受更好的教育，在光復縣長還小的時候，父母親就舉家搬遷到高雄市。

光復縣長高中以前都在高雄就學，大學才到外地受教育，年輕時期的光復縣長就樸實懂事、聰慧敏捷，為幫父母分擔家計，在學期間，即利用課餘時間從事送報紙、電器行與營建公司等工作。

民國68年光復縣長在因緣際會中開啟了他的從政之路，一直到擔任澎湖縣縣長，他總是扮演為民喉舌的角色，「端出熱忱服務大眾、為民爭取福利」，變成他人生最重要的目標與工作。從政至今的每一天，他總能設身處地與民眾站在同一陣線上，每天思考的內容都是如何能讓民眾生活過得更好，如何能讓鄉親老有所終，壯有所用，幼有所長，他帶領起他的團隊，全心全力投注於澎湖縣縣政、觀光、財政、教育、環境、醫療、交通等各項工作上。

澎湖縣長陳光復從政期間，帶領團隊投注於澎湖縣縣政、觀光、醫療、交通等各項工作上；圖為三總澎湖分院急診室。（資料照）

「不歷經風雨，怎麼能看見彩虹」，光復縣長這些年經歷了一些高低起伏的人生，擔任縣長，執行縣政，能體會身處谷底時辛勤努力的過程，更知道要從何處著手，才能為民眾做更好的付出與照顧，相信人在高處看到彩虹的光復縣長，一定可以做到「光耀菊島，復興文化」--把縣民的生活照顧好，觀光設施規劃更完備，在潛移默化的教育中讓縣民及旅人的文化素養提升。

謝謝縣長對寫作者及文學的支持與肯定，謝謝縣長對全縣民眾的照顧與溫暖，也謝謝縣長領導縣府團隊，用心擘劃各項觀光與建設，讓蒞臨菊島的貴賓，都能感受到體貼與熱忱的美感。

現今的澎湖，在縣長寬大為懷的帶領與鉅細靡遺的規劃啟航後，已航向璀璨、幸福永續、人人都歡喜的境界。

聽聞縣長新年跑行程因公受傷，讓人不捨，僅以此文祝福縣長早日康復，早日回到縣府帶領團隊，迎向幸福快樂的未來。

民進黨澎湖縣黨部主委顏家康在粉專貼文，希望大家持續為陳光復集氣祈福。（取自民進黨澎湖縣黨部粉專）

（作者為行政人員）

